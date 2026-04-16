Белый уксус в саду: ТОП неожиданных трюков, которые реально работают

Алексей Тесля
16 апреля 2026, 21:16обновлено 16 апреля, 21:53
Натуральный раствор для уничтожения сорняков можно приготовить легко и просто.
Как избавиться от сорняков при помощи уксуса
Как использовать уксус в саду / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Уксус — помощник для точечных садовых задач
  • Натуральный раствор для уничтожения сорняков готовится просто

Белый уксус — это не просто кухонный ингредиент, а удобный помощник для точечных садовых задач.

Он эффективен там, где обычные методы не справляются: на дорожках, террасах, между плитами и в трещинах, где часто растут сорняки, пишет Express.

Однако использовать его стоит осторожно — на клумбах уксус может повредить растения.

Борьба с сорняками

Натуральный раствор для уничтожения сорняков можно приготовить так: 1 литр воды, немного уксуса и столовая ложка жидкого моющего средства. Для наибольшего эффекта распыляйте смесь на сорняки в жаркий солнечный день — они увянут уже через 24 часа.

Отпугивание животных и насекомых

Уксус помогает держать подальше муравьев, кошек и других непрошенных гостей. Смочите тряпки уксусом и разложите по саду. Для муравьев лучше действовать в сухой солнечный день, когда их следы заметны, чтобы нарушить их маршруты.

Очистка террас и инструментов

Для мытья террас и удаления водорослей смешайте уксус с водой 1:1, нанесите на поверхность, подождите 30–60 минут, затем очистите щеткой и смойте. Но будьте внимательны: некоторые материалы могут повреждаться уксусом.

Садовые инструменты тоже выигрывают от обработки уксусом: смесью 1:1 с водой можно удалять ржавчину, предотвращая распространение болезней растений.

Подкисление почвы

Белый уксус подходит для кислолюбивых растений — азалий, голубых гортензий, черники. Для этого добавьте 2 столовые ложки уксуса на 1 литр воды и влейте раствор в почву, избегая попадания на сами растения.

Автор делится опытом использования белого уксуса в домашнем хозяйстве и саду, отмечая, что его возможности на улице ограничены и часто противоречат популярным мифам. В саду уксус хорошо подходит для дезинфекции инструментов и лечения растений от мучнистой росы.

Зато он плохо справляется с сорняками, улитками и отпугиванием оленей, а также не заменяет удобрения. Основной вывод: уксус — это удобный помощник для точечных задач, но для большинства садовых проблем существуют более эффективные методы.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Разведка узнала новые планы РФ и направление вражеского штурма – FT

Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

Почему РФ атакует Украину все чаще днем: эксперт указал на важный нюанс

Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке совы на дереве за 9 секунд

Китайский гороскоп на завтра, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

Три знака зодиака вступают в "золотую эру" — кого ждет большая прибыль

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Белый уксус в саду: ТОП неожиданных трюков, которые реально работаютВидео

