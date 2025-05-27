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Посевной календарь на июнь 2025: что еще не поздно посадить

Сергей Кущ
27 мая 2025, 10:16
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Важно знать благоприятные даты для работ в саду и на огороде.
Посевной календарь на июнь 2025
Посевной календарь на июнь 2025 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Благоприятные дни для посадки в июне 2025
  • Благоприятные дни для садовых работ в июне

В июне продолжєаются садово-огородные работы. Посевной календарь на апрель 2025 расскажет вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходить на огород и в сад.

Фазы Луны в июне 2025

Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.

видео дня
  • Убывающая луна 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 июня
  • Новолуние 24, 25, 26 июня
  • Растущая луна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30 июня
  • Полнолуние 10, 11, 12, 13 июня
Посевной календарь на июнь 2025
Посевной календарь на июнь 2025 / Фото: Главред

Благоприятные дни для посадки в июне 2025

Томаты — 10, 11, 17, 18, 26, 27

Огурцы — 10, 11, 17, 18, 26, 27

Перец (горький, сладкий) — 10, 11, 17, 18, 26, 27

Лук на зелень (перо), лук-севок — 3, 8, 9, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30

Лук на репку, чеснок, хрен — 3, 8, 9, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 8, 9, 13, 17, 18, 23, 26, 27

Баклажаны — 10, 11, 17, 18, 26, 27

Кабачки, патиссоны, тыква — 10, 11, 17, 18, 26, 27

Картофель, топинамбур — 3, 8, 9, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30

Земляника, клубника — 17, 18

Горох, бобы, фасоль — 13, 23

Редис, редька, дайкон — 3, 13, 17, 18, 23, 26, 27, 30

Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 3, 8, 9, 13, 23, 26, 27, 30

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 17, 18, 26, 27

Бахчевые — 13, 23

Лунный посевной календарь

Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в июне 2025

Однолетние цветы — 3, 5, 6, 7, 30

Двулетние и многолетние цветы — 3, 5, 6, 7, 30

Луковичные и клубневые цветы — 3, 5, 6, 7, 30

Комнатные растения — 3, 5, 6, 7, 30

С вьющимися стеблями — 3, 5, 6, 7, 30

Благоприятные дни для садовых работ в июне

Пересадка и пикировка растений — 3, 30

Прополка и прореживание растений — 13

Внесение минеральных удобрений — 8, 9, 13, 17, 18

Внесение органических удобрений — 8, 9, 13, 17, 18

Обрезка веток и побегов — 10, 11, 26, 27

Борьба с болезнями и вредителями — 8, 9, 10, 11, 13, 23, 26, 27

Прививка деревьев и кустарников — Не рекомендуется

Заготовка и укоренение черенков — 3, 30

Заготовка семенного материала — 3, 30

Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 13

Посадка декоративных деревьев и кустарников — 3, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30

Посадка плодовых деревьев — 3, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30

Посадка плодово-ягодных кустарников — 3, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30

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