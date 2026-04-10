Муравьи его не выносят: что нужно рассыпать по участку, чтобы они исчезли навсегда

Вы узнаете:
- Как отпугнуть муравьев без химии
- Какие специи помогут в борьбе с муравьями
Весна только началась, а на дачах уже появился первый сезонный враг — садовые муравьи. Химические препараты все чаще разочаровывают: они не только не гарантируют полного уничтожения колонии, но и могут повредить почву. Поэтому все больше хозяев переходят на натуральные средства, которые действуют без токсинов и не вредят растениям.
Мыло против муравьев: простой лайфхак от блогерши
Британский таблоид The Express пишет, что эксперт по дому и саду Молли Миллер (@therenegadehome) называет Irish Spring самым эффективным безопасным средством от муравьев.
Она советует:
- натереть кусок мыла на старой терке;
- рассыпать стружку по клумбам и грядкам;
- провести куском мыла по дверным коробкам, чтобы насекомые не заходили в дом.
Секрет в составе: цитрусовые ноты, пикаридин, мята, эвкалипт и хвойные ароматы дезориентируют муравьев, но остаются приятными для людей.
Корица — еще один домашний "барьер"
Второе средство, которое точно найдется на кухне, — молотая корица. Она действует сразу двумя способами:
- резкий запах отпугивает насекомых;
- при вдыхании порошок вызывает у муравьев удушье.
Как применять:
- насыпать корицу вокруг террасы или патио;
- сделать коричную воду и опрыскать места, где вы чаще всего отдыхаете.
Куркума — специя, которую муравьи тоже не переносят
По словам садоводов, куркума действует не хуже корицы. Ее можно рассыпать вокруг муравьиных тропинок или смешивать с водой для обработки участка.
Почему это важно
Специалисты Thompson & Morgan отмечают, что химические средства эффективны только тогда, когда удается уничтожить все гнездо, которое может находиться глубоко под землей. А это риск для структуры почвы и корневых систем. Поэтому натуральные методы становятся популярной альтернативой — безопасные, дешевые и доступные.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
