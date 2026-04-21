На урожай фасоли можно не надеяться: какие культуры категорически нельзя сажать рядом

Правильное планирование грядок - это не мелочь, а залог стабильного урожая.

Худшие соседи для фасоли на грядке

Какое соседство для фасоли на грядке является самым худшим

Почему эти культуры не "уживаются" с фасолью

Фасоль традиционно считается одной из самых простых культур для выращивания — она хорошо растет рядом с большинством овощей, не требует сложного ухода и быстро адаптируется к почве. Но, несмотря на это, существует несколько растений, соседство с которыми может стать для бобовых настоящим испытанием.

Опытные огородники отмечают: неправильное размещение культур рядом способно спровоцировать грибковые болезни, конкуренцию за питательные вещества и даже полную гибель посадок. Поэтому стоит заранее знать, каких соседей фасоль категорически не переносит, пишет УНИАН.

Перец

Перец и фасоль — неудачная пара. Обе культуры уязвимы к одним и тем же грибковым инфекциям, а бобовые еще и подавляют рост перца. В результате страдают оба растения: перец отстает в развитии, а фасоль рискует заразиться болезнями.

Подсолнечник

Подсолнечник имеет мощную корневую систему, которая "высасывает" из почвы все питательные вещества. К тому же он выделяет вещества, подавляющие рост фасоли. Обе культуры также подвержены белой гнили — еще один аргумент держать их подальше друг от друга.

Лук и другие луковые

Лук, шалот, порей и чеснок выделяют ферменты, которые отпугивают вредителей, но в то же время тормозят развитие фасоли. Такое соседство может полностью уничтожить бобовые посадки — это один из худших вариантов сочетания.

Фенхель

Фенхель известен тем, что выделяет в почву вещества, которые влияют на соседние растения. Для фасоли это влияние негативное: рост замедляется, конкуренция за питательные вещества усиливается, а риск гибели культуры повышается.

Свекла

Кустовая фасоль может затенять свеклу и забирать из почвы азот, что провоцирует развитие фузариоза. Обе культуры также уязвимы к одинаковым грибковым болезням и вредителям, поэтому их соседство нежелательно.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны.

