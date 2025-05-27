Посевной календарь на июнь 2025: что еще не поздно посадить

Вы узнаете:
- Благоприятные дни для посадки в июне 2025
- Благоприятные дни для садовых работ в июне
В июне продолжєаются садово-огородные работы. Посевной календарь на апрель 2025 расскажет вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходить на огород и в сад.
Фазы Луны в июне 2025
Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.
- Убывающая луна 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 июня
- Новолуние 24, 25, 26 июня
- Растущая луна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30 июня
- Полнолуние 10, 11, 12, 13 июня
Благоприятные дни для посадки в июне 2025
Томаты — 10, 11, 17, 18, 26, 27
Огурцы — 10, 11, 17, 18, 26, 27
Перец (горький, сладкий) — 10, 11, 17, 18, 26, 27
Лук на зелень (перо), лук-севок — 3, 8, 9, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30
Лук на репку, чеснок, хрен — 3, 8, 9, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30
Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 8, 9, 13, 17, 18, 23, 26, 27
Баклажаны — 10, 11, 17, 18, 26, 27
Кабачки, патиссоны, тыква — 10, 11, 17, 18, 26, 27
Картофель, топинамбур — 3, 8, 9, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30
Земляника, клубника — 17, 18
Горох, бобы, фасоль — 13, 23
Редис, редька, дайкон — 3, 13, 17, 18, 23, 26, 27, 30
Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 3, 8, 9, 13, 23, 26, 27, 30
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 17, 18, 26, 27
Бахчевые — 13, 23
Лунный посевной календарь
Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в июне 2025
Однолетние цветы — 3, 5, 6, 7, 30
Двулетние и многолетние цветы — 3, 5, 6, 7, 30
Луковичные и клубневые цветы — 3, 5, 6, 7, 30
Комнатные растения — 3, 5, 6, 7, 30
С вьющимися стеблями — 3, 5, 6, 7, 30
Благоприятные дни для садовых работ в июне
Пересадка и пикировка растений — 3, 30
Прополка и прореживание растений — 13
Внесение минеральных удобрений — 8, 9, 13, 17, 18
Внесение органических удобрений — 8, 9, 13, 17, 18
Обрезка веток и побегов — 10, 11, 26, 27
Борьба с болезнями и вредителями — 8, 9, 10, 11, 13, 23, 26, 27
Прививка деревьев и кустарников — Не рекомендуется
Заготовка и укоренение черенков — 3, 30
Заготовка семенного материала — 3, 30
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 13
Посадка декоративных деревьев и кустарников — 3, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30
Посадка плодовых деревьев — 3, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30
Посадка плодово-ягодных кустарников — 3, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30
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