Посевной календарь на июнь 2025: что еще не поздно посадить

Важно знать благоприятные даты для работ в саду и на огороде.

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Посевной календарь на июнь 2025 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Благоприятные дни для посадки в июне 2025

Благоприятные дни для садовых работ в июне

В июне продолжєаются садово-огородные работы. Посевной календарь на апрель 2025 расскажет вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходить на огород и в сад.

Фазы Луны в июне 2025

Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.

видео дня

Убывающая луна 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 июня

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 июня Новолуние 24, 25, 26 июня

24, 25, 26 июня Растущая луна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30 июня

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30 июня Полнолуние 10, 11, 12, 13 июня

Посевной календарь на июнь 2025 / Фото: Главред

Благоприятные дни для посадки в июне 2025

Томаты — 10, 11, 17, 18, 26, 27

Огурцы — 10, 11, 17, 18, 26, 27

Перец (горький, сладкий) — 10, 11, 17, 18, 26, 27

Лук на зелень (перо), лук-севок — 3, 8, 9, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30

Лук на репку, чеснок, хрен — 3, 8, 9, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 8, 9, 13, 17, 18, 23, 26, 27

Баклажаны — 10, 11, 17, 18, 26, 27

Кабачки, патиссоны, тыква — 10, 11, 17, 18, 26, 27

Картофель, топинамбур — 3, 8, 9, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30

Земляника, клубника — 17, 18

Горох, бобы, фасоль — 13, 23

Редис, редька, дайкон — 3, 13, 17, 18, 23, 26, 27, 30

Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 3, 8, 9, 13, 23, 26, 27, 30

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 17, 18, 26, 27

Бахчевые — 13, 23

Лунный посевной календарь Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в июне 2025

Однолетние цветы — 3, 5, 6, 7, 30

Двулетние и многолетние цветы — 3, 5, 6, 7, 30

Луковичные и клубневые цветы — 3, 5, 6, 7, 30

Комнатные растения — 3, 5, 6, 7, 30

С вьющимися стеблями — 3, 5, 6, 7, 30

Благоприятные дни для садовых работ в июне

Пересадка и пикировка растений — 3, 30

Прополка и прореживание растений — 13

Внесение минеральных удобрений — 8, 9, 13, 17, 18

Внесение органических удобрений — 8, 9, 13, 17, 18

Обрезка веток и побегов — 10, 11, 26, 27

Борьба с болезнями и вредителями — 8, 9, 10, 11, 13, 23, 26, 27

Прививка деревьев и кустарников — Не рекомендуется

Заготовка и укоренение черенков — 3, 30

Заготовка семенного материала — 3, 30

Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 13

Посадка декоративных деревьев и кустарников — 3, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30

Посадка плодовых деревьев — 3, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30

Посадка плодово-ягодных кустарников — 3, 10, 11, 13, 23, 26, 27, 30

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