- Уксус — помощник для точечных садовых задач
- Натуральный раствор для уничтожения сорняков готовится просто
Белый уксус — это не просто кухонный ингредиент, а удобный помощник для точечных садовых задач.
Он эффективен там, где обычные методы не справляются: на дорожках, террасах, между плитами и в трещинах, где часто растут сорняки, пишет Express.
Однако использовать его стоит осторожно — на клумбах уксус может повредить растения.
Борьба с сорняками
Натуральный раствор для уничтожения сорняков можно приготовить так: 1 литр воды, немного уксуса и столовая ложка жидкого моющего средства. Для наибольшего эффекта распыляйте смесь на сорняки в жаркий солнечный день — они увянут уже через 24 часа.
Отпугивание животных и насекомых
Уксус помогает держать подальше муравьев, кошек и других непрошенных гостей. Смочите тряпки уксусом и разложите по саду. Для муравьев лучше действовать в сухой солнечный день, когда их следы заметны, чтобы нарушить их маршруты.
Очистка террас и инструментов
Для мытья террас и удаления водорослей смешайте уксус с водой 1:1, нанесите на поверхность, подождите 30–60 минут, затем очистите щеткой и смойте. Но будьте внимательны: некоторые материалы могут повреждаться уксусом.
Садовые инструменты тоже выигрывают от обработки уксусом: смесью 1:1 с водой можно удалять ржавчину, предотвращая распространение болезней растений.
Подкисление почвы
Белый уксус подходит для кислолюбивых растений — азалий, голубых гортензий, черники. Для этого добавьте 2 столовые ложки уксуса на 1 литр воды и влейте раствор в почву, избегая попадания на сами растения.
Автор делится опытом использования белого уксуса в домашнем хозяйстве и саду, отмечая, что его возможности на улице ограничены и часто противоречат популярным мифам. В саду уксус хорошо подходит для дезинфекции инструментов и лечения растений от мучнистой росы.
Зато он плохо справляется с сорняками, улитками и отпугиванием оленей, а также не заменяет удобрения. Основной вывод: уксус — это удобный помощник для точечных задач, но для большинства садовых проблем существуют более эффективные методы.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
