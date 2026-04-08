Насекомые будут держаться подальше от дома: что следует положить на подоконник

Дарья Пшеничник
8 апреля 2026, 12:34
Хотя насекомые выполняют жизненно важную функцию для нашей экосистемы, большинство из нас не хочет видеть их в своих домах.
Как защитить дом от насекомых весной / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik

Вы узнаете:

  • Что поставить на подоконник, чтобы отпугнуть насекомых от дома
  • Как еще защитить свой дом от насекомых

С приходом весны люди традиционно начинают чаще проветривать дома, впуская свежий воздух после долгой зимы. Но вместе с теплом в дом нередко проникают и нежелательные "соседи" — пауки, муравьи, мелкие мушки и другие насекомые, которые активизируются с первым потеплением.

Природа пробуждается: растения растут, насекомые массово выходят из зимней спячки, а вместе с ними возрастает вероятность встретить их в собственной квартире или доме. Хотя эти существа играют важную роль в природных процессах, большинство людей предпочитает держать их подальше от жилых помещений, пишет Express.

Именно поэтому совет, которым поделилась популярная блогерша по домашним лайфхакам Рэйчел Эппли, быстро привлек внимание соцсетей. В своем видео она показала простой способ, который помогает отпугнуть пауков и других мелких вредителей — и для этого не нужны ни химикаты, ни дорогие средства.

Кухонная специя как естественный барьер

По словам Эппли, достаточно положить палочку корицы или несколько звездочек бадьяна возле оконных уплотнителей, на подоконник или в дверные проемы. Резкий аромат этих специй неприятен для пауков, а также может отпугивать муравьев, плодовых мушек и даже мелких грызунов.

"Весной пауков становится значительно больше, и они чаще появляются в доме. Но они не переносят запах корицы, гвоздики и бадьяна. Если разложить их в местах возможного проникновения, насекомые будут держаться подальше", — пояснила блогерша.

Пользователи сети активно отреагировали на совет: одни благодарили за простое решение, другие признавались, что впервые слышат о таком методе. Даже специалисты по борьбе с вредителями назвали лайфхак "эффективным и безопасным".

Как дополнительно защитить дом от насекомых: советы специалистов

Чтобы уменьшить количество насекомых в доме, стоит сначала позаботиться о герметичности жилья: закрыть щели вокруг окон и дверей, проверить сетки и вентиляционные отверстия. Не менее важно убрать все, что может их привлекать — открытые продукты, крошки, влажные поверхности или переполненные мусорные баки.

Особое внимание следует уделить кухне, ванной и подсобным помещениям, где насекомые появляются чаще всего. Для дополнительного контроля подойдут липкие ловушки или обычный пылесос. А если в доме уже заметны рои или признаки заражения, лучше обратиться к профессионалам.

Смотрите видео о том, как отпугнуть насекомых от дома:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
