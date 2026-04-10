Муравьи его не выносят: что нужно рассыпать по участку, чтобы они исчезли навсегда

Химические средства не всегда помогают, ухудшают качество почвы и наносят вред растениям.

https://glavred.info/lifehack/murahi-yogo-ne-perenosyat-shcho-slid-rozsipati-po-dilyanci-shchob-voni-znikli-nazavzhdi-10755842.html Ссылка скопирована

Как избавиться от муравьёв в огороде народными методами

Вы узнаете:

видео дня

Весна только началась, а на дачах уже появился первый сезонный враг — садовые муравьи. Химические препараты все чаще разочаровывают: они не только не гарантируют полного уничтожения колонии, но и могут повредить почву. Поэтому все больше хозяев переходят на натуральные средства, которые действуют без токсинов и не вредят растениям.

Мыло против муравьев: простой лайфхак от блогерши

Британский таблоид The Express пишет, что эксперт по дому и саду Молли Миллер (@therenegadehome) называет Irish Spring самым эффективным безопасным средством от муравьев.

Она советует:

натереть кусок мыла на старой терке;

рассыпать стружку по клумбам и грядкам;

провести куском мыла по дверным коробкам, чтобы насекомые не заходили в дом.

Секрет в составе: цитрусовые ноты, пикаридин, мята, эвкалипт и хвойные ароматы дезориентируют муравьев, но остаются приятными для людей.

Корица — еще один домашний "барьер"

Второе средство, которое точно найдется на кухне, — молотая корица. Она действует сразу двумя способами:

резкий запах отпугивает насекомых;

при вдыхании порошок вызывает у муравьев удушье.

Как применять:

насыпать корицу вокруг террасы или патио;

сделать коричную воду и опрыскать места, где вы чаще всего отдыхаете.

Куркума — специя, которую муравьи тоже не переносят

По словам садоводов, куркума действует не хуже корицы. Ее можно рассыпать вокруг муравьиных тропинок или смешивать с водой для обработки участка.

Почему это важно

Специалисты Thompson & Morgan отмечают, что химические средства эффективны только тогда, когда удается уничтожить все гнездо, которое может находиться глубоко под землей. А это риск для структуры почвы и корневых систем. Поэтому натуральные методы становятся популярной альтернативой — безопасные, дешевые и доступные.

Смотрите видео о том, как избавиться от муравьев народными средствами:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред