Ежевика будет сладкой, как мёд, и крупной: три этапа ухода весной

Автор рассказала, как и когда обрабатывать ежевику от грибковых инфекций и вредителей весной

Садовница рекомендует комплексный уход в три этапа

С наступлением весны владельцы приусадебных участков активно берутся за уход за ягодниками, ведь именно сейчас формируется основа будущего урожая.

Главред решил рассказать о советах по весеннему уходу за ежевикой, которые помогут не только оздоровить кусты, но и значительно повысить их продуктивность.

Как объяснила автор YouTube-канала "Корисні корисності", эффективная стратегия ухода за ежевикой состоит из трех ключевых этапов: санитарной обработки, профилактики заболеваний и грамотной подкормки. Именно комплексный подход позволяет минимизировать риски и создать оптимальные условия для развития растения.

Санитарная обработка

По ее словам, первоочередной задачей весной является тщательная очистка кустов. Несмотря на то, что основную обрезку обычно проводят осенью, после зимы необходимо удалить подмерзшие части побегов до здоровой ткани. Кроме того, важно полностью убрать сухую листву и остатки прошлогодней мульчи, ведь именно в них часто зимуют вредители и возбудители болезней.

Особое внимание садовница советует уделить нижней части куста. Она рекомендует удалять все побеги и почки, расположенные на высоте до 50 сантиметров от почвы. Это улучшает вентиляцию, уменьшает риск загнивания ягод и стимулирует формирование сильных побегов замещения.

Защита от болезней и вредителей

Следующий этап — защита от грибковых инфекций и вредителей. До начала распускания почек целесообразно применить 3% раствор медного купороса. Для его приготовления нужно растворить 300 граммов вещества в горячей воде и довести объем до 10 литров.

Как увеличить урожай ежевики

Если же растение уже перешло в фазу активной вегетации, стоит использовать более мягкие препараты, такие как "Хорус" или "Скор", сочетая их с инсектицидами. Важно проводить обработку только в сухую и безветренную погоду.

Подкормка для активного роста

Финальный этап весеннего ухода — подкормка. Специалист рекомендует проводить ее после стабилизации температуры и прогрева почвы. При этом в дополнительном питании нуждаются только взрослые кусты, начиная с третьего года. Ежевика хорошо реагирует на органические удобрения, в частности компост, который вносят под каждое растение.

Для активного старта роста культуре необходим азот. Его можно внести в виде аммиачной селитры или воспользоваться органической альтернативой — раствором куриного помета.

Что любит и чего не любит ежевика

Автор также советует добавлять в него биопрепараты с полезными микроорганизмами, которые активизируют почвенную микрофлору и улучшают усвоение питательных веществ.

Ключевое правило — вносить удобрения только во влажную почву, что позволяет избежать повреждения корневой системы и обеспечивает максимальную эффективность подкормки.

Подробные рекомендации по весеннему уходу за ежевикой смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Корисні Корисності" YouTube-канал "Корисні Корисності" (@Korusni_korusnosti) имеет около 30 тысяч подписчиков и более 400 видео. Контент канала сосредоточен на тематике дома, сада, города, а также полезных советах и лайфхаках для хозяйства. Видео состоит из рецептов, обзоров, инструкций по садоводству, консервированию, приготовлению натуральных блюд и других полезных вещей для повседневной жизни.

