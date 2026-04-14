Зачем в фарш добавляют одно яблоко: этот трюк удивит даже опытных кулинаров

Вы узнаете:
- Как приготовить сочный фарш
- Зачем в фарш добавлять яблоко
- Что добавить в котлеты, чтобы они были сочными
Обычно в фарш добавляют хлеб, молоко, лук и специи. Но есть один ингредиент, который способен сделать блюдо особенно нежным и сочным.
Главред рассказывает, зачем опытные хозяйки добавляют в фарш яблоко.
Как яблоко придаст фаршу сочность
Яблочный сок придает мясу легкий кисло-сладкий оттенок, который гармонично сочетается с естественной жирностью свинины или говядины, рассказывает портал Pysznosci. В готовой котлете фрукт практически незаметен, но именно он делает вкус глубже и интереснее. Кроме того, яблоко удерживает влагу, благодаря чему котлеты остаются сочными даже после обжарки.
Какие сорта выбрать
Повара советуют использовать яблоки с выраженной кислинкой. Лучше всего подойдут Антоновка, Симиренко или Гренни Смит. Они не только сохранят сочность, но и придадут фаршу приятный баланс вкуса.
Как правильно добавить яблоко
Фрукт нужно очистить от кожуры и семян, натереть на крупной терке и смешать с фаршем на этапе, когда уже добавлены хлеб и специи. Именно тогда яблоко равномерно распределится в массе и обеспечит нужную текстуру.
Рецепт сочных котлет с яблоком
Для приготовления понадобятся:
- 500 г свино-говяжьего фарша;
- 1 среднее яблоко;
- 3 ломтика черствого хлеба;
- 50 мл молока;
- 5 ст. ложек панировочных сухарей;
- 2 ст. ложки подсолнечного масла;
- соль, перец и любимые специи.
Хлеб замочите в молоке на 10 минут, затем отожмите и добавьте к фаршу вместе с половиной сухарей. Приправьте смесь, оставьте на несколько минут. Добавьте натертое яблоко, перемешайте и сформируйте котлеты мокрыми руками. Обваляйте их в оставшихся сухарях и обжарьте на масле до золотистой корочки.
Котлеты получаются нежными, пышными и сочными. Яблоко не перебивает вкус мяса, а лишь подчеркивает его. Такой способ можно применять и для фрикаделек или тефтелей, что делает его универсальным в домашней кухне.
Смотрите видео о том, как приготовить вкусные домашние котлеты из свинины:
@viktoria_food0
Рецепт домашних сочных котлет? ?Свиной фарш 1 кг ?Белый хлеб (200 г) — заливаем молоком ?Лук (2 шт.) ?Чеснок (6 зубчиков) Соль (1,5 ч.л.) Молотый перец (по вкусу) Паприка (1 ч.л.) Всем приятного аппетита ?♬ оригинальный звук - OMSAX.FAN
Читайте также:
- Небанальный ужин из макарон и фарша: рецепт проще простого
- Секрет сочных котлет: какие популярные ингредиенты испортят даже самое лучшее мясо
- Как разморозить мясо за считанные минуты: блогерша поразила лайфхаком
Об источнике: Pysznosci
Pyszności — это название кулинарной книги и одноименного сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред