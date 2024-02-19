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Какие растения навсегда отпугнут мышей с вашего двора

Юлия Закрепа
19 февраля 2024, 04:30
Эксперт поделился полезным советом, как решить проблему с грызунами во дворе.
Какие растения навсегда отпугнут мышей с вашего двора
Как отпугнуть мышей от дома / коллаж: Главред, фото: pexels

Часто грызуны могут испортить внешний вид вашего двора и наносят вред растениям и цветам. Грызуны могут прятаться в саду и уничтожать ваше имущество.

Мыши и крысы могут погрызть корни и уничтожить цветы, посевы и загрязняют вашу почву. Однако, эксперт поделился способами, как защитить свой сад от диких животных и бездомных домашних животных, не нанося вреда окружающей среде или самим животным, передает Mirror.

Специалист рассказал, что фективным и естественным способом избавиться от грызунов является использование растений, которые отпугивают крыс и других животных.

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"Рассадка в саду растений, которые отпугивают крыс, может стать естественным сдерживающим средством. Эти растения имеют запахи и вкусы, которые крысам кажутся неприятными. Это отпугивает крыс от зоны двора, поскольку они не будут наступать на растения, которые, по их мнению, имеют отталкивающий запах", - пояснил он.

Некоторые растения пугают животных своим запахом, такие как нарциссы, бархатцы и мята.

"Посадите мяту по периметру сада или вблизи уязвимых растений, чтобы отпугивать крыс своим сильным запахом. Сильный аромат мяты может маскировать запахи других растений, делая их менее привлекательными для крыс", - пояснил эксперт.

Известно, что бархатцы выделяют запах, который отпугивает грызунов. Их следует сажать рядом с овощами или цветами, ведь это также может обеспечить дополнительный уровень защиты.

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