Как избавиться от тли без вреда для сада: очень простой рецепт

Можно эффективно бороться с тлей без химикатов, используя домашний спрей из натуральных компонентов.

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Проверенный способ уничтожить тлю / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Реально ли избавиться от тли без химии

Как сделать экологический спрей самостоятельно

Тля - настоящее испытание для каждого садовода. Эти крошечные вредители способны серьезно ослабить растения, сделать их уязвимыми к болезням, а иногда даже вызвать гибель. Садовый эксперт и дизайнер Ли Бесталл (thenortherndesigner) поделился в TikTok полезным советом, который он почерпнул из книги Нэнси Бертвисл "Чисто и зелено", отмечает Главред.

Речь идет о натуральном средстве, которое легко приготовить дома.

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Чтобы сделать защитный спрей, вам понадобится бутылка с пульверизатором, лейка и несколько ингредиентов:

1 чайная ложка жидкости для мытья посуды любой марки;

2 чайные ложки любого растительного масла - подойдет подсолнечное или рапсовое;

несколько капель эфирного масла бутонов гвоздики - именно оно отпугивает тлю в будущем;

500 мл воды - доливать нужно осторожно, чтобы избежать образования пены.

@thenortherndesigner В этом году зеленые мухи были повсюду, и если вы похожи на меня, ваши розы, сальвии и почти все остальное приняло удар на себя. Но! У меня есть небольшой DIY-рецепт, который творит абсолютные чудеса, благодаря Нэнси Биртвистл и ее книге "Чистота и зелень". Позвольте мне сказать заранее - это совершенно незаконно продавать в Великобритании, но сделать его дома для собственного использования - это честная игра. Итак, вот как сделать свой собственный чудо-спрей от тли: Возьмите пустую бутылку из-под спрея и воронку. Добавьте одну чайную ложку эко-жидкости для мытья посуды (подойдет любая марка), две чайные ложки растительного масла (все, что у вас есть под рукой - подсолнечное, рапсовое и т.д.), а затем пару капель масла гвоздичных почек - последняя часть - это то волшебство, которое отпугивает будущие заражения. Наконец, влейте 500 мл воды, медленно, чтобы не сильно вспенилось, и аккуратно встряхните. Важное примечание: Распыляйте это только поздно вечером, непосредственно перед сном. Почему? Потому что, несмотря на то, что он будет взрывать зеленушку, он также может навредить полезным жучкам, например, божьим коровкам. Но к вечеру большинство хороших парней отступили в свои ночные места, оставляя вас свободными для борьбы с вредителями без вреда для экосистемы вашего сада. Я использую именно эту смесь в течение последних двух лет, и она меняет правила игры. Никаких жестких химикатов, просто простое домашнее решение, которое работает. Но помните, это только для личного пользования. Вы не можете продать его, так что давайте оставим это между нами, друзьями-зеленомошниками. #aphidcontrol #greengardenfix #diygardenspray #organicgardening #naturalpestcontrol #bugkillerhack #gardeningtips #gardenproblems solved #ecoandsafe #greengardening ♬ original sound - Lee Bestall

Все ингредиенты смешивают в бутылке, вливая воду медленно, чтобы избежать лишнего образования пены. После этого раствор следует осторожно встряхнуть.

Это средство следует использовать вечером, когда активность полезных насекомых, в частности божьих коровок, снижается. Это поможет избежать вреда для экосистемы и обеспечить точечное действие на вредителей.

Спрей эффективно борется с тлей и одновременно предупреждает ее повторное появление, поскольку эфирное масло гвоздики имеет отпугивающие свойства.

Этот способ не требует дорогих компонентов и легко готовится дома, позволяя заботиться о саде без вредной химии.

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Кто такой Ли Бесталл? Ли Бесталл (Lee Bestall) - это известный британский садовый эксперт и дизайнер. Он является основателем и директором по инновациям компании Bestall & Co Landscape Design. Ли Бесталл занимается проектированием и строительством садов более двадцати лет. Он имеет глубокую страсть к садоводству, которая началась еще в детстве, благодаря дедушке. Его работы были отмечены многими наградами на престижных цветочных шоу, включая несколько медалей на всемирно известном RHS Chelsea Flower Show (например, Серебряная медаль в 2015 году). Он также был назван "Садовым дизайнером года" по версии Grand Designs в 2012 году и "Северным садовым дизайнером года" в 2017 и 2020 годах. Он регулярно публикует статьи в журналах о садоводстве и внешнем стиле, а также является постоянным ведущим на радио BBC Radio Sheffield в программе "Gardeners Question Hour". Он также сотрудничал с BBC.

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