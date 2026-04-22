Урожай клубники будет большим и сочным: что нужно сделать до конца апреля

Вы узнаете:
- Какие питательные вещества способствуют росту клубники
- Как ухаживать за клубникой в апреле
Клубника – популярная ягода, которую выращивают многие украинцы. В частности, всем хочется, чтобы летом урожай был не только вкусным, но и обильным. Чтобы этого добиться, нужно воспользоваться одним секретом правильного выращивания.
Главред решил разобраться, что нужно делать с клубникой в апреле.
Как улучшить рост клубники весной
Эксперты Express.co.uk рассказывают, что клубника может быть довольно требовательной весной. В частности, она нуждается в большем количестве азота, чем большинство других садовых растений.
"Азот является важным питательным веществом, поскольку он способствует росту листьев, что особенно важно в апреле, когда клубника развивает стебли", — говорится в сообщении.
В то же время, если клубнике не хватает азота, она даст слабые, хрупкие стебли, которые не будут достаточно крепкими, чтобы давать более крупные и сочные плоды.
Как увеличить количество азота в почве
Отличный способ поддержать рост клубники и улучшить ее урожайность — это добавить азот в почву в виде овечьей шерсти или шерстяных гранул.
"Азот содержится в овечьей шерсти и высвобождается в почву, когда шерсть компостируется. Шерсть разлагается постепенно, а это значит, что клубника будет получать азот постоянно в течение всей весны", — говорят эксперты.
Кроме того, овечья шерсть удерживает влагу, благодаря чему уменьшается испарение. Также она содержит ланолин, натуральное масло, которое отпугивает слизней и улиток.
Как правильно использовать овечью шерсть
Шерстяные гранулы можно найти в большинстве садовых центров. Их нужно разделить на более мелкие кусочки, чтобы было легче распушить и предотвратить слипание.
Рассыпать шерсть следует тонким, ровным слоем толщиной 5-7,5 см вокруг клубники. В то же время использовать слишком много шерсти не стоит, поскольку она очень плотная и может помешать воде или солнечному свету проникать в почву.
Чем подкормить клубнику для щедрого урожая – видео:
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред