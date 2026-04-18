Урожай под угрозой: почему смородина и крыжовник становятся мельче и как спасти кусты

Низкий урожай смородины — частая проблема. Как правильно поливать, обрезать кусты, защищать корни от жары и подкармливать растения для получения лучшего результата.

https://glavred.info/sad-ogorod/vrozhay-pid-zagrozoyu-chomu-smorodina-ta-agrus-dribnishayut-i-yak-vryatuvati-kushchi-10757780.html Ссылка скопирована

Уход за смородиной и крыжовником

О чем вы узнаете:

Почему смородина и крыжовник дают мало ягод

Какие ошибки снижают урожай

Как правильно поливать кусты

Многие садоводы часто замечают, что кусты большие, а ягод мало и они кислые. Чаще всего проблема не в плохом сорте, а в нескольких ошибках. Если их исправить, урожай будет значительно больше — Главред расскажет более подробно.

У смородины и крыжовника есть свои нюансы. Их корни расположены почти на поверхности, поэтому они очень боятся засухи и перегрева почвы. Как только солнце начинает припекать, растение перестает расти и "сбрасывает" силы, чтобы просто выжить, а не питать ягоды.

видео дня

Как рассказывают на канале"Секреты урожая", одна из главных причин неудач — это кусты-"джунгли". Когда веток слишком много, солнце не попадает внутрь, а из-за повышенной влажности начинаются болезни.

Главная причина, почему ягод почти нет

Чрезмерная густота куста мешает нормальному развитию плодов. Свет не проникает внутрь, и растение тратит силы зря.

Почему нельзя копать под кустами

Никогда не стоит перекапывать землю прямо под кустами. Вы просто перерубаете корни, которые питают растение. Сорняки лучше вырывать руками или осторожно подрезать мотыгой сверху.

Видео о том, как правильно ухаживать за кустами смородины и крыжовника, можно посмотреть здесь:

Сколько веток оставить для большого урожая

Старые темные ветки нужно вырезать под корень — они только отнимают силы. Автор видео советует:

Взрослому кусту смородины хватит 5–7 крепких веток разного возраста.

Как правильно поливать смородину

Кусты смородины и крыжовника очень любят воду. Поливать нужно не понемногу каждый день, а редко, но обильно. На один взрослый куст стоит вылить 4–5 ведер теплой воды за раз.

Простой способ защитить корни от жары

После полива обязательно укройте землю под кустом соломой или травой.

Как только солнце нагревает землю выше 25 градусов, корни перестают работать, — объясняют в материале. Трава же удерживает прохладу, как одеяло.

Когда закладывается урожай следующего года

Многие забывают о кустах, как только сорвут последнюю ягоду. Но именно в августе смородина "планирует", сколько плодов даст в следующем году.

Если в это время куст будет страдать от засухи, следующим летом вы получите просто зеленые кусты без единой ягоды, — отмечает автор.

Как сделать ягоды слаще

Если хотите сладких ягод, подкормите кусты раствором золы (1 литр на ведро воды). Это натуральный способ сделать плоды более сахарными и вкусными.

Щедрый урожай — это не магия, а просто солнце, своевременный полив и достаточное пространство для каждой ветки.

Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая" YouTube-канал "Секреты урожая" — это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, делая акцент на доступных методах подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Помимо практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, которые помогают огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искренней подаче и актуальным советам канал стал надежным помощником как для новичков, так и для опытных хозяев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред