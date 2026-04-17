Клубника даст щедрый урожай: чем подкормить, чтобы ягоды были крупными и сладкими

Секрет эффективности этого метода заключается в особом сочетании доступных продуктов, которые обычно всегда есть под рукой на любой кухне.

Рецепт подкормки клубники, благодаря которому урожай увеличится вдвое

Вы узнаете:

Чем подкормить клубнику весной

Как приготовить и использовать смесь для подкормки клубники

Клубника может созреть на вашей грядке значительно раньше, чем у соседей — и все благодаря простому народному рецепту, который снова возвращается в моду среди огородников. Этот метод работает десятилетиями и обеспечивает натуральный состав, минимум затрат времени и впечатляющий результат в виде крупных, сладких и ароматных ягод.

Опытные хозяева говорят: если подкормить клубнику именно сейчас, в период формирования будущих почек, растение отблагодарит ранним и обильным урожаем. Подходит этот способ и для молодых кустов, и для старых насаждений, которым требуется омоложение, пишет ТСН.

Секрет — в сочетании обычных кухонных продуктов, создающих для растения настоящий "витаминный взрыв".

Что входит в состав подкормки

Сахар — источник глюкозы, который работает как "топливо" для формирования новых плодовых почек и естественной сладости ягод.

Крахмал — насыщает воду минералами и аминокислотами, помогая ягодам становиться крупнее и тяжелее.

Дрожжи — активизируют почвенные процессы, обогащают витаминами группы B и буквально заставляют кусты "расти как на дрожжах".

Йод (1 капля) — природный антисептик, защищающий корни и листья от болезней в течение всего сезона.

Как приготовить концентрат

Для приготовления концентрата в пол-литра воды добавляют одну чайную ложку сахара, две чайные ложки крахмала, одну чайную ложку дрожжей и одну каплю йода. Все ингредиенты тщательно перемешивают до полного растворения, чтобы смесь стала однородной и без комочков. После этого концентрат переливают в пять литров чистой воды, образуя готовый рабочий раствор для подкормки.

Как использовать подкормку

Под каждый куст выливают 500 мл раствора. Процедуру можно повторять в течение всего сезона, даже в период плодоношения — это стимулирует появление новых волн ягод.

Как подкормить клубнику весной: народный рецепт / Инфографика: Главред

Результат, который удивляет

На грядках, где применяют этот метод, первые спелые ягоды появляются тогда, когда на соседних участках клубника только начинает массово цвести. Урожай собирают ведрами, а сам процесс подкормки занимает всего несколько минут и не требует никакой "химии".

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине.

