Автополив огорода и сада своими руками: как сделать правильно

Если после поездки вы возвращались к увядшим растениям, причина, скорее всего, в нерегулярном поливе. Решением подобной проблемы, о котором все чаще говорят эксперты, являются системы капельного орошения. Они подают воду прямо к корням растений, снижая испарение и экономя ресурсы.
Главным преимуществом таких систем стала почти полная автономность. После установки сад можно оставить без ежедневного контроля, а растения будут получать влагу в нужное время и в нужном количестве. Об этом пишет Ideal Home.
Почему капельный полив называют самым эффективным
Капельное орошение работает довольно просто. Вода поступает медленно, точечно и без лишних потерь. Это особенно важно в жаркую погоду, когда обычный полив приводит к испарению и пересыханию почвы.
Эксперты отмечают, что такие системы позволяют экономить не только воду, но и время. Полив происходит строго там, где он необходим, а корневая система растений развивается лучше.
Кроме того, автоматизация является еще одним ключевым плюсом. Даже простой таймер способен полностью снять с владельца сада рутинную задачу.
Как выбрать систему под свой участок
Садовники отмечают, что универсального решения не существует и все зависит от размеров сада и типа растений.
Капельное орошение подходит для грядок, теплиц и клумб, пористые шланги для длинных бордюров и изгородей, дождеватели же для газонов и открытых участков, а умные системы устанавливаются для полной автоматизации.
Перед установкой важно продумать схему: где именно нужна вода, как часто будет происходить полив и нужен ли автоматический режим.
Как установить систему полива: простая инструкция
Даже без опыта систему можно собрать самостоятельно за один день. Эксперты советуют действовать по шагам:
Подключение к воде
К уличному крану подключают базовые элементы: таймер (по желанию), фильтр и редуктор давления. Это защищает систему от засоров и перепадов давления.
Прокладка магистрали
Основный шланг (обычно 13 мм) проводят вдоль грядок или клумб. Она будет доставлять воду ко всем зонам полива.
Установка капельниц или линий
С помощью специального инструмента в шланге делают отверстия и вставляют капельницы рядом с каждым растением. Для длинных рядов удобнее использовать готовую капельную ленту.
Подключение микротрубок
Если растения расположены далеко или в горшках, к системе добавляют тонкие трубки, которые подводят воду точечно.
Герметизация системы
Все открытые концы закрывают заглушками, чтобы избежать потерь воды и давления.
Проверка перед запуском
Перед окончательной фиксацией систему включают и проверяют: нет ли протечек, засоров или неправильного направления воды.
Финальная настройка
Капельницы лучше размещать под слоем мульчи. Это защищает их от солнца и снижает испарение.
Когда и как правильно поливать
Даже самая продвинутая система требует грамотной настройки. Лучшим временем для полива называют раннее утро или вечер.
Примерный режим:
- весной — 20–30 минут 3–4 раза в неделю;
- летом — ежедневно по 20–30 минут;
- осенью — 2–3 раза в неделю.
При этом важно регулярно промывать систему, чтобы избежать засоров.
О ресурсе: Ideal Home
Ideal Home — это британский журнал о дизайне интерьера, пишет Википедия.
Издается ежемесячно компанией Future plc. Журнал выходит с 1920 года и специализируется на статьях о дизайне интерьера, новостях о шопинге и советах для потребителей. В каждом выпуске есть раздел, посвящённый преображению кухни и ванной комнаты.
С 2021 года журнал Ideal Home редактирует Хизер Янг. Штаб-квартира журнала находится в Лондоне.
Веб-сайт журнала был запущен в 2005 году как продолжение журнала. В нём представлены галереи изображений комнат, статьи с советами по декорированию, форумы, блоги, новости о покупках и конкурсы.
