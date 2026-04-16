Всего один полив весной: метод, который спасет клубнику от майского жука и гнили

Автор рассказал, как защитить клубнику весной от вредителей и болезней, чтобы обеспечить стабильный и качественный урожай

Какие системные инсектициды чаще всего используют для обработки почвы

Весенний период для садоводов является одним из самых ответственных этапов, когда закладывается основа будущего урожая. После окончательного прогрева почвы наступает критический момент для проведения комплексной защиты клубники, ведь именно в это время активизируются опасные вредители и возрастает риск развития корневых гнилей.

Главред решил разобраться, как правильно провести весеннюю защиту клубники, чтобы уберечь растения от вредителей и грибковых болезней.

Как рассказал автор YouTube-канала "Наша дача", эффективность обработок напрямую зависит от физиологического состояния растений.

По его словам, предварительное внесение азотных удобрений и стимуляторов корнеобразования помогает клубнике активизировать рост. В то же время это делает молодые корни более уязвимыми к повреждениям.

Особую опасность представляют личинки майского жука, которые способны быстро уничтожить корневую систему даже сильных кустов. Поэтому защита с помощью инсектицидов является обязательным этапом ухода за клубникой.

Инсектициды для защиты

В современном садоводстве часто используют препараты системного действия, среди которых одним из самых популярных остается "Антихрущ". Садовод отметил, что при его отсутствии можно применять альтернативные инсектициды.

К таким средствам относятся "Актара", "Амплиго" и "Кораген", которые обеспечивают эффективную защиту от почвенных вредителей.

Профилактика грибковых заболеваний

Не менее важным этапом является профилактика грибковых заболеваний корневой системы. Для этого в поливные растворы добавляют фунгицидные препараты, в частности "Энергодар", "Скор" или "Магникур Энерджи".

Такой подход позволяет одновременно уничтожать возбудителей болезней и укреплять общий иммунитет растений, что особенно важно в начале вегетационного сезона.

Сроки обработки

Специалист подчеркнул необходимость строгого соблюдения сроков обработки растений. Все защитные меры следует завершить до начала массового цветения и формирования ягод, когда наступает период ожидания. Этот период необходим для полного разложения действующих веществ и гарантирует безопасность будущего урожая для потребления.

Технология внесения препаратов

Технология внесения препаратов также имеет ключевое значение. Рекомендуемая норма составляет 300–400 миллилитров раствора на каждый куст, при этом важно обеспечить попадание жидкости непосредственно в прикорневую зону.

Для этого заранее формируют небольшие поливочные лунки, что позволяет избежать потерь раствора и повысить эффективность обработки. Работы проводят аккуратно, используя лейку или другой точный инструмент дозирования.

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.

