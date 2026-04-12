Один трюк — и гриль сияет без усилий: главный секрет опытных кулинаров

Вы узнаете:
- Очистка решётки от жира и нагара не должна доставить проблем
- Справиться с этим можно простыми и натуральными способами
С приходом тёплой и солнечной погоды всё чаще хочется проводить вечера у мангала, наслаждаясь едой на свежем воздухе и особенно барбекю.
Однако после готовки остаётся не самая приятная часть — очистка решётки от жира и нагара, пишет Express.
Справиться с этим можно простыми и натуральными способами. Например, разогрейте решётку и протрите её половинкой лука, насаженной на вилку — сок поможет размягчить загрязнения и обладает антибактериальным эффектом, при этом безопасен для приготовления пищи.
Ещё один вариант — пищевая сода. Смешайте её с водой до состояния пасты, нанесите на поверхность, оставьте на несколько минут, затем очистите и смойте.
Для сложных участков подойдёт обычная фольга: скомканный шарик действует как абразив и помогает удалить стойкий нагар даже в труднодоступных местах.
Также можно использовать пиво — его кислотность и пузырьки помогают расщеплять жир. Достаточно вылить немного на разогретую решётку, подождать и затем почистить её щёткой.
Смотрите видео - как отмыть решетку гриля:
В сюжете показывают простой способ очистки решётки для гриля без использования бытовой химии. После приготовления её предлагают замочить в воде на несколько часов или оставить на ночь.
Утром загрязнения легко удаляются обычной тряпкой без усилий, даже пригоревшие остатки отходят без дополнительных средств.
Ранее сообщалось о том, как легко отмыть решетку газовой плиты от жира. Очень важно, чтобы газовая плита всегда оставалась чистой.
Напомним, ранее Главред писал о простом способе убрать жир и нагар без трения. Отмыть решетку газовой плиты от толстого слоя жира очень просто.
Читайте также:
- Как быстро высушить волосы без света: действенный лайфхак от парикмахера
- Исчезнет и не вернется: что залить в раковину, чтобы избавиться от запаха
- Как быстро растопить лед и снег на дорожке: лучшая альтернатива песку и соли
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред