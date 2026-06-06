Секрет идеальных роз: простой сосед спасёт куст от гибели и черной пятнистости

Важно всё лето внимательно осматривать растения и заметить первые признаки болезни, иначе розы станут голыми, ослабнут и могут погибнуть.

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Как правильно ухаживать за розами / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Жаркая и влажная погода создаёт идеальные условия для развития опасной болезни

Черная пятнистость распространяется через воду и остатки растений на земле

Эффективным средством профилактики может стать соседство с шалфеем

Хотя розы считаются относительно неприхотливыми цветами, жаркая и влажная погода создаёт идеальные условия для развития опасной болезни в саду — черной пятнистости.

Эта грибковая инфекция в первую очередь поражает листья, на которых появляются тёмные пятна, пишет Express.

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Со временем листья опадают, и если проблему не остановить, куст лишается всей листвы, теряет способность к фотосинтезу и перестаёт цвести. Важно всё лето внимательно осматривать растения и заметить первые признаки болезни, иначе розы станут голыми, ослабнут и могут погибнуть.

Черная пятнистость распространяется через воду и остатки растений на земле. Если её вовремя не контролировать, споры грибка будут возвращаться из года в год, угрожая здоровью кустов даже в благоприятное время.

Эффективным средством профилактики может стать соседство с шалфеем. Это растение обладает природными противогрибковыми свойствами и способствует лучшей циркуляции воздуха вокруг роз, ускоряя высыхание влажных листьев. Шалфей не только защищает розы от грибка, но и украшает сад своими тёмно-фиолетовыми вертикальными цветками.

/ Инфографика: Главред

Кроме посадки шалфея, важно обеспечивать кустам роз хорошее проветривание, умеренный полив и регулярную обрезку. Эти меры помогают снизить риск заражения и поддерживают здоровье растений на протяжении всего сезона.

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