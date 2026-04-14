Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Когда сажать георгины в Украине: названы сроки и идеальные сорта по регионам

Анна Ярославская
14 апреля 2026, 11:14
Не стоит спешить с посадкой, ведь георгины могут погибнуть из-за заморозков.
Садоводы назвали идеальное время для посадки георгин

Вы узнаете:

  • Когда сажать георгины в разных регионах Украины
  • Как определить, что грунт уже прогрелся
  • Как правильно посадить клубни, чтобы они не сгнили
  • Нужно ли замачивать георгины перед посадкой

Георгины – это настоящие украшение сада. Чтобы они радовали цветением, важно знать, когда и как их сажать.

Как пишет Martha Stewart со ссылкой на экспертов, георгины — нежные растения, а это значит, что нужно подождать, пока не минует опасность заморозков, прежде чем начинать высаживать их в открытый грунт.

"Дата последних заморозков — это средняя дата последнего легкого заморозка весной", — говорит Кейтлин Мередит, владелица цветочной фермы Quietside Flower Farm в восточной части штата Мэн в США.

Лёгкий заморозок обычно происходит при температуре примерно от −2 °C до 0 °C.

Когда высаживать георгины в открытый грунт весной

Клубни георгин можно высаживать в открытый грунт после того, как минует опасность заморозков и температура почвы достигнет не менее 13–16 °C.

Чтобы определить, готов ли грунт, можно измерить его термометром или просто выкопать ямку и подержать руку на глубине 10 см — если тепло, можно сажать.

Некоторые садоводы предпочитают выращивать клубни в горшках в помещении, чтобы дать георгинам преимущество для более раннего цветения. Если вы так делаете, тогда начните выращивать клубни за четыре недели до того, как планируете высаживать их в открытый грунт.

Если синоптики прогнозируют особенно дождливую погоду, то стоит воздержаться от посадки клубней. Пока клубни не начнут прорастать, они склонны к гниению из-за избытка влаги.

Когда сажать георгины в Украине - разбор по регионам

В южных областях Украины (Одесской и Херсонской) георгины можно сажать уже в середине апреля, когда температура почвы достигает 12°C. Это позволяет растениям укорениться до жаркого лета, обеспечивая цветение с июля.

В центральных регионах, включая Киевскую и Черкасскую области, оптимальное время — конец апреля или начало мая. Здесь климат континентальный, с возможными ночными похолоданиями, поэтому садоводы ждут, пока минует угроза заморозков. Если высадить клубни слишком рано, они могут загнить от избыточной влаги, а опоздание сократит сезон цветения на 2-3 недели.

На севере и западе, в Сумской или Волынской областях, сажать георгины лучше позже - примерно в середине мая, когда почва стабильно теплая.

В горных районах, таких как Закарпатье, где климат прохладнее, садоводы иногда ждут июня, чтобы избежать неожиданных снегопадов.

Календарь цветения
Календарь цветения

Как правильно посадить клубни георгинов

Идеальный грунт для георгин — рыхлый, плодородный, нейтральный по кислотности. Участок под цветы нужно перекопать, щедро добавить перегной или комплексное удобрение в смеси с суперфосфатом.

Георгины хорошо растут на полном солнце и в хорошо дренированной почве с почти нейтральным pH от 6,6 до 7.

Клубни георгин имеют луковичное тельце на одном конце и небольшую верхушку с будущими точками роста, называемыми глазками, на другом. Тело и глазки соединены тонкой шейкой, поэтому важно не отсоединять их, иначе георгина не вырастет.

Выкопайте яму там, где вы хотите посадить георгину. Увлажните почву. Перед посадкой клубня установите колышек, который будете использовать для его поддержки, чтобы случайно не проколоть клубень.

Высаживайте клубни прямо в землю на глубину около 10 см. Расположите клубень на боку так, чтобы глазок был ближе к месту, где вы будете подвязывать растение. Удобнее всего расположить клубень под углом 45 градусов, корпусом вниз, а глазком вверх.

Засыпьте клубень землей и не поливайте. Как только из земли появятся ростки, начните обильно поливать растения один раз в неделю (или реже в дождливые периоды).

Поливайте до тех пор, пока растения не достигнут высоты не менее 20 см и не появятся 3-4 пары листьев.

Клубни георгин изначально не имеют корней, поэтому они не могут поглощать воду. По этой причине важно не переувлажнять почву, иначе клубни могут загнить. По мере роста растения и развития корневой системы увеличивайте количество и частоту полива в соответствии с климатическими условиями вашего региона.

Нужно ли замачивать клубни георгин перед посадкой?

Садоводы не рекомендуют замачивать георгины перед посадкой. Скорее всего, они быстро превратятся в кашу.

Какие георгины приживутся в разных районах Украины

На юге Украине популярны жаростойкие сорта. Например, Arabian Night с темными цветками, выдерживающие жару до 30°C.

В центральных областях выбирайте универсальные сорта. Например, Bishop of Llandaff с красными соцветиями и темными листьями, стойкие к перепадам температур.

На севере подходят раннецветущие сорта, такие как Gallery Art Deco, которые развиваются быстро даже в прохладном климате.

Для горных районов подойдут компактные карликовые сорта, такие как Topmix. Они не боятся ветров.

Смотрите видео - Как правильно сажать георгины весной:

Как писал Главред, если у вас очень тенистый сад, это не значит, что он не может быть красивым и ярким благодаря цветущим растениям. На самом деле есть очень много выносливых многолетников, которые прекрасно себя чувствуют в тени.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Главное за день

Ещё
Популярное

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюНапиткиЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять