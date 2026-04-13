Какой картофель сажать в 2026 году — лучшие сорта для большого урожая

О чем вы узнаете:
- Какие сорта картофеля стоит посадить
- Как правильно выбрать картофель для посадки
Перед началом нового сезона каждый хозяин задумывается над тем, какие сорта картофеля посадить, чтобы получить щедрый и вкусный урожай. Выбор зависит от региона, состава почвы и личных предпочтений.
Как рассказывается в видео на YouTube-канале "Лирический Селянин", этот рейтинг составлен на основе сотен комментариев и реального опыта зрителей со всей Украины. Автор проанализировал отзывы и выделил пятерку лидеров, которые лучше всего зарекомендовали себя на приусадебных участках.
Топ-5 сортов картофеля: что выбирают украинцы
По результатам зрительского голосования сформирован следующий список:
- Беллароза (1 место) — бесспорный лидер. Это ранний сорт, который ценят за стабильный урожай.
- Ривьера (2 место) — один из самых популярных сверхранних сортов. Позволяет получить урожай в очень короткие сроки.
- Гранада (3 место) — сорт с вытянутой формой клубней. Его называют урожайным и очень вкусным.
- Пикассо (4 место) — известный сорт с розовыми "глазками", который ценят за выносливость.
- Королева Анна (5 место) — популярный сорт с хорошим товарным видом и равномерными клубнями.
Как выбрать "свой" сорт картофеля
Как выбрать "свой" сорт картофеля
Автор видео отмечает, что климатические условия и состав почвы постоянно меняются, поэтому даже проверенные сорта могут вести себя по-разному.
Помимо основной пятерки, стоит обратить внимание на сорт Аризона, который также получил положительные отзывы:
Я доволен и урожаем данного сорта картофеля, и вкусовыми качествами.
Как подытоживает автор, главное — найти "свой" сорт через практику:
Разнообразие картофеля в нашей стране очень велико, и в разных регионах он урожаи по-своему.
Лучшая стратегия — высаживать несколько разных сортов, чтобы определить фаворита именно для вашего участка.
Об источнике: "Лирический крестьянин"
YouTube-канал "Лирический крестьянин" посвящен практическим советам для садоводов и огородников. Автор демонстрирует собственный опыт выращивания овощей — от картофеля до огурцов, томатов и перца. В видео канала рассказывается о подкормке, профилактике болезней, борьбе с вредителями и сезонном уходе за растениями. Ролики снимаются прямо на огороде, без лишней подачи, что создает атмосферу доверия и близости к зрителю. Канал имеет постоянную аудиторию среди владельцев приусадебных участков и дач.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред