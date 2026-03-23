Уже не шутка: где открыт "университет барбекю" и зачислены первые студенты

Алексей Тесля
23 марта 2026, 22:30
Как правильно готовить шашлык / Коллаж: Главред, фото pixabay

Пока одни абитуриенты выбирают классические направления вроде права или инженерии, в Китае решили сделать ставку на гастрономию — и не просто на кулинарию, а на искусство приготовления барбекю.

Один из вузов открыл необычную образовательную программу, ориентированную на тех, кто хочет превратить любовь к жареному мясу в профессию, пишет CNA.

Первыми студентами нового направления стали слушатели, зачисленные в специализированный колледж, созданный при участии учебного заведения и профильной ассоциации. Проект запустили в городе Юэян (провинция Хунань), который постепенно формирует репутацию гастрономического центра благодаря своей культуре барбекю.

Этот регион уже давно славится большим количеством заведений, где готовят мясо на огне: их насчитывается несколько тысяч, и отрасль приносит значительный доход, обеспечивая работой десятки тысяч человек. Особой популярностью пользуются острые шашлыки из баранины с характерной смесью специй.

Учебная программа сочетает теорию и практику: студенты изучают, как выбирать продукты, правильно работать с углём и добиваться нужного вкуса. Помимо кулинарных навыков, будущих специалистов обучают ведению бизнеса — от управления рестораном до расчёта затрат.

По завершении курса выпускники получают не только диплом, но и профессиональный сертификат, который признаётся на официальном уровне. Интерес к программе оказался высоким: в учебное заведение обращаются как действующие работники сферы, так и те, кто только планирует открыть собственное дело.

К обучению привлекли десятки опытных мастеров, а также наладили сотрудничество с местными ресторанами, чтобы студенты могли перенимать практический опыт и получать рекомендации по запуску бизнеса.

Формат обучения гибкий: можно пройти полноценную программу продолжительностью несколько лет с последующей стажировкой или выбрать краткий интенсивный курс, ориентированный на практику и быстрое получение навыков.

Ранее сообщалось о том, почему канадцы не жарят шашлыки. Украинцев в Канаде может удивить то, что о шашлыках слышали единицы местных жителей.

Напомним, Главред ранее публиковал 7 советов для идеального барбекю. Что делать чтобы шашлык был сочный, а барбекю и бургеры нежными.

Какой бывает шашлык

Название блюда происходит от крымско-татарского названия "шишлик" — вертел. Блюдо готовят из баранины мелкой нарезки, нанизанное на шампур и запечённое на древесном угле в мангале; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. Позже название "шашлык" (на Западе обычно называют - барбекю) закрепилось за блюдами из свинины, птицы, рыбы, овощей, грибов, приготовленные тем же способом, пишет Википедия.

