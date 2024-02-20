Даст бешеный урожай: как обрезать яблоню, чтобы она не росла вверх

Когда обрезать яблони, чтобы они дали большой урожай - узнайте в материале Главреда.

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Когда обрезать яблони / коллаж: Главред, фото: pexels

Можно ли обрезать деревья осенью и какой результат они будут иметь в будущем. Известно, что осенью лучше обрезать слабые и больные ветви. Также нужно обрезать все лишние молодые побеги, которые дополнительно загущают крону яблони.

Опытный садовник в своем Youtube-канале рассказал, как правильно обрезать деревья в конце зимы. Правильная обрезка ветвей яблонь может дать безумный урожай осенью. Стоит соблюдать определенные правила ухода.

Какие ветки нужно обрезать у яблони

Обычно деревья начинают обрезать, убирая сломанные ветки дерева. Стоит для начала обрезать крупные ветки, а затем срезать лишние мелкие. Для обрезки веток лучше всего подойдут специальные ножи и садовые секаторы. Чтобы крона была меньше, стоит обрезать все ветви, которые начали расти горизонтально.

Однако, процедура ухода за яблонями отличается от вида деревьев:

Для многолетних яблонь ветки обрезают, чтобы омолодить дерево. Ветки обрезают тогда, когда на дереве появляется много лишних веток, а яблоня начинает приносить плохой урожай. Обрезка ветвей улучшит и увеличит урожайность яблони.

Для молодых яблонь обрезка ветвей должна быть минимальной. Первым делом стоит обрезать поврежденные ветки на яблоне. Это поможет лучше формировать будущее дерево.

Когда нельзя обрезать яблоню

Опытные садоводы рекомендуют обрезать ветки яблонь по окончании периода вегетации, но до начала набухания почек. Лучший период для омоложения дерева - осень, а весной стоит делать это очень осторожно.

Обычно обрезку деревьев проводят в ноябре, чтобы успеть до первых морозов. Свежие срезы на дереве должны успеть зажить до морозов. В то же время обрезание веток весной может только навредить.

Нужно ли обрезать нижние ветки возле яблони

Чтобы правильно обрезать яблони, стоит убирать ветки, которые растут только вверх и вниз, ведь на них не будет урожая. Что касается обрезания боковых веток, то стоит оставлять небольшой пенек размером 1 см. Такой пенек может помочь сохранить ствол от образования дупла. Однако, если вы оставите пенек более чем на 1 см, он может стать питомником болезней.

Главное правило омоложения яблонь - при обрезке деревьев, стоит сохранить центральный ствол. Он должен быть выше верхних ветвей на 25 см. Когда дерево начнет приносить плоды, центральный ствол под тяжестью яблок будет наклоняться, поэтому необходимо его сверху подрезать.

Смотрите видео о том, как правильно обрезать яблони:

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