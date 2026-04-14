Могут уничтожить сад: какие кустарники ни в коем случае не следует сажать на участке

Некоторые из этих растений быстро распространяются, поглощая питательные вещества из соседних растений и вытесняя важные местные виды.

10 кустарников, которые не рекомендуется сажать во дворе

Вы узнаете:

Какие кустарники не стоит сажать во дворе

Какой вред могут причинить эти растения

Посадка декоративных кустарников давно считается простым способом оживить двор, но эксперты предупреждают, что некоторые популярные виды могут превратиться в настоящую экологическую угрозу. По данным сайта Martha Stewart, ряд эффектных растений ведут себя агрессивно, вытесняют местную флору и даже представляют опасность для диких животных.

Незаметные захватчики в наших дворах

Осенний фаворит — бересклет пламенный — привлекает яркой красной листвой, но его семена легко разносит птицы. После укоренения он быстро образует густые заросли, вытесняя травянистые и древесные местные виды.

Не менее коварной оказывается шиповник морщинистый. Несмотря на ароматные цветы и пользу в борьбе с эрозией, растение агрессивно разрастается корневищами и семенами, занимая территории, где должны были бы расти местные виды.

Яркие ягоды барбариса Тунберга делают его популярным в ландшафтном дизайне, но именно они и способствуют его стремительному распространению. К тому же барбарис привлекает клещей, а его колючки затрудняют уход.

Красивые растения, приносящие только вред

Даже растения, которые кажутся полезными, могут быть опасными. Буддлея, известная как "магнит для бабочек", во многих регионах признана вредным сорняком. Она быстро захватывает территории, подавляя местную флору.

Еще один декоративный фаворит — нандина. Ее ягоды привлекают птиц в холодное время года, но могут быть токсичными для кедровых омелюхов, синих птиц, пересмешников и малиновок. Опасность грозит и домашним животным.

Кустарники, несущие скрытую угрозу

Съедобные ягоды и весенние цветы делают крыжовник (Ribes spp.) привлекательным для садоводов. Но он переносит ржавчину белой сосны — грибковое заболевание, которое может уничтожать местные сосновые леса.

Крушина, которую часто высаживают как декоративный элемент, образует непроходимые заросли, угрожающие среде обитания животных. Удалить ее после укоренения чрезвычайно сложно.

Похожая ситуация с жимолостью кустарниковой: ароматные цветы и яркие ягоды скрывают агрессивную корневую систему. Она оголяет почву, вызывает эрозию и выделяет химические вещества, вредные для соседних растений.

Живые изгороди, выходящие из-под контроля

Популярная для создания уединения бирючина может быстро превратиться в захватчика. Она образует густые заросли, затеняет местные растения и даже разрушает берега рек.

А японская маслина, хотя и имеет приятные цветы и съедобные ягоды, активно распространяется благодаря птицам и млекопитающим. Она изменяет химический состав почвы, подавляя местную флору.

Вывод

Эксперты советуют внимательно изучать свойства кустарников перед посадкой. Некоторые декоративные виды могут стать настоящей проблемой для экосистемы, даже если на первый взгляд кажутся безопасными и красивыми.

Какие кустарники не стоит сажать у себя во дворе / Инфографика: Главред

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

