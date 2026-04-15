Урожай вырастет в разы: что лучше всего сажать вокруг яблонь

Некоторые растения защитят яблоню от вредителей и болезней. Садоводы составили список.

Что сажать под яблоней, чтобы не было сорняков и вредителей

При посадке яблонь на участке стоит подумать не только о дренаже почвы и освещенности, но и о том, что выращивать рядом с этими плодовыми деревьями.

Совместная посадка растений может принести яблоням уникальные преимущества. Дело в том, что низкорослые почвопокровные растения, ароматные травы и цветущие растения привлекают опылителей. Кроме того, некоторые виды могут помочь отпугивать вредителей, улучшать опыление, обогащать почву, предотвращать рост сорняков и даже увеличивать урожай, пишет Martha Stewart.

К слову, многие садоводы задумываются, что делать со старой яблоней, когда урожай почти исчезает, а крона разрослась и покрылась сухими ветками. Спешить спиливать дерево не стоит — его можно спасти и вернуть к жизни. Детальнее читайте в материале: Спиливать не стоит: как омолодить старую яблоню.

Что лучше посадить вокруг яблони

Алиссум душистый (лобулярия) – это не просто красивое почвопокровное растение, но и выполняет двойную функцию в саду.

Алиссум привлекает полезных насекомых, которые помогают сократить количество вредителей. Его мелкие цветки выделяют нектар, который привлекает мух-журчалок. Личинки мух-журчалок питаются яблоневой тлей, снижая нагрузку на плодовые деревья со стороны вредителей.

Благодаря неглубокой корневой системе и компактным размерам, сладкий алиссум не конкурирует с яблонями за питательные вещества. Он быстро растет, помогает предотвратить рост сорняков и хорошо себя чувствует в тех же условиях, что и яблони.

Алиссум любит полное солнечное освещение, хорошо дренированную почву и умеренный полив.

Клевер, в том числе белый и малиновый, хорошо растет под яблонями. Эти растения поглощают азот из воздуха и обогащают им почву, что повышает ее плодородие и устраняет необходимость в синтетических удобрениях.

Также клевер образует эффективный почвопокровный слой, который помогает подавлять сорняки и удерживать влагу.

Цветы клевера привлекают опылителей, создавая более здоровую экосистему в саду.

Клеверу нравится богатая, хорошо дренированная почва. Он хорошо растет и в полутени, и на полном солнце.

Петрушка творит чудеса в саду. Цветы петрушки, которые обычно появляются на второй год, могут привлекать хищных насекомых, что помогает бороться с вредителями.

Яблонная плодожорка — один из самых распространенных вредителей яблонь. Ее можно отпугнуть путем посадки петрушки вокруг основания дерева.

Петрушка любит полное солнечное освещение и влажную, хорошо дренированную почву.

Лук-шалот, чеснок и другие луковые культуры могут решить много проблем в яблоневом саду.

"Парша яблони — одна из проблем, которая, как известно, уменьшается, если садовод решит посадить лук-шалот или чеснок в непосредственной близости от деревьев", — сказал опытный садовод Люк Хаммонд.

Парша яблони — распространенное грибковое заболевание, вызывающее появление темных пятен на листьях и плодах.

Растения с резким запахом также могут помочь отпугнуть оленей и кроликов.

Тысячелистник - еще одно растение, которое можно посадить недалеко от яблони. Он привлекает опылителей и полезных хищников, таких как божьи коровки и златоглазки, которые сдерживают распространение вредителей, например, яблонной плодожорки.

Хотя глубокие корни растения также могут разрыхлять почву и выносить питательные вещества на поверхность, для достижения наилучших результатов рекомендуется высаживать тысячелистник в близлежащих живых изгородях или цветниках, а не непосредственно под деревьями.

Тысячелистник любит полное солнечное освещение и хорошо дренированную почву.

Фенхель. Если в вашем саду проблема с тлей, попробуйте посадить рядом фенхель. Это ароматное растение действует как ловушка, отвлекая вредителей от яблонь. Оно также привлекает златоглазок, божьих коровок и других полезных насекомых, которые поедают этих вредителей.

Как и тысячелистник, фенхель лучше всего сажать рядом с яблонями, но не непосредственно под ними, чтобы избежать конкуренции и загущения.

Требования к уходу: полное солнечное освещение; хорошо дренированная почва; умеренный полив.

Что любит и чего не любит яблоня / Инфографика: Главред

Бархатцы. Эти цветы заслуживают своего места в саду, привлекая полезных насекомых и отпугивая вредных. Божьи коровки, златоглазки и паразитические осы их обожают, а тля, как правило, избегает.

Бархатцы любят полное солнечное освещение, умеренный полив, хорошо дренированную почву.

Настурции — еще одна классическая культура-ловушка, отвлекающая тлю от плодовых деревьев. Как и бархатцы, они также помогают замаскировать запах деревьев от вредителей.

Эти цветы любят полное солнце или полутень; хорошо дренированная почва.

Как писал Главред, летняя обрезка яблонь - необходимая процедура не только для формирования кроны дерева, но и для стимуляции плодоношения в следующем году. Читайте - как правильно обрезать яблоню, чтобы она не росла вверх и обеспечила богатый урожай.

Смотрите видео - Как проводить летнюю обрезку яблони:

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

