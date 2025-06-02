Как обрезать пионы после цветения: секрет пышных бутонов на следующий год

Эксперты рассказали, почему важно обрезать увядшие цветы пионов и как это правильно делать.

https://glavred.info/sad-ogorod/kak-obrezat-piony-posle-cveteniya-sekret-pyshnyh-butonov-na-sleduyushchiy-god-10669955.html Ссылка скопирована

Как сохранить красоту пионов на годы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

Для пышного цветения пионов ключевым является обрезка увядших цветков после их отцветания

Обрезка направляет энергию растения на развитие корней и закладку бутонов на следующий год

Пионы считаются одними из самых красивых цветов благодаря своим крупным соцветиям и приятному аромату. Они способны стать настоящим украшением любого цветника. Но для того, чтобы каждый год любоваться обильным цветением, важно не пропустить один ключевой шаг после завершения фазы цветения. Главред со ссылкой на издание HouseDigest объясняет: речь идет об обрезке увядших цветков.

После того, как растение отцвело, оно начинает направлять свои ресурсы на укрепление корневой системы и формирование новых бутонов на следующий год.

видео дня

"Но если вы оставите увядшие цветы на растении, оно может начать формировать семена, что заберет часть энергии у корней. Обрезка увядших цветков пионов останавливает это и гарантирует, что вся энергия пойдет на более сильное цветение в следующем году", - утверждают садоводы.

Как правильно обрезать пионы?

Для обрезки нужно использовать чистый и острый садовый секатор. Срез делается чуть ниже увядшего цветка - над первыми полноценными здоровыми листьями. Важно не обрезать именно листья, ведь они остаются источником питания для растения благодаря фотосинтезу. Такой подход не только способствует будущему цветению, но и помогает сохранять эстетический вид куста. Если этот этап пропустить, пион, скорее всего, все равно зацветет в следующем году - просто менее обильно.

Как подготовить пионы к новому сезону?

Садоводы также отмечают, что уход за пионами не завершается после их цветения.

Пионам нужен прямой солнечный свет не менее 6 часов ежедневно. В жаркую погоду растение следует поливать обильно, но без переувлажнения - важно поддерживать влажную, но не заболоченную почву.

С приходом зимы стебли обрезают, оставляя около 2 см над уровнем земли. Это уменьшает риск загнивания и помогает подготовить пионы к предстоящему сезону. Такая обрезка также снижает вероятность появления грибковых инфекций, в частности серой гнили. После обрезки целесообразно добавить тонкий слой мульчи, который будет сохранять влагу и защищать корни от морозов.

"В совокупности хороший полив, воздействие солнца, мульчирование и своевременная обрезка дадут вашим пионам то, что им нужно, чтобы быть сильными и здоровыми в следующем сезоне", - утверждают садоводы.

Также рассказывалось, как быстро сделать питательный компост.

Больше новостей о саде и огороде:

Что такое House Digest? House Digest - это англоязычный веб-сайт, который сосредотачивается на темах, связанных с дизайном интерьера, уходом за домом, ремонтом и полезными советами для быта. Платформа предоставляет статьи, идеи, лайфхаки и рекомендации для улучшения жилого пространства. Тематика ресурса охватывает широкий спектр вопросов: от советов по уборке и организации до трендов в интерьерном дизайне и обзоров продуктов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред