Как избавиться от сорняков с помощью картона: простой лайфхак для дачников

Белый уксус, пищевая сода, соль и горячая вода являются распространенными, но не всегда эффективными нехимическими средствами.

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Действенный способ против сорняков / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему садоводы применяют картон для борьбы с сорняками

Как картон "душит" подрост сорняков, а также обогащает почву углеродом

В летний период сорняки активно прорастают благодаря сочетанию тепла и дождей - идеальные условия для их развития. Часто можно встретить такие распространенные виды, как одуванчики, маргаритки, вьюнок и сныть обыкновенная. Они имеют выразительные листья и цветы, поэтому заметить их легко, но и избавиться сложно, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

Многие люди избегают использования химических средств борьбы с сорняками, зато отдают предпочтение домашним средствам: белому уксусу, соде, соли или горячей воде. Однако эти методы не всегда эффективны, особенно когда речь идет о корнях или прорастании новых растений.

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Эксперт по садоводству предложил альтернативу - метод "картонного мульчирования". Хотя профессионалы давно им пользуются, для обычных садоводов это может стать настоящим открытием.

"Оказывается, картон, который в большом количестве проходит через... домохозяйства, является неприхотливым, полезным для почвы и многократно экологическим барьером против сорняков", - сказала журналистка Элизабет Флорио из "Garden & Gun".

Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

Суть метода - накрыть сорняки слоем картона, а сверху насыпать мульчу. Такой подход подавляет рост нежелательной растительности, одновременно улучшая качество земли благодаря дополнительному углероду.

Этот метод подходит тем, кто предпочитает естественный уход за участком без перекопки. Его уже успешно применили многие садоводы.

Например, один из участников форума Чарльза Даудинга поделился, что под живыми изгородями он стелет картон и засыпает его щепой - сорняки не прорастают вообще.

"Под живыми изгородями я кладу картон, а сверху - древесную стружку, и ничего не прорастает. У нас также была засоренная клумба, на которую я сначала положил картон, потом высадил вереск в вырезанные в нем отверстия, потом засыпал ее торфяным компостом как мульчей, и она прекрасно себя чувствует, вереск живой, и за два месяца мне пришлось вырвать около двух сорняков", - говорит участник форума.

Как правильно применять картон:

Идеально подходит для участков с плотным сорняком, например трава с одуванчиками. Не нужно вырывать сорняки - лучше просто срезать их. Выбирайте обычный коричневый картон без глянца и красок. Избегайте материалов с пластиковыми или восковыми покрытиями, а также удаляйте ленты и скобы. Используйте несколько слоев картона для лучшего эффекта, смочите их водой для фиксации. Если планируете сажать новые растения - добавьте сверху слой компоста и почвы, а затем органическую мульчу.

К слову, ранее сообщалось, как избавиться от тли без вреда для сада.

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