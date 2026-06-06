Странная привычка собаки раскрыла тайну, о которой никто не знал

Чихуахуа, взятый после смерти хозяйки, удивил новых владельцев кошачьими привычками. Разгадка необычного поведения нашлась на старом фото.

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Женщина приютила чихуахуа после смерти его хозяйки и заметила странность / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@chiwiwi11945

Вы узнаете:

Почему хозяева решили, что их собака считает себя кошкой

Какая старая фотография помогла раскрыть тайну питомца

Что обнаружили владельцы, вернувшись в ванную комнату

Маленький чихуахуа по кличке Чиви неожиданно стал звездой соцсетей после того, как его новая хозяйка показала необычную привычку питомца. Собака, которую взяли в новый дом после смерти прежней владелицы, ведет себя настолько необычно, что многие сравнивают ее с кошкой.

Видео с Чиви появилось в TikTok 1 июня и быстро привлекло внимание пользователей. На кадрах пес сидит на лестнице в характерной "кошачьей" позе, полностью поджав лапы под себя. Она обычно встречается у кошек, а не у собак.

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Необычные привычки удивили новых хозяев

По словам хозяйки, странности проявились практически сразу после того, как Чиви оказался в новом доме. Собака почти не лает, двигается бесшумно и способна прыгать гораздо выше, чем ожидают от чихуахуа.

Необычные привычки удивили новых хозяев / Фото: tiktok.com/@chiwiwi11945

Позже родственник прежней владелицы передал новым хозяевам старые фотографии питомца. На одном из снимков Чиви лежал рядом с кошкой, с которой долгое время жил под одной крышей. Именно тогда семья начала задумываться, что необычные привычки могли сформироваться благодаря необычному соседству.

Загадка с раковиной укрепила подозрения

Один случай окончательно убедил владельцев, что их питомец ведет себя совсем не по-собачьи. Во время купания хозяйка ненадолго вышла из ванной комнаты, а вернувшись, обнаружила Чиви сидящим прямо в раковине.

Как понять, что собака счастлива / Инфографика - Главред

Как маленькой собаке удалось туда забраться, остается загадкой. Владельцы признаются, что до сих пор не могут понять, каким образом питомец оказался на столь необычном месте.

Смотрите видео о том, как собака сидит в "кошачьей" позе:

Ранее Главред писал о том, что пес случайно "оплатил" операцию ветеринарам, спасшим ему жизнь. Собаку привезли лечить перелом, но снимок показал неожиданную находку. Внутри животного скрывался опасный предмет.

Также сообщалось о том, что собака, прожившая годы в клетке, впервые почувствовала любовь. Новое хозяева бульдога рассказали, что раньше Беверли использовали для разведения. После проблем со здоровьем прежние владельцы решили отказаться от собаки.

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TikTok TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

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