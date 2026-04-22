Урожай клубники будет большим и сочным: что нужно сделать до конца апреля

Простой секрет выращивания клубники, который увеличит урожай в несколько раз.

https://glavred.info/sad-ogorod/urozhay-klubniki-budet-bolshim-i-sochnym-chto-nuzhno-sdelat-do-konca-aprelya-10758719.html Ссылка скопирована

Что делать с клубникой в апреле

Вы узнаете:

Какие питательные вещества способствуют росту клубники

Как ухаживать за клубникой в апреле

Клубника – популярная ягода, которую выращивают многие украинцы. В частности, всем хочется, чтобы летом урожай был не только вкусным, но и обильным. Чтобы этого добиться, нужно воспользоваться одним секретом правильного выращивания.

Главред решил разобраться, что нужно делать с клубникой в апреле.

видео дня

Как улучшить рост клубники весной

Эксперты Express.co.uk рассказывают, что клубника может быть довольно требовательной весной. В частности, она нуждается в большем количестве азота, чем большинство других садовых растений.

"Азот является важным питательным веществом, поскольку он способствует росту листьев, что особенно важно в апреле, когда клубника развивает стебли", — говорится в сообщении.

В то же время, если клубнике не хватает азота, она даст слабые, хрупкие стебли, которые не будут достаточно крепкими, чтобы давать более крупные и сочные плоды.

Как увеличить количество азота в почве

Отличный способ поддержать рост клубники и улучшить ее урожайность — это добавить азот в почву в виде овечьей шерсти или шерстяных гранул.

"Азот содержится в овечьей шерсти и высвобождается в почву, когда шерсть компостируется. Шерсть разлагается постепенно, а это значит, что клубника будет получать азот постоянно в течение всей весны", — говорят эксперты.

Кроме того, овечья шерсть удерживает влагу, благодаря чему уменьшается испарение. Также она содержит ланолин, натуральное масло, которое отпугивает слизней и улиток.

Клубника / Инфографика: Главред

Как правильно использовать овечью шерсть

Шерстяные гранулы можно найти в большинстве садовых центров. Их нужно разделить на более мелкие кусочки, чтобы было легче распушить и предотвратить слипание.

Рассыпать шерсть следует тонким, ровным слоем толщиной 5-7,5 см вокруг клубники. В то же время использовать слишком много шерсти не стоит, поскольку она очень плотная и может помешать воде или солнечному свету проникать в почву.

Чем подкормить клубнику для щедрого урожая – видео:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред