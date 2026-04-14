Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Зачем в фарш добавляют одно яблоко: этот трюк удивит даже опытных кулинаров

Инна Ковенько
14 апреля 2026, 10:05
Чтобы мясное блюдо получилось нежным и не пересохло во время жарки, достаточно добавить один неочевидный ингредиент.
Как приготовить сочный фарш — зачем в фарш добавляют яблоко / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как приготовить сочный фарш
  • Зачем в фарш добавлять яблоко
  • Что добавить в котлеты, чтобы они были сочными

Обычно в фарш добавляют хлеб, молоко, лук и специи. Но есть один ингредиент, который способен сделать блюдо особенно нежным и сочным.

Главред рассказывает, зачем опытные хозяйки добавляют в фарш яблоко.

видео дня

Как яблоко придаст фаршу сочность

Яблочный сок придает мясу легкий кисло-сладкий оттенок, который гармонично сочетается с естественной жирностью свинины или говядины, рассказывает портал Pysznosci. В готовой котлете фрукт практически незаметен, но именно он делает вкус глубже и интереснее. Кроме того, яблоко удерживает влагу, благодаря чему котлеты остаются сочными даже после обжарки.

Какие сорта выбрать

Повара советуют использовать яблоки с выраженной кислинкой. Лучше всего подойдут Антоновка, Симиренко или Гренни Смит. Они не только сохранят сочность, но и придадут фаршу приятный баланс вкуса.

Как правильно добавить яблоко

Фрукт нужно очистить от кожуры и семян, натереть на крупной терке и смешать с фаршем на этапе, когда уже добавлены хлеб и специи. Именно тогда яблоко равномерно распределится в массе и обеспечит нужную текстуру.

Рецепт сочных котлет с яблоком

Для приготовления понадобятся:

  • 500 г свино-говяжьего фарша;
  • 1 среднее яблоко;
  • 3 ломтика черствого хлеба;
  • 50 мл молока;
  • 5 ст. ложек панировочных сухарей;
  • 2 ст. ложки подсолнечного масла;
  • соль, перец и любимые специи.

Хлеб замочите в молоке на 10 минут, затем отожмите и добавьте к фаршу вместе с половиной сухарей. Приправьте смесь, оставьте на несколько минут. Добавьте натертое яблоко, перемешайте и сформируйте котлеты мокрыми руками. Обваляйте их в оставшихся сухарях и обжарьте на масле до золотистой корочки.

Котлеты получаются нежными, пышными и сочными. Яблоко не перебивает вкус мяса, а лишь подчеркивает его. Такой способ можно применять и для фрикаделек или тефтелей, что делает его универсальным в домашней кухне.

Как приготовить идеальный фарш для котлет
Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как приготовить вкусные домашние котлеты из свинины:

@viktoria_food0

Рецепт домашних сочных котлет? Свиной фарш 1 кг, Белый хлеб (200 г) — заливаем молоком, Лук (2 шт.), Чеснок (6 зубчиков), Соль (1,5 ч.л.), Молотый перец (по вкусу), Паприка (1 ч.л.)

♬ оригинальный звук - OMSAX.FAN

Об источнике: Pysznosci

Pyszności — это название кулинарной книги и одноименного сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт фарш котлеты
Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Пасха 2026
Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбище
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять