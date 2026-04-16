Всего одна ложка в лунку: простая смесь увеличит урожай перца и томатов в разы

Вы узнаете:
- Что нужно положить в лунку при посадке помидоров и перца
- Чем полезен крахмал для рассады
- Какое действие имеет красный перец
Многие дачники либо не знают, что нужно добавлять в лунку при посадке рассады в открытый грунт, либо просто ничего не кладут, а потом удивляются отсутствию плодов. Агроном с многолетним стажем рассказала, что положить в лунку при посадке перца, томатов, огурцов, баклажанов и других культур.
"При высадке рассады обязательно кладите это в лунку, и вас буквально засыплет урожаем", - рассказала специалист на Youtube-канале Сад, огород ПРО.
По словам агронома, главная проблема при пересадке в открытый грунт или теплицу — это стресс. Рассада часто "замирает", останавливается в развитии и долго привыкает к новому месту.
"Мой способ дает растениям правильное питание, благодаря которому они моментально пускаются в рост, быстро набирают массу и начинают цвести. Этот метод подходит абсолютно для всей рассады: томатов, огурцов, перцев, баклажанов и других культур. Даже в регионах с плохой погодой, засухой или заморозками вы будете собирать урожай ведрами до самой глубокой осени. Вам не придется тратить деньги на дорогие удобрения с красивыми этикетками — всё необходимое уже есть у вас на кухне", - утверждает специалист.
Чем полезна натуральная подкормка
Помимо мощного стимула для роста, эта добавка защищает растения от грибков, вредителей и фитофторы.
Рассада растет крепкой и здоровой, поэтому дополнительные обработки просто не понадобятся.
Как приготовить подкормку
Ингредиенты для удобрения очень простые и доступные.
Прежде всего понадобится картофельный крахмал (100 грамм). Крахмал — натуральный стимулятор роста. Он богат микроэлементами, аминокислотами и белками, которые служат строительным материалом для растений. Витамины группы B, цинк, железо, калий и кальций помогут рассаде быстро нарастить корневую систему и зеленую массу.
Второй ингредиент — красный молотый перец (1 чайная ложка). Это мощнейшее средство от вредителей и бактерий. Кроме того, красный перец помогает "прогревать" почву, что особенно важно в холодных регионах, и дополнительно стимулирует развитие корней.
Тщательно перемешайте крахмал с перцем в удобной емкости, и чудо-смесь готова.
Агроном подчеркнула, что очень важно соблюдать пропорции и не класть перца больше, чем указано в рецепте.
Что нужно добавить в лунку при посадке перца, томатов, огурцов и других культур
При посадке положите в каждую лунку одну чайную ложку (без горки) полученной смеси, слегка присыпьте её почвой и высаживайте рассаду.
Если нет крахмала, его можно заменить обычной древесной золой — эффект будет практически равноценным.
