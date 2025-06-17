Как отучить котов от туалета на грядках и в саду: действенные идеи для хозяев

Домашние животные часто кажутся милыми созданиями, однако пока они не начинают устраивать туалет в вашем саду или на огороде.

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Лайфхаки против кошачьих визитов в саду / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем идет речь:

Коты часто используют сад как туалет, создавая неудобства

Хвостатые имеют очень чувствительное обоняние и не переносят аромат цитрусовых

Если вы уже устали убирать за непрошеными гостями - котами, имеем отличную новость: проблему можно решить деликатно, не прибегая к жестким методам. Главред, ссылаясь на Express, поделилась двумя надежными лайфхаками, которые помогут сделать ваш двор менее привлекательным для котов.

1. Цитрусовые ароматы - естественный барьер

Обоняние у кошек чрезвычайно острое - в 9-16 раз чувствительнее человеческого. Поэтому запахи, которые для нас приятны или почти незаметны, могут вызвать у них дискомфорт.

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Особенно не нравится котам аромат цитрусовых: апельсинов, лимонов, лаймов. Вы можете использовать это, разложив свежие кожуры в тех местах, где животные чаще всего справляют нужду.

Чтобы не портить вид цветника или грядки, кожуру можно присыпать землей или спрятать под листьями. В качестве бонуса - это еще и хорошее органическое удобрение.

​ Сколько раз надо кормить котов / Инфографика: Главред

2. Натуральный спрей на эфирных маслах

Если не хочется оставлять остатки фруктов на участке, приготовьте ароматический раствор: в воду добавьте несколько капель масла лимона, апельсина, мяты или лаванды. Эти запахи так же неприятны для котов.

Важно: не брызгайте спреем на сами растения - только на почву, и хорошо разбавляйте эфирные масла, чтобы не нанести вред. Уже после первой обработки четвероногие "гости" могут выбрать себе другое место.

Этот подход - гуманный, экологичный и безопасный, а главное - действительно действенный.

Также ранее рассказывалось, зачем кошки сбрасывают вещи со стола.

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