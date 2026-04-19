Исчерпание почвы и общие вредители: главные враги кабачков на участке

О чем вы узнаете
- Почему кабачки не стоит сажать рядом с "родственниками"
- Какие растения больше всего вредят урожаю кабачков
Опытные огородники хорошо знают, что кабачки хорошо растут рядом с помидорами, морковью и редисом. Однако есть и такие растения, которые могут полностью испортить урожай, если будут расти на одной грядке. Чтобы не остаться без овощей, нужно хорошо распланировать место на грядке — Главред поможет в этом вопросе.
Почему нельзя сажать "родственников" вместе
Главная ошибка — сажать рядом родственные культуры. Как пишет издание УНИАН, кабачки нельзя сажать рядом с огурцами, арбузами, дынями и тыквами. Все они принадлежат к одному семейству, поэтому имеют общие болезни и одних и тех же вредителей. Кроме того, эти растения имеют крепкие корни, которые будут отбирать воду и питательные вещества друг у друга.
Как огурцы "убивают" урожай кабачков
Огурцы болеют тем же, что и кабачки. Если заболеет огурец, инфекция сразу перейдет на соседнее растение. Также им обоим требуется очень много питательных веществ из почвы, поэтому они просто будут конкурировать за "пищу" и истощать почву.
Почему тыква оставит вас без кабачков
Тыква — худший сосед. Она очень быстро разрастается и своими большими листьями может просто заглушить кабачки, забирая все солнце. К тому же эти растения могут переопыляться, из-за чего плоды кабачков вырастут невкусными, горькими или странной формы.
Опасность от арбузов и дынь
На арбузы и дыни часто нападают те же насекомые, что и на кабачки. Если вы посадите их рядом, вредители будут размножаться гораздо быстрее.
Почему картофель — плохой сосед для кабачков
Картофель забирает из почвы почти все полезные элементы, особенно когда начинают расти плоды. Кабачкам рядом с ним не хватит питания. Из-за такого соседства кабачки становятся слишком мягкими и теряют свой вкус.
Если вы хотите собрать хороший урожай, старайтесь рассадить эти растения в разные части участка. Это самый простой способ избежать болезней и дать овощам возможность нормально вырасти.
