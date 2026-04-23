Муравьи исчезнут за день: дешевый лайфхак, который реально работает

Эксперты назвали неожиданный способ избавиться от муравьев без химии.

Эксперты объяснили, поможет ли посыпание корицей отпугнуть муравьев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Муравьи в доме могут доставить немало хлопот. Чтобы избавиться от назойливых насекомых, нужно знать, чего очень сильно боятся муравьи.

В интернете часто спрашивают: "Поможет ли посыпание корицей отпугнуть муравьев?". Специалисты утверждают, что эта специя, которая есть у каждого на кухне, действительно работает, пишет Express.

Те, кто использовал корицу против муравьев говорят:

"Они ненавидят корицу, она избавила нас от них";

"Мы живём за городом, и по какой-то причине они появляются на моей кухне каждые несколько лет. Я использую корицу, и они исчезают за день и больше не возвращаются".

Специалист по борьбе с вредителями Николь объяснила, как работает корица против муравьев. По ее словам, сам запах корицы не убивает муравьев. Тем не менее, благодаря своему сильному аромату, корица является весьма эффективным отпугивающим средством, нарушающим феромонные следы, по которым муравьи ищут пищу.

Тем не менее, для достижения наилучших результатов его необходимо применять правильно.

Как использовать корицу против муравьев

Трещины и щели в фундаменте, стенах, а также вокруг окон и дверей являются одними из наиболее распространенных мест проникновения голодных муравьев.

Плохо герметизированные или поврежденные дверные и оконные рамы также могут обеспечить легкий доступ этим нежелательным гостям.

Если вы заметите, что муравьи проникают в ваш дом через эти места, смешайте корицу с небольшим количеством воды и нанесите смесь ватным тампоном вдоль их пути в дом.

Хотя корицу часто сравнивают с уксусом и эфирными маслами, которые служат альтернативными природными средствами от муравьев, она действует иначе, чем другие средства.

Ключевым ингредиентом корицы, который может беспокоить муравьев, является циннамальдегид. Это вещество нарушает феромонные следы муравьев, затрудняя им навигацию к источникам пищи или возвращение в свои колонии.

Как писал Главред, муравьи не переносят запах мяты, поскольку он нарушает их обоняние и затрудняет поиск пищи и проникновение в дом.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

