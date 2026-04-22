Сладкие и крупные: когда лучше всего сеять арбузы в открытый грунт в 2026 году

Когда сеять арбузы в 2026 году, чтобы получить сладкий урожай — точные даты, оптимальная температура почвы и советы по выбору сортов и подготовке участка.

Когда сажать арбузы?

Выращивание арбузов на собственной грядке уже давно перестало быть делом только южных регионов. Однако успех зависит от одного фактора — нужно угадать дату посева. Если посеять слишком рано, семена сгниют в холодной земле, а если слишком поздно — плоды не успеют стать сладкими к осени — Главред поможет разобраться в этом вопросе.

Как правильно подготовить почву и участок для арбузов

Арбузам нужно много света, поэтому для них стоит выбирать места, где нет тени от зданий или деревьев. Лучше всего арбуз растет на песчаной или супесчаной почве. Если на огороде чернозем или глина, специалисты советуют обязательно добавлять песок. Также важно соблюдать севооборот. Арбузы хорошо сеять после пшеницы, кукурузы и многолетних трав. Однако сеять после тыкв, кабачков и других бахчевых не стоит, поскольку у них есть общие болезни.

Когда можно сеять арбузы: главный ориентир для огородника

Главный ориентир для огородника — температура почвы. Сеять семена можно только тогда, когда земля на глубине 10 см прогрелась до +12–15 °C. Как отмечает автор YouTube-канала "Oleksiy Pidlubniy", рисковать не стоит:

Поспешишь — семена могут сгнить в холодной земле, опоздаешь — арбуз не успеет набрать сахара.

Автор также напоминает, что из-за изменений климата ночные заморозки в мае стали очень коварными, поэтому ранний посев в непрогретую землю часто приводит к полной потере урожая.

Календарь посева арбузов на 2026 год: лучшие даты

Согласно лунному календарю и климатическим особенностям, в 2026 году выделяют два оптимальных периода:

Золотая середина (18–21 мая) — идеальное время для всей Украины. Луна в фазе роста стимулирует развитие корней, а риск заморозков становится минимальным.

Запасной вариант (26–28 мая) — подходит для северных регионов или в случае холодной весны.

Эти даты — ваш самый безопасный вариант. Посеянные в эти дни арбузы взойдут буквально за несколько дней, потому что солнце уже будет работать в полную силу, — отмечается в видео.

Какие сорта арбузов выбрать для стабильного урожая

Для гарантированного результата рекомендуют высаживать одновременно два типа сортов:

Шугар Бейби (Сахарный малыш) — ранний сорт (80 дней), небольшие плоды до 5 кг. Идеален для северных областей, так как успевает созреть до холодов.

— ранний сорт (80 дней), небольшие плоды до 5 кг. Идеален для северных областей, так как успевает созреть до холодов. Кримсон Свит — мировой эталон. Плоды крупные (8–12 кг), сладкие, имеют толстую кожуру, что позволяет им дольше храниться.

Сочетая эти сорта, вы создадите "конвейер" урожая: сначала будете наслаждаться ранними арбузами, а затем — крупными полосатыми плодами.

Об источнике: канал Oleksiy Pidlubniy YouTube-канал Алексея Пидлубного — это практическое руководство по садоводству и огородничеству, где автор делится опытом выращивания урожая "без мороки". Контент сочетает в себе действенные агротехнические советы, лайфхаки по уходу за растениями и посевные календари, представленные в легкой и позитивной форме. Главная цель канала — помочь хозяевам получить результат эффективно и с хорошим настроением.

