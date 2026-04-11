Секрет весенней посадки клубники: как получить богатый урожай с первого раза

Алексей Тесля
11 апреля 2026, 00:22
Как правильно высаживать клубнику

  • Перед высадкой важно подготовить почву и посадочные лунки
  • Для повышения урожайности большое значение имеет схема посадки
  • Для улучшения состояния почвы часто применяют сидераты

Весенняя посадка клубники считается многими опытными садоводами не менее удачной, чем осенняя, а в ряде случаев даже более выгодной.

Главное — правильно выбрать сроки посадки, чтобы саженцы успели хорошо адаптироваться и укорениться на новом месте, говорится в материале Главреда.

Перед высадкой важно подготовить почву и посадочные лунки. Обычно их делают глубиной около 7–10 см, хорошо проливают водой и добавляют небольшое количество древесной золы.

Саженцы аккуратно размещают в лунке, расправляя корневую систему, затем засыпают землёй и слегка уплотняют. Важно не заглублять кусты слишком сильно, чтобы не нарушить их развитие.

Для повышения урожайности большое значение имеет схема посадки. Загущать грядки не рекомендуется: при недостатке пространства растения хуже развиваются и чаще поражаются грибковыми заболеваниями. Обычно между кустами оставляют около 30 см, а ряды располагают на расстоянии примерно 40 см друг от друга.

Чтобы клубника лучше прижилась, используют органические подкормки, например раствор коровяка или куриного помёта. Внесение удобрений проводят в несколько этапов: в начале роста, перед цветением и после сбора урожая.

Также для улучшения состояния почвы часто применяют сидераты — такие растения, как люпин, горчица, вика и рапс. Они обогащают грунт питательными веществами, улучшают его структуру и помогают снизить количество вредных микроорганизмов.

Что любит и чего не любит клубника
Инфографика: Главред

Подходящие предшественники для клубники

При планировании посадки клубники важно учитывать, какие культуры росли на участке ранее. Лучше всего ягода развивается после корнеплодов — таких как морковь, свёкла и редис.

Хорошо подходят и зеленные культуры: укроп, салат, сельдерей, а также чеснок. После них почва, как правило, остаётся питательной и благоприятной для клубничных кустов.

При этом не рекомендуется высаживать клубнику на грядках, где ранее росли картофель, баклажаны, перец, огурцы или капуста. Эти культуры могут оставлять в почве возбудителей заболеваний, которые негативно сказываются на росте и развитии клубники.

В этом сюжете начинающим садоводам объясняют, как получить на своём участке урожай сладкой и ароматной клубники. Рассказывается, как правильно выбрать крепкие саженцы, когда лучше проводить посадку и как подготовить почву для хорошего плодоношения.

Также показан рецепт чесночного раствора, который помогает защитить кусты от вредителей, и объясняется, зачем у молодых растений удаляют первые цветоносы.

Кроме того, в видео рассматриваются ключевые этапы ухода за клубникой — от правильного полива до мульчирования, которые способствуют здоровому росту и обильному урожаю.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
