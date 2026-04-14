Когда сажать георгины в Украине: названы сроки и идеальные сорта по регионам

Не стоит спешить с посадкой, ведь георгины могут погибнуть из-за заморозков.

Садоводы назвали идеальное время для посадки георгин

Вы узнаете:

Когда сажать георгины в разных регионах Украины

Как определить, что грунт уже прогрелся

Как правильно посадить клубни, чтобы они не сгнили

Нужно ли замачивать георгины перед посадкой

Георгины – это настоящие украшение сада. Чтобы они радовали цветением, важно знать, когда и как их сажать.

Как пишет Martha Stewart со ссылкой на экспертов, георгины — нежные растения, а это значит, что нужно подождать, пока не минует опасность заморозков, прежде чем начинать высаживать их в открытый грунт.

"Дата последних заморозков — это средняя дата последнего легкого заморозка весной", — говорит Кейтлин Мередит, владелица цветочной фермы Quietside Flower Farm в восточной части штата Мэн в США.

Лёгкий заморозок обычно происходит при температуре примерно от −2 °C до 0 °C.

Когда высаживать георгины в открытый грунт весной

Клубни георгин можно высаживать в открытый грунт после того, как минует опасность заморозков и температура почвы достигнет не менее 13–16 °C.

Чтобы определить, готов ли грунт, можно измерить его термометром или просто выкопать ямку и подержать руку на глубине 10 см — если тепло, можно сажать.

Некоторые садоводы предпочитают выращивать клубни в горшках в помещении, чтобы дать георгинам преимущество для более раннего цветения. Если вы так делаете, тогда начните выращивать клубни за четыре недели до того, как планируете высаживать их в открытый грунт.

Если синоптики прогнозируют особенно дождливую погоду, то стоит воздержаться от посадки клубней. Пока клубни не начнут прорастать, они склонны к гниению из-за избытка влаги.

Когда сажать георгины в Украине - разбор по регионам

В южных областях Украины (Одесской и Херсонской) георгины можно сажать уже в середине апреля, когда температура почвы достигает 12°C. Это позволяет растениям укорениться до жаркого лета, обеспечивая цветение с июля.

В центральных регионах, включая Киевскую и Черкасскую области, оптимальное время — конец апреля или начало мая. Здесь климат континентальный, с возможными ночными похолоданиями, поэтому садоводы ждут, пока минует угроза заморозков. Если высадить клубни слишком рано, они могут загнить от избыточной влаги, а опоздание сократит сезон цветения на 2-3 недели.

На севере и западе, в Сумской или Волынской областях, сажать георгины лучше позже - примерно в середине мая, когда почва стабильно теплая.

В горных районах, таких как Закарпатье, где климат прохладнее, садоводы иногда ждут июня, чтобы избежать неожиданных снегопадов.

Как правильно посадить клубни георгинов

Идеальный грунт для георгин — рыхлый, плодородный, нейтральный по кислотности. Участок под цветы нужно перекопать, щедро добавить перегной или комплексное удобрение в смеси с суперфосфатом.

Георгины хорошо растут на полном солнце и в хорошо дренированной почве с почти нейтральным pH от 6,6 до 7.

Клубни георгин имеют луковичное тельце на одном конце и небольшую верхушку с будущими точками роста, называемыми глазками, на другом. Тело и глазки соединены тонкой шейкой, поэтому важно не отсоединять их, иначе георгина не вырастет.

Выкопайте яму там, где вы хотите посадить георгину. Увлажните почву. Перед посадкой клубня установите колышек, который будете использовать для его поддержки, чтобы случайно не проколоть клубень.

Высаживайте клубни прямо в землю на глубину около 10 см. Расположите клубень на боку так, чтобы глазок был ближе к месту, где вы будете подвязывать растение. Удобнее всего расположить клубень под углом 45 градусов, корпусом вниз, а глазком вверх.

Засыпьте клубень землей и не поливайте. Как только из земли появятся ростки, начните обильно поливать растения один раз в неделю (или реже в дождливые периоды).

Поливайте до тех пор, пока растения не достигнут высоты не менее 20 см и не появятся 3-4 пары листьев.

Клубни георгин изначально не имеют корней, поэтому они не могут поглощать воду. По этой причине важно не переувлажнять почву, иначе клубни могут загнить. По мере роста растения и развития корневой системы увеличивайте количество и частоту полива в соответствии с климатическими условиями вашего региона.

Нужно ли замачивать клубни георгин перед посадкой?

Садоводы не рекомендуют замачивать георгины перед посадкой. Скорее всего, они быстро превратятся в кашу.

Какие георгины приживутся в разных районах Украины

На юге Украине популярны жаростойкие сорта. Например, Arabian Night с темными цветками, выдерживающие жару до 30°C.

В центральных областях выбирайте универсальные сорта. Например, Bishop of Llandaff с красными соцветиями и темными листьями, стойкие к перепадам температур.

На севере подходят раннецветущие сорта, такие как Gallery Art Deco, которые развиваются быстро даже в прохладном климате.

Для горных районов подойдут компактные карликовые сорта, такие как Topmix. Они не боятся ветров.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

