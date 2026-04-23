Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку сада

Специалист рассказал, почему обработка в фазе "зеленого конуса" имеет решающее значение для сохранения урожая и здоровья сада.

https://glavred.info/sad-ogorod/pogoda-vnosit-svoi-korrektivy-kogda-i-chem-provesti-vtoruyu-obrabotku-sada-10759124.html Ссылка скопирована

Когда и как правильно обрабатывать косточковые культуры / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Когда обрабатывать различные плодовые культуры

Как защитить сад от монилиоза весной

Какие препараты выбрать при различной температуре

Вторая весенняя обработка сада в фазе "зеленого конуса" является одним из ключевых этапов защиты плодовых культур, от которого напрямую зависит будущий урожай. Игнорирование этого периода может привести к массовому поражению деревьев болезнями и вредителями уже на старте вегетации.

Как пояснил садовод Максим Гаранжа, именно во время отделения бутонов растения становятся максимально уязвимыми к грибковым инфекциям и первым активным вредителям. Дополнительным вызовом этого сезона является нестабильная погода, что заставляет корректировать подход к защите сада в зависимости от температуры воздуха.

видео дня

Главред решил выяснить, какие препараты стоит использовать весной, чтобы избежать потерь урожая.

Как температура влияет на выбор препаратов

По словам эксперта, при дневной температуре на уровне 3–5 градусов тепла и ночных заморозках большинство системных препаратов действуют слабо или неэффективно. В таких условиях целесообразно применять контактные фунгициды на основе меди, которые создают защитный барьер на поверхности растений.

Есть исключения среди системных средств. В частности, препарат Хорус способен эффективно действовать даже при низких положительных температурах. Если же температура стабилизируется на уровне 7–10 градусов и выше, специалисты рекомендуют переходить на более современные системные решения, которые обеспечивают более глубокую защиту растений.

Особенности защиты косточковых культур

Кроме того, специалист обратил внимание на то, что отдельный подход необходим для косточковых культур. Абрикосы, вишни и черешни особенно чувствительны к монилиозу — заболеванию, которое может привести к почернению цветов и ветвей.

Оптимальное время для обработки наступает тогда, когда раскрывается около половины цветочных почек. Для эффективной защиты важно не только провести опрыскивание, но и повторить его через неделю с чередованием препаратов.

Комплексная защита яблонь и груш

Для яблонь и груш в фазе зеленого конуса автор рекомендует комплексную защиту. Помимо фунгицидов, стоит добавлять инсектициды для борьбы с насекомыми, которые активизируются после зимовки. Такой подход позволяет одновременно предотвратить развитие болезней и уничтожить вредителей на ранней стадии.

Курчавость листьев персика — как защитить дерево / Инфографика: Главред

Как защищать персики

Что касается персиков, из-за риска ночных заморозков на этом этапе их лучше обрабатывать медосодержащими препаратами. Системные средства демонстрируют максимальную эффективность только при стабильной теплой погоде, поэтому спешить с ними не стоит.

Подробнее о том, когда и чем проводить вторую обработку сада, смотрите в видео.

Об источнике: YouTube-канал Максима Гаранжи YouTube-канал Максима Гаранжи — это авторский видеоресурс, на котором публикуются материалы практического характера. Контент в основном посвящен советам в сфере садоводства, быта и хозяйства, в частности инструкциям по уходу за растениями и приготовлению средств для их защиты.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред