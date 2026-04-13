Какой картофель сажать в 2026 году — лучшие сорта для большого урожая

Лучшие сорта картофеля, которые хорошо урожаи в Украине. Какие сорта выбрать для посадки, от чего зависит урожай и как найти свой идеальный сорт.

Лучшие сорта картофеля

О чем вы узнаете:

Какие сорта картофеля стоит посадить

Как правильно выбрать картофель для посадки

Перед началом нового сезона каждый хозяин задумывается над тем, какие сорта картофеля посадить, чтобы получить щедрый и вкусный урожай. Выбор зависит от региона, состава почвы и личных предпочтений.

Как рассказывается в видео на YouTube-канале "Лирический Селянин", этот рейтинг составлен на основе сотен комментариев и реального опыта зрителей со всей Украины. Автор проанализировал отзывы и выделил пятерку лидеров, которые лучше всего зарекомендовали себя на приусадебных участках.

Топ-5 сортов картофеля: что выбирают украинцы

По результатам зрительского голосования сформирован следующий список:

Беллароза (1 место) — бесспорный лидер. Это ранний сорт, который ценят за стабильный урожай.

— бесспорный лидер. Это ранний сорт, который ценят за стабильный урожай. Ривьера (2 место) — один из самых популярных сверхранних сортов. Позволяет получить урожай в очень короткие сроки.

— один из самых популярных сверхранних сортов. Позволяет получить урожай в очень короткие сроки. Гранада (3 место) — сорт с вытянутой формой клубней. Его называют урожайным и очень вкусным.

— сорт с вытянутой формой клубней. Его называют урожайным и очень вкусным. Пикассо (4 место) — известный сорт с розовыми "глазками", который ценят за выносливость.

— известный сорт с розовыми "глазками", который ценят за выносливость. Королева Анна (5 место) — популярный сорт с хорошим товарным видом и равномерными клубнями.

Как выбрать "свой" сорт картофеля

Автор видео отмечает, что климатические условия и состав почвы постоянно меняются, поэтому даже проверенные сорта могут вести себя по-разному.

Помимо основной пятерки, стоит обратить внимание на сорт Аризона, который также получил положительные отзывы:

Я доволен и урожаем данного сорта картофеля, и вкусовыми качествами.

Как подытоживает автор, главное — найти "свой" сорт через практику:

Разнообразие картофеля в нашей стране очень велико, и в разных регионах он урожаи по-своему.

ТОП-5 сортов картофеля / Инфографика: Главред

Лучшая стратегия — высаживать несколько разных сортов, чтобы определить фаворита именно для вашего участка.

Об источнике: "Лирический крестьянин" YouTube-канал "Лирический крестьянин" посвящен практическим советам для садоводов и огородников. Автор демонстрирует собственный опыт выращивания овощей — от картофеля до огурцов, томатов и перца. В видео канала рассказывается о подкормке, профилактике болезней, борьбе с вредителями и сезонном уходе за растениями. Ролики снимаются прямо на огороде, без лишней подачи, что создает атмосферу доверия и близости к зрителю. Канал имеет постоянную аудиторию среди владельцев приусадебных участков и дач.

