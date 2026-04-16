Всего одна ложка в лунку: простая смесь увеличит урожай перца и томатов в разы

Анна Ярославская
16 апреля 2026, 03:30
При посадке в открытый грунт рассада часто "замирает". Но эту проблему легко решить.
Какие удобрения нужно использовать при посадке перца и томатов в грунт / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что нужно положить в лунку при посадке помидоров и перца
  • Чем полезен крахмал для рассады
  • Какое действие имеет красный перец

Многие дачники либо не знают, что нужно добавлять в лунку при посадке рассады в открытый грунт, либо просто ничего не кладут, а потом удивляются отсутствию плодов. Агроном с многолетним стажем рассказала, что положить в лунку при посадке перца, томатов, огурцов, баклажанов и других культур.

"При высадке рассады обязательно кладите это в лунку, и вас буквально засыплет урожаем", - рассказала специалист на Youtube-канале Сад, огород ПРО.

По словам агронома, главная проблема при пересадке в открытый грунт или теплицу — это стресс. Рассада часто "замирает", останавливается в развитии и долго привыкает к новому месту.

"Мой способ дает растениям правильное питание, благодаря которому они моментально пускаются в рост, быстро набирают массу и начинают цвести. Этот метод подходит абсолютно для всей рассады: томатов, огурцов, перцев, баклажанов и других культур. Даже в регионах с плохой погодой, засухой или заморозками вы будете собирать урожай ведрами до самой глубокой осени. Вам не придется тратить деньги на дорогие удобрения с красивыми этикетками — всё необходимое уже есть у вас на кухне", - утверждает специалист.

Чем полезна натуральная подкормка

Помимо мощного стимула для роста, эта добавка защищает растения от грибков, вредителей и фитофторы.

Рассада растет крепкой и здоровой, поэтому дополнительные обработки просто не понадобятся.

Как приготовить подкормку

Ингредиенты для удобрения очень простые и доступные.

Прежде всего понадобится картофельный крахмал (100 грамм). Крахмал — натуральный стимулятор роста. Он богат микроэлементами, аминокислотами и белками, которые служат строительным материалом для растений. Витамины группы B, цинк, железо, калий и кальций помогут рассаде быстро нарастить корневую систему и зеленую массу.

Второй ингредиент — красный молотый перец (1 чайная ложка). Это мощнейшее средство от вредителей и бактерий. Кроме того, красный перец помогает "прогревать" почву, что особенно важно в холодных регионах, и дополнительно стимулирует развитие корней.

Тщательно перемешайте крахмал с перцем в удобной емкости, и чудо-смесь готова.

Агроном подчеркнула, что очень важно соблюдать пропорции и не класть перца больше, чем указано в рецепте.

Что нужно добавить в лунку при посадке перца, томатов, огурцов и других культур

При посадке положите в каждую лунку одну чайную ложку (без горки) полученной смеси, слегка присыпьте её почвой и высаживайте рассаду.

Если нет крахмала, его можно заменить обычной древесной золой — эффект будет практически равноценным.

Как писал Главред, при посадке яблонь на участке стоит подумать не только о дренаже почвы и освещенности, но и о том, что выращивать рядом с этими плодовыми деревьями. Некоторые виды могут помочь отпугивать вредителей, улучшать опыление, обогащать почву, предотвращать рост сорняков и даже увеличивать урожай.

Вам также может быть интересно:

РФ атаковала Киев баллистикой: есть пострадавшие и погибшие, среди них дети

РФ атаковала Киев баллистикой: есть пострадавшие и погибшие, среди них дети

02:52Война
РФ сменила фокус на фронте: ISW назвал четыре города в эпицентре планов врага

РФ сменила фокус на фронте: ISW назвал четыре города в эпицентре планов врага

02:02Фронт
ВСУ установили рекорд по сбитию: в ВС показали статистику атаки 15 апреля

ВСУ установили рекорд по сбитию: в ВС показали статистику атаки 15 апреля

23:04Война
Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

Китайский гороскоп на завтра, 16 апреля: Петухам - отпор, Кроликам - расчет

Китайский гороскоп на завтра, 16 апреля: Петухам - отпор, Кроликам - расчет

Последние новости

04:41

СССР их просто украл: какие игрушки на самом деле никогда не были советскими

04:30

Фары станут прозрачными как стекло: простой способ убрать желтизну за копейкиВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке совы на дереве за 9 секунд

