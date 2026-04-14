Зачем в фарш добавляют одно яблоко: этот трюк удивит даже опытных кулинаров

Чтобы мясное блюдо получилось нежным и не пересохло во время жарки, достаточно добавить один неочевидный ингредиент.

Как приготовить сочный фарш — зачем в фарш добавляют яблоко

Вы узнаете:

Как приготовить сочный фарш

Зачем в фарш добавлять яблоко

Что добавить в котлеты, чтобы они были сочными

Обычно в фарш добавляют хлеб, молоко, лук и специи. Но есть один ингредиент, который способен сделать блюдо особенно нежным и сочным.

Главред рассказывает, зачем опытные хозяйки добавляют в фарш яблоко.

Как яблоко придаст фаршу сочность

Яблочный сок придает мясу легкий кисло-сладкий оттенок, который гармонично сочетается с естественной жирностью свинины или говядины, рассказывает портал Pysznosci. В готовой котлете фрукт практически незаметен, но именно он делает вкус глубже и интереснее. Кроме того, яблоко удерживает влагу, благодаря чему котлеты остаются сочными даже после обжарки.

Какие сорта выбрать

Повара советуют использовать яблоки с выраженной кислинкой. Лучше всего подойдут Антоновка, Симиренко или Гренни Смит. Они не только сохранят сочность, но и придадут фаршу приятный баланс вкуса.

Как правильно добавить яблоко

Фрукт нужно очистить от кожуры и семян, натереть на крупной терке и смешать с фаршем на этапе, когда уже добавлены хлеб и специи. Именно тогда яблоко равномерно распределится в массе и обеспечит нужную текстуру.

Рецепт сочных котлет с яблоком

Для приготовления понадобятся:

500 г свино-говяжьего фарша;

1 среднее яблоко;

3 ломтика черствого хлеба;

50 мл молока;

5 ст. ложек панировочных сухарей;

2 ст. ложки подсолнечного масла;

соль, перец и любимые специи.

Хлеб замочите в молоке на 10 минут, затем отожмите и добавьте к фаршу вместе с половиной сухарей. Приправьте смесь, оставьте на несколько минут. Добавьте натертое яблоко, перемешайте и сформируйте котлеты мокрыми руками. Обваляйте их в оставшихся сухарях и обжарьте на масле до золотистой корочки.

Котлеты получаются нежными, пышными и сочными. Яблоко не перебивает вкус мяса, а лишь подчеркивает его. Такой способ можно применять и для фрикаделек или тефтелей, что делает его универсальным в домашней кухне.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как приготовить вкусные домашние котлеты из свинины:

@viktoria_food0 Рецепт домашних сочных котлет? ?Свиной фарш 1 кг ?Белый хлеб (200 г) — заливаем молоком ?Лук (2 шт.) ?Чеснок (6 зубчиков) Соль (1,5 ч.л.) Молотый перец (по вкусу) Паприка (1 ч.л.) Всем приятного аппетита ? ♬ оригинальный звук - OMSAX.FAN

Об источнике: Pysznosci Pyszności — это название кулинарной книги и одноименного сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.

