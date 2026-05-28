Украинцы создали свое "государство" у Тихого океана — как оно называется

В конце XIX века украинцы массово покидали родные земли и отправлялись за тысячи километров от дома. Так на Дальнем Востоке у Тихого океана возник Зеленый Клин — территория, которую переселенцы фактически превратили в далекую Украину. Причиной такого масштабного переселения стала экономическая катастрофа после отмены крепостного права в Российской империи. Об этом сообщил основатель проекта "Реальная история", продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.
Что такое Зеленый Клин и где он находился
Зеленый Клин — это историческое название территорий Дальнего Востока, в частности Приамурья и Приморья, куда в конце XIX века массово переселялись украинцы. Именно там наши предки создавали собственные общины, строили школы, издавали газеты и пытались сохранить украинскую культуру вдали от родины.
Как пояснил основатель проекта "Реальная история" и исследователь истории Аким Галимов, массовое переселение украинцев было не случайностью, а следствием жесткой экономической политики Российской империи.
"Людям дали формальную свободу, но отняли главное — возможность прокормить себя", — отметил он.
Почему украинцы массово уезжали на Дальний Восток
После отмены крепостного права украинские крестьяне фактически оказались в ловушке. Формально они становились свободными, однако земля оставалась в собственности помещиков. Чтобы получить право владеть своим наделом, люди были вынуждены выплачивать огромные средства.
"Крестьянин должен был выкупить землю не по рыночной цене, а по капитализированной стоимости. То есть рассчитывалось, сколько дохода помещик мог бы получить, если бы крепостные и дальше работали на него. В результате цена была в несколько раз выше рыночной", — пояснил Аким Галимов.
По его словам, государство выступало посредником в этой схеме, но наибольшую выгоду получали казна и дворяне. Помещики сразу получали большую часть средств, а крестьяне на десятилетия становились должниками.
Именно из-за этого реформу в народе начали называть "голодной". Массовое обнищание заставило людей искать шанс на выживание в других регионах империи.
Как украинцы создали "далекую Украину" у Тихого океана
Для миллионов украинских крестьян шансом на новую жизнь стал Дальний Восток. Именно там возник Зеленый Клин — территория, где украинцы не только выживали, но и активно строили свою среду обитания.
"В отчаянии миллионы крестьян решались на переселение в далекие края. Куда угодно, лишь бы иметь клочок земли, на котором можно было бы прокормиться", — рассказал Галимов.
Несмотря на суровые условия жизни в Приамурье и Приморье, украинцы создавали общины, открывали школы и печатали украинские газеты. Впоследствии там даже появились политические движения, которые стремились к официальному признанию этих территорий частью Украины.
О персонаже: Аким Галимов
Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.