03:45

Сын Рики Мартина стал его точной копией: фото красавчиков попало в сеть

03:30

Всего одна ложка в лунку: простая смесь увеличит урожай перца и томатов в разыВидео

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
03:03

Цепная реакция уже началась: что будет с ценами на продукты и топливо в Украине

02:52

РФ атаковала Киев баллистикой: есть пострадавшие и погибшие, среди них дети

02:26

Три знака зодиака вступают в "золотую эру" — кого ждет большая прибыль

02:02

РФ сменила фокус на фронте: ISW назвал четыре города в эпицентре планов врага

01:07

Всего один полив весной: метод, который спасет клубнику от майского жука и гнилиВидео

15 апреля, среда
23:04

ВСУ установили рекорд по сбитию: в ВС показали статистику атаки 15 апреля

22:48

Как правильно по-украински — "ярмарок" или "ярмарка": ответ удивит многих

22:44

Пожары, раненые, среди которых дети: РФ нанесла удар по Днепру, первые деталиФото

21:57

Французский учёный раскрыл величайшую тайну казаков: о чём идёт речьВидео

21:44

Шахтер получил суровое наказание за нарушение закона Украины: в чём причина

21:36

Путь через океан в 214 ящиках: малоизвестная история появления Статуи Свободы

21:07

Украина внедряет новую модель ведения войны: что известно о дроново-штурмовых подразделениях

20:14

Женщина 120 дней ела только сардины: что с ней произошлоВидео

20:09

Гениальность или ошибка: почему у "Запорожца" двигатель сзади

20:09

Возник пожар, есть пострадавшие: "Шахед" попал в многоэтажку в Одессе, деталиФото

20:06

Черная плесень в ванной исчезнет за три простых шага: какие средства точно помогут

19:11

Россия запустила по Украине ракеты "Калибр", Х-101 и не только: где раздаются первые взрывы

19:10

Почему не стоит паниковать из-за позиции Мадяра по отношению к Украине: Коваленко назвал причинумнение

19:09

Оставаться опасно: в одном из регионов Украины расширили зону эвакуации

19:02

"Вся жизнь в одной машине": история дедушки на "жигулях" в Киеве получила продолжениеВидео

19:02

В Житомирской области пойдет дождь и усилится ветер: когда погода резко ухудшится

18:58

Память или осквернение: разрешает ли церковь фотографироваться рядом с могилами

18:49

"Еще свидимся": Киркоров нежно обратился к Пугачевой

18:43

Собака пропала на 5 лет и внезапно вернулась: где она была все время

18:30

Погода резко изменится: какой регион Украины накроют дожди с грозами и когда

18:26

"На подходе": Трамп сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

18:01

Потери РФ в войне достигли критического уровня: Федоров раскрыл цифры

17:45

Доллар пошел на взлет, евро резко упал: новый курс валют на 16 апреля

17:45

Женщина посетила самый дорогой McDonald's: стоимость обеда поразилаВидео

17:28

РФ собирает силы для полной оккупации стратегического города — детали от DeepState

17:26

Как долго хранится открытое вино и что будет, если выпить испорченное: ответ удивит

17:04

"Ради Китая и всего мира": Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

16:48

Три знака зодиака скоро выйдут из полосы проблем: перемены уже близко

16:35

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

16:31

Что слышат люди в последние секунды жизни: новые данные ученых

16:28

В McDonald’s кардинально изменили меню — какие мировые хиты появились в Украине

16:21

Крупнейшая поставка в истории: какое рекордное количество дронов Британия передаст Украине

16:19

"Был другой шоу-бизнес": Злата Огневич назвала потраченную на "Евровидение" суммуВидео

16:08

Что ждет тысячи "хрущевок" по всей Украине — в Раде предупредили украинцев

15:40

Фразу "в первую очередь" лучше забыть - как правильно сказать на украинскомВидео

15:08

Россия может готовить новый удар "Орешником" по Украине: названы даты

15:01

Придет 17-градусное тепло: погода в Тернопольской области резко изменится

14:58

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

14:55

Ударит с новой силой: Украину накроет магнитная буря, известна дата шторма

14:55

Автополив огорода и сада своими руками: как сделать правильно

