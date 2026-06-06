НАТО может утвердить пакет помощи Украине на 70 млрд евро – СМИ

Вопрос дальнейшей поддержки Украины станет одной из центральных тем саммита НАТО, который пройдет 7-8 июля.

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НАТО может утвердить пакет помощи Украине на 70 млрд евро / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Предложение было выдвинуто Германией в прошлом месяце

Цель инициативы - обеспечить более прозрачное распределение расходов между союзниками

Страны-члены НАТО обсуждают возможность принятия нового обязательства по поддержке Украины на сумму 70 млрд евро. Соответствующую инициативу планируют вынести на рассмотрение во время саммита Альянса, который состоится в июле. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, предложение было выдвинуто Германией еще в прошлом месяце. Оно предусматривает создание нового механизма финансирования и контроля за оказанием помощи Украине. Цель инициативы - обеспечить более прозрачное распределение расходов между союзниками, поскольку некоторые государства считают, что несут непропорционально большую финансовую нагрузку.

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Один из высокопоставленных дипломатов НАТО отметил, что ключевой задачей является достижение долгосрочных и устойчивых договоренностей по поддержке Украины на более справедливой основе.

Согласно обсуждаемому плану, около 30 млрд евро могут быть выделены из ранее утвержденной программы Европейского Союза по кредитованию Украины объемом 90 млрд евро на два года. Еще примерно 40 млрд евро предполагается привлечь за счет двусторонних обязательств отдельных государств-членов Альянса.

Ожидается, что вопрос дальнейшей поддержки Украины станет одной из центральных тем саммита НАТО, который пройдет 7-8 июля. В Альянсе подтверждают, что консультации по этому вопросу продолжаются, а союзники ищут оптимальную модель распределения финансовых обязательств.

Глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук подчеркнула, что любые новые решения должны учитывать наиболее актуальные потребности страны. Среди приоритетов она назвала усиление систем противовоздушной обороны, инвестиции в производство беспилотников и ракетного вооружения, а также поставки дальнобойных боеприпасов.

По данным Кильского института мировой экономики, в период с января по апрель европейские государства ежемесячно предоставляли Украине военную помощь в среднем на 2 млрд евро. При этом за указанный период новых пакетов военной поддержки со стороны США зафиксировано не было.

Военная помощь Украине - последние новости

Как писал Главред, двухпартийная группа сенаторов выступила против задержек со стороны Министерства войны США в отправке $600 млн помощи Украине и другим союзникам в Восточной Европе. Как пишет Associated Press, 22 мая они направили письмо министру войны Питу Хегсету с призывом выделить эти средства.

Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Украине оборудования для зенитно-ракетного комплекса HAWK. Ориентировочная стоимость пакета составляет 108,1 млн долларов.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст считает, что Конгресс США вряд ли одобрит новый большой пакет финансовой помощи Украине. По словам конгрессмена-республиканца, война России против Украины происходит "во дворе Европы", поэтому именно европейские государства должны взять на себя большую ответственность за поддержку Киева.

Ранее Великобритания объявила о крупнейшей в истории передаче беспилотников Украине — 120 тысяч дронов различных типов, поставки которых уже начались. Об этом сообщил министр обороны Джон Хили, подчеркнув, что Лондон не будет сокращать поддержку Киева, несмотря на изменение глобального информационного фокуса.

Напомним, что Бельгия и Испания в 2026 году предоставят Украине по 1 млрд евро оборонной помощи. Помимо финансовой поддержки, Украина также получит дополнительные истребители F-16 и запчасти к ним.

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Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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