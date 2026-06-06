Секрет прекращения войны в Украине раскрыт: одно решение может изменить все

Переговоры о прекращении войны необходимо поднять до формата постоянных членов Совета Безопасности ООН, считает Игорь Чаленко.

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Китай м США могут занять четкую позицию по вопросу прекращения войны / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Чаленко:

Крупнейшие державы могут дать однозначные сигналы

Переговоры необходимо поднять до формата постоянных членов СБ ООН

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что совместная позиция США и Китая может заставить РФ прекратить войну в Украине.

"Если эти две крупнейшие державы дадут однозначные сигналы, это может сработать. Подчеркиваю: однозначные сигналы, потому что Китай очень любит говорить завуалированно, и Си так же часто говорит", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По его словам, переговоры о прекращении войны необходимо поднять до формата постоянных членов Совета Безопасности ООН.

"Обратите внимание: Франция, Великобритания, Соединенные Штаты, Китай — это постоянные члены Совбеза. Это могло бы помочь закрепить результаты дальнейших переговоров на высоком уровне и придать процессу, как любят говорить китайцы, легитимности", - убежден он.

Собеседник отметил, что если будет однозначная позиция и Штатов, и Китая относительно завершения российско-украинской войны, тогда это заставит Путина де-факто отступить.

"Дополнительно напомню, что неофициальное сотрудничество Штатов и Китая уже было — в вопросе ядерного оружия осенью 2022 года, когда россияне планировали применить тактическое ядерное оружие против Украины. Даже цель была — Яворовский полигон. Но именно благодаря совместной позиции Пекина и Вашингтона этого удалось избежать. Это демонстрирует, что сотрудничество двух крупнейших столиц мира сейчас вполне могло бы привести к нужному деэскалационному результату", - добавил Чаленко.

/ Инфографика: Главред

Геополитическая партия: взгляд эксперта на Китай и США

Журналист Вадим Денисенко отмечает, что Китай в противостоянии с США не стремится к полной победе России или её полному поражению. По его мнению, Пекин заинтересован в том, чтобы Москва оставалась ослабленной и постепенно смещала свой фокус на восток.

Денисенко предполагает, что для Китая наиболее выгодным сценарием был бы такой исход, при котором и Украина, и Россия могли бы демонстрировать собственные успехи, сохраняя стратегическую гибкость.

Эксперт также подчеркивает, что современная глобальная политика всё чаще строится на временных альянсах и гибких соглашениях. В будущем, считает он, США и Китай будут вынуждены искать точки взаимодействия, рассматривая украинский кризис как элемент более широкой европейской стратегии.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином и обсудил Украину. Они договорились вместе работать над урегулированием ситуации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти. Китай, несмотря на свою внешнюю стабильность, способен действовать неожиданно.

Как ранее сообщал Главред, США готовят новый этап ужесточения санкций против России, отметил министр финансов Скотт Бессент во время разговора с журналистами.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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