Влад Яма неожиданно набросился на россиян и высказался о войне — детали

Танцор-беглец вспомнил про родной Киев, который постоянно обстреливает российская армия.

https://glavred.info/starnews/vlad-yama-neozhidanno-nabrosilsya-na-rossiyan-i-vyskazalsya-o-voyne-detali-10770062.html Ссылка скопирована

Влад Яма сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма

Вы узнаете:

Влад Яма высказался о россиянах

Как хореограф отреагировал на обстрел Киева

Украинский танцор и шоумен Влад Яма, который уехал из страны в начале полномасштабного вторжения, неожиданно вспомнил о родине и войне. Хореограф высказался в своем Instagram.

В сториз Яма репостнул новостное видео из Киева. Он поделился информацией о страшном обстреле, который произошел 2 июня. На кадрах видны клубы дыма на фоне Родины-Матери, разрушения и пожары, охватившие дома украинской столицы.

видео дня

Влад Яма про войну / фото: instagram.com, Влад Яма

"02.06.26 Киев пережил массированный удар: погибшие и десятки раненых", — говорится в ролике.

Танцор не сдержал эмоций от увиденного. Он обрушился на россиян с нецензурным выражением, комментируя произошедшее.

"Клятые (неценз.) россияне (неценз.)", — высказался Яма.

Влад Яма показал последствия обстрела Киева / скрин из видео

Влад Яма — где сейчас

Влад Яма редко упоминает о событиях на родине. После эмиграции шоумен в основном публикует контент, связанный с его жизнью в США, включая профессиональные проекты, выступления и путешествия. Танцор также активно развивает диджейскую карьеру и принимает участие в американских мероприятиях. Ранее Яма утверждал, что уехал из Украины, чтобы обеспечить безопасность семье.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская актриса Ольга Сумская откровенно поделилась своим хобби, которое она решила масштабировать до полноценного бизнеса. Правда, как призналась сама артистка, пока это дело работает скорее для души и реального дохода ей еще не приносит.

Также Камалия заявила, что объекты ее семейного бизнеса в третий раз подверглись российской атаке. В связи с этим артистка попросила молитвенной поддержки у своей аудитории, отметив, что впереди предстоит масштабная и трудная работа.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Влад Яма Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред