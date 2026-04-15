Урожай вырастет в разы: что лучше всего сажать вокруг яблонь

Вы узнаете:
- Что лучше всего сажать вокруг яблонь
- Какие растения отпугивают насекомых-вредителей
- Какие цветы привлекают опылителей
При посадке яблонь на участке стоит подумать не только о дренаже почвы и освещенности, но и о том, что выращивать рядом с этими плодовыми деревьями.
Совместная посадка растений может принести яблоням уникальные преимущества. Дело в том, что низкорослые почвопокровные растения, ароматные травы и цветущие растения привлекают опылителей. Кроме того, некоторые виды могут помочь отпугивать вредителей, улучшать опыление, обогащать почву, предотвращать рост сорняков и даже увеличивать урожай, пишет Martha Stewart.
К слову, многие садоводы задумываются, что делать со старой яблоней, когда урожай почти исчезает, а крона разрослась и покрылась сухими ветками. Спешить спиливать дерево не стоит — его можно спасти и вернуть к жизни. Детальнее читайте в материале: Спиливать не стоит: как омолодить старую яблоню.
Что лучше посадить вокруг яблони
Алиссум душистый (лобулярия) – это не просто красивое почвопокровное растение, но и выполняет двойную функцию в саду.
Алиссум привлекает полезных насекомых, которые помогают сократить количество вредителей. Его мелкие цветки выделяют нектар, который привлекает мух-журчалок. Личинки мух-журчалок питаются яблоневой тлей, снижая нагрузку на плодовые деревья со стороны вредителей.
Благодаря неглубокой корневой системе и компактным размерам, сладкий алиссум не конкурирует с яблонями за питательные вещества. Он быстро растет, помогает предотвратить рост сорняков и хорошо себя чувствует в тех же условиях, что и яблони.
Алиссум любит полное солнечное освещение, хорошо дренированную почву и умеренный полив.
Клевер, в том числе белый и малиновый, хорошо растет под яблонями. Эти растения поглощают азот из воздуха и обогащают им почву, что повышает ее плодородие и устраняет необходимость в синтетических удобрениях.
Также клевер образует эффективный почвопокровный слой, который помогает подавлять сорняки и удерживать влагу.
Цветы клевера привлекают опылителей, создавая более здоровую экосистему в саду.
Клеверу нравится богатая, хорошо дренированная почва. Он хорошо растет и в полутени, и на полном солнце.
Петрушка творит чудеса в саду. Цветы петрушки, которые обычно появляются на второй год, могут привлекать хищных насекомых, что помогает бороться с вредителями.
Яблонная плодожорка — один из самых распространенных вредителей яблонь. Ее можно отпугнуть путем посадки петрушки вокруг основания дерева.
Петрушка любит полное солнечное освещение и влажную, хорошо дренированную почву.
Лук-шалот, чеснок и другие луковые культуры могут решить много проблем в яблоневом саду.
"Парша яблони — одна из проблем, которая, как известно, уменьшается, если садовод решит посадить лук-шалот или чеснок в непосредственной близости от деревьев", — сказал опытный садовод Люк Хаммонд.
Парша яблони — распространенное грибковое заболевание, вызывающее появление темных пятен на листьях и плодах.
Растения с резким запахом также могут помочь отпугнуть оленей и кроликов.
Тысячелистник - еще одно растение, которое можно посадить недалеко от яблони. Он привлекает опылителей и полезных хищников, таких как божьи коровки и златоглазки, которые сдерживают распространение вредителей, например, яблонной плодожорки.
Хотя глубокие корни растения также могут разрыхлять почву и выносить питательные вещества на поверхность, для достижения наилучших результатов рекомендуется высаживать тысячелистник в близлежащих живых изгородях или цветниках, а не непосредственно под деревьями.
Тысячелистник любит полное солнечное освещение и хорошо дренированную почву.
Фенхель. Если в вашем саду проблема с тлей, попробуйте посадить рядом фенхель. Это ароматное растение действует как ловушка, отвлекая вредителей от яблонь. Оно также привлекает златоглазок, божьих коровок и других полезных насекомых, которые поедают этих вредителей.
Как и тысячелистник, фенхель лучше всего сажать рядом с яблонями, но не непосредственно под ними, чтобы избежать конкуренции и загущения.
Требования к уходу: полное солнечное освещение; хорошо дренированная почва; умеренный полив.
Бархатцы. Эти цветы заслуживают своего места в саду, привлекая полезных насекомых и отпугивая вредных. Божьи коровки, златоглазки и паразитические осы их обожают, а тля, как правило, избегает.
Бархатцы любят полное солнечное освещение, умеренный полив, хорошо дренированную почву.
Настурции — еще одна классическая культура-ловушка, отвлекающая тлю от плодовых деревьев. Как и бархатцы, они также помогают замаскировать запах деревьев от вредителей.
Эти цветы любят полное солнце или полутень; хорошо дренированная почва.
Как писал Главред, летняя обрезка яблонь - необходимая процедура не только для формирования кроны дерева, но и для стимуляции плодоношения в следующем году. Читайте - как правильно обрезать яблоню, чтобы она не росла вверх и обеспечила богатый урожай.
Смотрите видео - Как проводить летнюю обрезку яблони:
Вам также может быть интересно:
- Одна ложка — урожай вырастет в 10 раз: что положить в лунку при посадке томатов
- Укроп взойдет густой "щеткой": настой из одного ингредиента сотворит чудо
- С одной сотки — тонна картошки: раскрыт хитрый способ посадки
