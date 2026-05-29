Десятки ракет в месяц: прогноз сроков массированных ударов РФ по Украине

Основной лимит РФ — это производственные мощности, считает Богдан Долинце.

РФ может готовить новый удар

Главное из заявлений Долинце:

РФ ежемесячно производит до 150 крылатых и баллистических ракет

Этого хватает примерно на две крупные операции в месяц

Способность России наносить масштабные удары по Украине напрямую зависит от того, сколько боеприпасов она способна произвести.

Как заявил в эфире "Киев 24" военный аналитик Богдан Долинце, российская промышленность позволяет проводить примерно две крупные атаки в месяц.

Россия ежемесячно производит до 150 крылатых и баллистических ракет, а подготовка к массированному удару занимает от двух до четырёх дней.

"Основной лимит — это производственные мощности, которые формируют запас ракет. Этого хватает примерно на две крупные операции в месяц", — объяснил Долинце.

Важен также сам процесс подготовки удара: необходимо выбрать цели, спланировать логистику, определить маршруты и запрограммировать ракеты.

После массированного обстрела повторная атака невозможна сразу, поэтому Россия вынуждена накапливать боеприпасы и дроны в течение нескольких недель, прежде чем сможет нанести следующий удар.

ЕС не покидает Киев несмотря на угрозы РФ

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что представители ЕС останутся в Киеве, несмотря на российские угрозы и рекомендации иностранным дипломатам и гражданам покинуть столицу. По её словам, Евросоюз продолжит свою деятельность в Украине и не планирует приостанавливать работу.

Ранее сообщалось о том, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов ещё за несколько дней до их начала.

Напомним, Главред писал, что Россия ночью 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Как сообщалось, РФ готовит новый массированный обстрел. Кремль делает ставку на комбинированные атаки — сочетание ракет и большого количества дронов, предупредил Анатолий Храпчинский.

О персоне: Богдан Долинце Богдан Долинце — украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки. Выступает в медиа в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, перебоев в цепочках поставок и изменений в спросе на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.

