Не стоит выбрасывать яичную скорлупу: секрет щедрого урожая, о котором молчат

Садоводам рассказали, для чего можно использовать яичную скорлупу.

https://glavred.info/sad-ogorod/ne-stoit-vybrasyvat-yaichnuyu-skorlupu-sekret-shchedrogo-urozhaya-o-kotorom-molchat-10757057.html Ссылка скопирована

Удобрение из яичной скорлупы / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему яичная скорлупа полезна для растений

Как ее можно использовать в саду и на огороде

Многие люди выбрасывают яичную скорлупу в мусорный бак. Но на самом деле ее можно использовать в саду и на огороде, ведь она богата разнообразными полезными веществами.

Главред решил разобраться, как можно использовать яичную скорлупу.

видео дня

Как использовать яичную скорлупу в саду

Эксперты Express.co.uk говорят, что яичная скорлупа — это натуральный корм для птиц, посещающих сад.

"Мы выбрасываем яичную скорлупу в мусор почти каждый день, но она полна кальция и минералов. Птицам нужен дополнительный кальций, особенно после сезона гнездования", — говорится в сообщении.

Однако не стоит просто разбрасывать яичную скорлупу в саду. Лучше всего сначала запечь ее в духовке в течение 10 минут, так как это помогает уничтожить любые бактерии.

Может ли яичная скорлупа быть удобрением

Мало кто знает, но яичная скорлупа является ценным органическим удобрением, способным значительно улучшить качество почвы.

Она содержит более 90% карбоната кальция, необходимого для развития растений. Помимо кальция, скорлупа также содержит микроэлементы, такие как цинк, марганец и фтор, которые способствуют повышению урожайности.

Какие растения можно подкармливать яичной скорлупой

Яичная скорлупа подходит для растений, нуждающихся в нейтральной или слабощелочной почве. Например:

пасленовые культуры, такие как картофель, помидоры, перец и баклажаны;

капустные культуры, в частности брокколи, белокочанная и цветная капуста;

бобовые, такие как фасоль и горох;

тыквенные культуры, включая огурцы, цуккини и тыквы.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений / Инфографика: Главред

Как сделать удобрение из яичной скорлупы

Автор канала "Выращивание растений" в своем видео на YouTube рассказала, что лучше всего и быстрее всего удобряет почву мелко измельченная яичная скорлупа. Измельчить ее можно в блендере. Ею нужно посыпать почву и немного ее перекопать.

Как использовать яичную скорлупу для подкормки растений – видео:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред