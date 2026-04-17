Клубника даст щедрый урожай: чем подкормить, чтобы ягоды были крупными и сладкими

Вы узнаете:
- Чем подкормить клубнику весной
- Как приготовить и использовать смесь для подкормки клубники
Клубника может созреть на вашей грядке значительно раньше, чем у соседей — и все благодаря простому народному рецепту, который снова возвращается в моду среди огородников. Этот метод работает десятилетиями и обеспечивает натуральный состав, минимум затрат времени и впечатляющий результат в виде крупных, сладких и ароматных ягод.
Опытные хозяева говорят: если подкормить клубнику именно сейчас, в период формирования будущих почек, растение отблагодарит ранним и обильным урожаем. Подходит этот способ и для молодых кустов, и для старых насаждений, которым требуется омоложение, пишет ТСН.
Секрет — в сочетании обычных кухонных продуктов, создающих для растения настоящий "витаминный взрыв".
Что входит в состав подкормки
- Сахар — источник глюкозы, который работает как "топливо" для формирования новых плодовых почек и естественной сладости ягод.
- Крахмал — насыщает воду минералами и аминокислотами, помогая ягодам становиться крупнее и тяжелее.
- Дрожжи — активизируют почвенные процессы, обогащают витаминами группы B и буквально заставляют кусты "расти как на дрожжах".
- Йод (1 капля) — природный антисептик, защищающий корни и листья от болезней в течение всего сезона.
Как приготовить концентрат
Для приготовления концентрата в пол-литра воды добавляют одну чайную ложку сахара, две чайные ложки крахмала, одну чайную ложку дрожжей и одну каплю йода. Все ингредиенты тщательно перемешивают до полного растворения, чтобы смесь стала однородной и без комочков. После этого концентрат переливают в пять литров чистой воды, образуя готовый рабочий раствор для подкормки.
Как использовать подкормку
Под каждый куст выливают 500 мл раствора. Процедуру можно повторять в течение всего сезона, даже в период плодоношения — это стимулирует появление новых волн ягод.
Результат, который удивляет
На грядках, где применяют этот метод, первые спелые ягоды появляются тогда, когда на соседних участках клубника только начинает массово цвести. Урожай собирают ведрами, а сам процесс подкормки занимает всего несколько минут и не требует никакой "химии".
Смотрите видео о ТОП-3 секретах суперурожая клубники:
Интересное по теме:
- Белый уксус в саду: ТОП неожиданных хитростей, которые действительно работают
- Ежевика будет сладкой, как мед, и крупной: три этапа ухода весной
- Смородина будет размером с вишню: что положить под куст в апреле-мае
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред