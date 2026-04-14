Чем подкормить вишню для сладких и крупных ягод: рекордный урожай гарантирован

Инна Ковенько
14 апреля 2026, 12:11
Чтобы дерево давало крупные и сладкие ягоды, весной ему нужна правильная поддержка.
Чем подкормить вишню для сладких и крупных ягод: рекордный урожай гарантирован
Что любит вишня — чем подкормить вишню для рекордного урожая

Весенний уход за вишней имеет решающее значение для будущего урожая. Именно в этот период дерево нуждается в питательных веществах, которые помогут ему сформировать крепкую корневую систему, нарастить зеленую массу и заложить основу для крупных и сладких ягод.

Главред расскажет, чем подкормить вишню, чтобы плоды были обильными и сочными.

Как подготовить почву перед внесением удобрений

Перед тем как вносить любые удобрения, почву нужно хорошо увлажнить, пишет Новини.LIVE. Это позволяет питательным веществам быстрее проникать к корням. Полив проводят за сутки до подкормки: взрослой вишне требуется от 30 до 50 литров воды, молодому дереву — 10–20 литров. Почва должна промокнуть на глубину около 30-40 сантиметров. Если удобрения внести в сухую почву, корни могут получить ожог, а эффективность подкормки будет минимальной.

Первая весенняя подкормка

Когда температура стабильно держится выше нуля, а почки только начинают набухать, наступает время первой подкормки. Лучше всего для этого подходит древесная зола. Она содержит калий и кальций, улучшает структуру почвы и способствует развитию корневой системы. Золу равномерно рассыпают в приствольном круге, после чего землю слегка рыхлят. Такой простой шаг поможет дереву получить необходимые микроэлементы в начале сезона.

Основная подкормка для роста и плодоношения

В середине апреля — начале мая, когда на дереве уже появляется листва, вишню подкармливают минеральным раствором. Для его приготовления в ведре воды растворяют столовую ложку мочевины и две столовые ложки безхлорного калия. На одно взрослое дерево требуется 30–40 литров такого раствора. Он обеспечивает растение азотом и калием — элементами, отвечающими за активный рост и формирование плодов. Именно эта подкормка дает дереву силы для закладки будущего урожая.

Подкормка после сбора урожая

Уход за вишней не заканчивается после весны. После плодоношения дерево также нуждается в поддержке, чтобы восстановить силы и подготовиться к зиме. Для этого используют раствор из ведра воды, столовой ложки калия и двух столовых ложек суперфосфата. Такая подкормка укрепляет дерево, помогает ему легче пережить холодный сезон и закладывает основу для следующего года.

Что любит и чего не любит вишня
