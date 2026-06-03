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Зачем класть стакан в кастрюлю при варке мяса: хитрость, о которой знают единицы

Дарья Пшеничник
3 июня 2026, 16:56
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Опытные повара утверждают, что этот способ помогает получить более прозрачный бульон без излишней мутности.
Зачем класть стакан в кастрюлю при варке мяса: хитрость, о которой знают единицы
Хитрость при приготовлении мяса / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

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Вы узнаете:

  • Для чего на самом деле кладут стакан в кастрюлю
  • Работает ли этот метод на самом деле

В домашней кухне до сих пор сохраняются приемы, о которых знают только опытные хозяйки. Один из таких — использование обычного стакана при варке мяса. Несмотря на необычный вид, этот способ десятилетиями применяют для приготовления прозрачных бульонов и холодца.

Стакан ставят на дно кастрюли перед тем, как налить воду и добавить мясо. Важно, чтобы посуда была прочной и без повреждений, пишет ТСН.

У этого приема есть простое объяснение: стакан сдерживает слишком активное кипение и помогает равномерно распределить тепло. Во время нагрева она слегка вибрирует, уменьшая образование крупных пузырей. Благодаря этому бульон остается спокойным, а мясо варится более равномерно.

Повара отмечают, что такой способ часто дает более чистый бульон и более нежную структуру мяса, особенно когда речь идет о говядине, свинине для холодца или домашнем наваристом отваре. Менее интенсивное кипение помогает избежать излишней мутности.

Несмотря на это, специалисты напоминают, что основа качественного бульона — слабый огонь и своевременное снятие пены. Стакан лишь помогает стабилизировать процесс, особенно если кастрюля имеет тонкое дно.

Метод не является обязательным, но многие хозяйки продолжают им пользоваться, полагаясь на собственный опыт. Простой прием не требует затрат и часто дает лучший результат, чем сложные кулинарные хитрости.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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