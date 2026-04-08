Как остановить нашествие слизней весной: одно средство работает лучше химии

Именно весной слизни наносят наибольший ущерб, ведь молодые растения становятся для них легкой добычей.

Как защитить растения от слизней — чего боится слизень / Коллаж: Главред, фото: Freepik

С приходом весны садоводы сталкиваются с особой проблемой — активностью слизней. Эти мелкие вредители способны быстро повредить нежные всходы овощей и цветов, оставляя после себя обгрызенные листья и стебли. Именно в этот период, когда появляется много молодых растений, риск потерять часть урожая наибольший.

Главред расскажет об эффективном методе, который убережет урожай от вредителей.

Как спасти растения от слизней

Британский садовод Саймон Акеройд поделился действенным способом, который не требует затрат и основан на использовании природных материалов, пишет Express. Эксперт советует найти колючие ветки от роз или ежевики и разместить их вокруг растений. Такие природные барьеры создадут преграду, поэтому слизни даже не приблизятся к участку.

Рекомендуем порезать ветки на небольшие кусочки, чтобы они плотно прилегали к почве и образовывали кольцо вокруг растения. Улитки неохотно передвигаются по острым поверхностям, поэтому вероятность повреждения листьев значительно уменьшается.

Как избавиться от слизней и улиток / Инфографика: Главред

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

