Всего одна ложка в лунку: простая смесь увеличит урожай перца и томатов в разы

При посадке в открытый грунт рассада часто "замирает". Но эту проблему легко решить.

Какие удобрения нужно использовать при посадке перца и томатов в грунт

Многие дачники либо не знают, что нужно добавлять в лунку при посадке рассады в открытый грунт, либо просто ничего не кладут, а потом удивляются отсутствию плодов. Агроном с многолетним стажем рассказала, что положить в лунку при посадке перца, томатов, огурцов, баклажанов и других культур.

"При высадке рассады обязательно кладите это в лунку, и вас буквально засыплет урожаем", - рассказала специалист на Youtube-канале Сад, огород ПРО.

По словам агронома, главная проблема при пересадке в открытый грунт или теплицу — это стресс. Рассада часто "замирает", останавливается в развитии и долго привыкает к новому месту.

"Мой способ дает растениям правильное питание, благодаря которому они моментально пускаются в рост, быстро набирают массу и начинают цвести. Этот метод подходит абсолютно для всей рассады: томатов, огурцов, перцев, баклажанов и других культур. Даже в регионах с плохой погодой, засухой или заморозками вы будете собирать урожай ведрами до самой глубокой осени. Вам не придется тратить деньги на дорогие удобрения с красивыми этикетками — всё необходимое уже есть у вас на кухне", - утверждает специалист.

Чем полезна натуральная подкормка

Помимо мощного стимула для роста, эта добавка защищает растения от грибков, вредителей и фитофторы.

Рассада растет крепкой и здоровой, поэтому дополнительные обработки просто не понадобятся.

Как приготовить подкормку

Ингредиенты для удобрения очень простые и доступные.

Прежде всего понадобится картофельный крахмал (100 грамм). Крахмал — натуральный стимулятор роста. Он богат микроэлементами, аминокислотами и белками, которые служат строительным материалом для растений. Витамины группы B, цинк, железо, калий и кальций помогут рассаде быстро нарастить корневую систему и зеленую массу.

Второй ингредиент — красный молотый перец (1 чайная ложка). Это мощнейшее средство от вредителей и бактерий. Кроме того, красный перец помогает "прогревать" почву, что особенно важно в холодных регионах, и дополнительно стимулирует развитие корней.

Тщательно перемешайте крахмал с перцем в удобной емкости, и чудо-смесь готова.

Агроном подчеркнула, что очень важно соблюдать пропорции и не класть перца больше, чем указано в рецепте.

Что нужно добавить в лунку при посадке перца, томатов, огурцов и других культур

При посадке положите в каждую лунку одну чайную ложку (без горки) полученной смеси, слегка присыпьте её почвой и высаживайте рассаду.

Если нет крахмала, его можно заменить обычной древесной золой — эффект будет практически равноценным.

