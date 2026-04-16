Читать на украинском
Ежевика будет сладкой, как мёд, и крупной: три этапа ухода весной

Руслан Иваненко
16 апреля 2026, 23:51
Автор рассказала, как и когда обрабатывать ежевику от грибковых инфекций и вредителей весной
Садовница рекомендует комплексный уход в три этапа / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как правильно обрезать ежевику весной
  • Чем обработать кусты от болезней и вредителей
  • Какие удобрения обеспечат большой урожай

С наступлением весны владельцы приусадебных участков активно берутся за уход за ягодниками, ведь именно сейчас формируется основа будущего урожая.

Главред решил рассказать о советах по весеннему уходу за ежевикой, которые помогут не только оздоровить кусты, но и значительно повысить их продуктивность.

Как объяснила автор YouTube-канала "Корисні корисності", эффективная стратегия ухода за ежевикой состоит из трех ключевых этапов: санитарной обработки, профилактики заболеваний и грамотной подкормки. Именно комплексный подход позволяет минимизировать риски и создать оптимальные условия для развития растения.

Санитарная обработка

По ее словам, первоочередной задачей весной является тщательная очистка кустов. Несмотря на то, что основную обрезку обычно проводят осенью, после зимы необходимо удалить подмерзшие части побегов до здоровой ткани. Кроме того, важно полностью убрать сухую листву и остатки прошлогодней мульчи, ведь именно в них часто зимуют вредители и возбудители болезней.

Особое внимание садовница советует уделить нижней части куста. Она рекомендует удалять все побеги и почки, расположенные на высоте до 50 сантиметров от почвы. Это улучшает вентиляцию, уменьшает риск загнивания ягод и стимулирует формирование сильных побегов замещения.

Защита от болезней и вредителей

Следующий этап — защита от грибковых инфекций и вредителей. До начала распускания почек целесообразно применить 3% раствор медного купороса. Для его приготовления нужно растворить 300 граммов вещества в горячей воде и довести объем до 10 литров.

Как увеличить урожай ежевики / Инфографика: Главред

Если же растение уже перешло в фазу активной вегетации, стоит использовать более мягкие препараты, такие как "Хорус" или "Скор", сочетая их с инсектицидами. Важно проводить обработку только в сухую и безветренную погоду.

Подкормка для активного роста

Финальный этап весеннего ухода — подкормка. Специалист рекомендует проводить ее после стабилизации температуры и прогрева почвы. При этом в дополнительном питании нуждаются только взрослые кусты, начиная с третьего года. Ежевика хорошо реагирует на органические удобрения, в частности компост, который вносят под каждое растение.

Для активного старта роста культуре необходим азот. Его можно внести в виде аммиачной селитры или воспользоваться органической альтернативой — раствором куриного помета.

Что любит и чего не любит ежевика / Инфографика: Главред

Автор также советует добавлять в него биопрепараты с полезными микроорганизмами, которые активизируют почвенную микрофлору и улучшают усвоение питательных веществ.

Ключевое правило — вносить удобрения только во влажную почву, что позволяет избежать повреждения корневой системы и обеспечивает максимальную эффективность подкормки.

Подробные рекомендации по весеннему уходу за ежевикой смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Корисні Корисності"

YouTube-канал "Корисні Корисності" (@Korusni_korusnosti) имеет около 30 тысяч подписчиков и более 400 видео. Контент канала сосредоточен на тематике дома, сада, города, а также полезных советах и лайфхаках для хозяйства. Видео состоит из рецептов, обзоров, инструкций по садоводству, консервированию, приготовлению натуральных блюд и других полезных вещей для повседневной жизни.

Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке совы на дереве за 9 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке совы на дереве за 9 секунд

Китайский гороскоп на завтра, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

Китайский гороскоп на завтра, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

Три знака зодиака вступают в "золотую эру" — кого ждет большая прибыль

Три знака зодиака вступают в "золотую эру" — кого ждет большая прибыль

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Последние новости

00:50

Под угрозой не только страны Балтии: прогноз новой войны РФ в Европе

16 апреля, четверг
23:57

Эксперт из США назвал, где Россия готовит "наступательный кулак" на фронте

23:51

Ежевика будет сладкой, как мёд, и крупной: три этапа ухода веснойВидео

23:10

Разведка узнала новые планы РФ и направление вражеского штурма – FT

23:06

Почему Россия может не повторить судьбу СССР и не развалиться: раскрыт важный нюансВидео

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
22:58

Без уколов: украинская актриса рассказала, как быстро скинула 17 килограмм

22:25

Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

22:13

Прорыв Искандеров: раскрыта причина экономии Украиной ракет ПВО

21:54

Шахтер в полуфинале Лиги конференций: как прошел матч с АЗ и с кем играть дальше

Реклама
21:48

Где сейчас находится "корона" Богдана Хмельницкого — раскрыто, кто её похитилВидео

21:27

От импорта до "самоделки": история появления джинсов в Советском Союзе

21:16

Белый уксус в саду: ТОП неожиданных трюков, которые реально работаютВидео

20:50

Почему РФ атакует Украину все чаще днем: эксперт указал на важный нюанс

20:12

Бомба замедленного действия: что нельзя выбрасывать в мусор

19:59

Мощные удары дронов: уничтожены эшелоны РФ с топливом под Луганском

19:51

Обязателен техосмотр для всех: в правительстве назвали, когда начнутся проверки

19:18

Украинские военные заявили о начале блокады Донецка: что известно

19:08

Минимум усилий — максимум красок: какие цветы можно сеять прямо в грунт

19:01

"Есть проблема": Зеленский сделал тревожное заявление о дефиците для ПВО

19:00

Открытые провокации России в Европе: Маломуж рассказал, на кого нацелился Кремльмнение

Реклама
18:47

Апрель снова удивит: что приготовила погода для Днепра в эти выходные

18:36

У Зеленского ответили Венсу на возмутительное заявление о помощи Украине

18:31

Холодильник больше не будет раздражать шумом: почему он гудит и как это исправить

18:28

Почему кот внезапно бьет лапой: три причины, которые удивят опытных владельцевВидео

17:59

Кредит €90 миллиардов для Украины: Мадьяр назвал главное условие разблокирования

17:57

В заброшенной больнице нашли светящийся предмет: люди начали болеть

17:44

В Украину возвращаются морозы — где пройдут дожди и разразятся грозы

17:20

Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

17:14

Загадочное украинское слово "імла": что оно на самом деле означает

17:05

Россия прорывает границу в двух областях: ситуация обостряется, раскрыта цель Кремля

17:02

Девушка ненадолго оставила питомца одного: что устроил грызунВидео

16:39

Евро взлетел до нового максимума, доллар идет вверх: курс валют на 17 апреля

16:22

YUNA-2026: названы главные триумфаторы музыкальной премии

16:14

Чем пахнет Ольга Сумская: взрыв женственности и ароматы для покорения сердецВидео

15:59

Тернопольщину накроет дождливая погода: когда небо затянется облаками

15:56

"Меня атаковали": Меган Маркл назвала себя "самым затравленным человеком в мире"

15:52

Секрет "вечной жизни" нашли на райском острове: как люди живут дольше

15:51

Погода на Житомирщине будет теплой, однако есть нюанс: о чем предупредили синоптики

15:36

Выцарапаю глаза: на звезду "Не родись красивой" вызверилась актриса Ломоносова

15:26

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Реклама
15:20

Циклон с дождями накроет Львовщину: синоптики предупредили об ухудшении погоды

15:16

Порошенко во время войны разместил 2,3 млрд грн в иностранных облигациях вместо инвестиций в Украину - эксперт

15:02

Кремль может готовить атаку на страны НАТО: названа цель Путина

14:50

"Кричал": Денисенко сообщила о прилете рядом с домом и реакции сына

14:44

Мужчина показал "снимок из будущего": мегаполис ушел под воду

14:38

Картофель даст рекордный урожай: на каком расстоянии его следует сажать

14:29

Чеснок будет храниться месяцами и не прорастет — что нужно сделатьВидео

14:19

"Этого не будет": близкий союзник против "быстрого" вступления Украины в ЕС

14:17

Каких 3 знака зодиака ждет невероятный финансовый успех: гороскоп на Новолуние

13:38

Женщина 12 лет спасала дом, но вынуждена его снести: в чем причина

