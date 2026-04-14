Чеснок желтеет после заморозков: садовник раскрыл шаги по возобновлению урожая

Специалист объяснил, как внекорневая подкормка поможет восстановить чеснок после стресса

https://glavred.info/sad-ogorod/chesnok-zhelteet-posle-zamorozkov-sadovnik-raskryl-shagi-po-vozobnovleniyu-urozhaya-10756673.html Ссылка скопирована

Холодная почва препятствует работе корневой системы и замедляет питание растений

Вы узнаете:

Почему чеснок желтеет после заморозков

Как восстановить урожай весной

Какие удобрения эффективны после стресса

Резкое понижение ночных температур в апреле привело к массовому пожелтению озимого чеснока на приусадебных участках по всей Украине. Огородники массово фиксируют изменение цвета листьев и замедление роста культуры после периода весенних заморозков.

Главред решил рассказать о причинах явления, последствиях для растений и способах восстановления урожая после температурного стресса.

видео дня

Как объяснил автор YouTube-канала "Наша дача", причина явления заключается в физиологическом стрессе растений, который возникает из-за резких перепадов температур между ночным похолоданием и дневным потеплением.

Нарушение водного баланса

По словам эксперта, основным фактором ухудшения состояния растений является нарушение водного баланса. Когда ночью температура опускается до минусовых значений, почва охлаждается быстрее воздуха, что фактически блокирует работу корневой системы.

В этот период транспортировка влаги к надземной части растения почти останавливается.

Дневные перепады температур

Днем, когда температура поднимается до +15°C и выше, листья начинают активно испарять влагу, однако корневая система еще не восстанавливает нормальное функционирование. В результате растение теряет тургор, листья вянут и становятся вялыми.

Длительный температурный стресс также влияет на процессы фотосинтеза. Разрушение хлорофилла приводит к развитию хлороза, который проявляется постепенным пожелтением кончиков листьев и всей листовой пластинки. Даже после стабилизации погодных условий восстановление растений без дополнительной поддержки может быть затруднено.

Как помочь растениям

Специалист отмечает, что для минимизации последствий стресса целесообразно применять антистрессовые препараты на основе свободных аминокислот растительного происхождения. Такие средства способствуют более быстрому восстановлению клеточных процессов, стимулируют синтез белков и помогают растению адаптироваться к неблагоприятным условиям.

Особое внимание автор уделяет внекорневой подкормке. Рабочий раствор обычно готовят в пропорции 2 мл антистрессового препарата на 1 литр воды. Для повышения эффективности обработки рекомендуется добавлять прилипатель, поскольку восковой налет на листьях чеснока и лука затрудняет поглощение влаги и питательных веществ.

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред