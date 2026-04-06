Не будет ни вредителей, ни сорняков - что посадить рядом с перцем

Руслана Заклинская
6 апреля 2026, 21:47
Правильно подобранные растения могут стать для перца настоящими защитниками от вредителей.
Что посадить рядом с перцем

Вы узнаете:

  • Что такое растения-компаньоны
  • Какие растения защищают перец от вредителей
  • Когда лучше всего высаживать каждое из растений-компаньонов

Если в цветниках соседей подбирают растения по цвету лепестков, то на огороде высаживают растения-компаньоны. Правильное соседство способно повысить урожайность перца, естественным образом вытеснить сорняки и создать невыносимые условия для вредителей.

Главред узнал, какие растения лучше всего посадить рядом с перцем.

Как работают растения-компаньоны

Идея совместного выращивания культур не нова — многие методы передавались из поколения в поколение, пишет Southern Living. Однако лишь недавно научные исследования подтвердили эффективность таких стратегий. Некоторые из них оказались чрезвычайно успешными, тогда как другие не выдержали тщательной проверки. Эти знания помогли внедрить проверенные методы и лучше понять механизмы их действия.

В целом растения-компаньоны можно сгруппировать по типу "услуг", которые они предоставляют:

  1. Защита от вредителей: одни отпугивают насекомых благодаря эфирным соединениям в листьях, другие работают как "ловушки", отвлекая вредителей на себя.
  2. Улучшение среды: некоторые культуры затеняют почву, удерживая влагу и сдерживая рост сорняков.
  3. Питание: бобовые обогащают почву питательными веществами (азотом).
  4. Привлечение полезных насекомых: цветущие растения привлекают опылителей и естественных врагов вредителей.

Выбирая соседей для перца, учитывайте конкретные потребности. Относитесь к огороду как к системе, а не просто как к отдельным рядам.

Острый перец черри

Острый перец черри высаживают возле болгарского перца в качестве ловушки, чтобы отвлечь вредителей от основной культуры. Этот перец более привлекателен для вредителей, чем болгарский, что делает его эффективным средством защиты. Острый перец черри сажают в конце весны, после того как минует угроза заморозков.

Редис

Редис служит ловушкой для блошек, которые являются проблемой для перца, баклажанов и помидоров. Эти маленькие черные жучки прогрызают дырки в листьях и подавляют рост растений.

Редис — любимое растение для блошек. Поскольку его высаживают ранней весной, как только почву можно обрабатывать, значительно раньше перца, он обеспечивает блошкам богатый источник пищи, когда растения перца еще молоды и уязвимы.

Настурция

В конце весны, после последних заморозков, посадите настурцию в качестве почвопокровного растения между рядами овощей, чтобы она служила ловушкой для вредителей и живой мульчей.

Тля чрезвычайно любит настурцию, что позволяет отвлечь ее внимание от основных культур. Хотя вы можете заметить большие скопления тли на самой настурции, помните, что она также работает как "рассадник" для хищников, которые питаются этой тлей.

Большое количество таких хищных насекомых поможет контролировать популяцию тли. Кроме того, настурция прекрасно покрывает землю, помогая удерживать влагу в почве, а ее цветы привлекают полезных опылителей.

Лук и чеснок

Мелкая тля, которая летом может иметь желтый или зеленый оттенок, питается многими овощными культурами и является переносчиком многочисленных болезней растений. Посадка чеснока, лука и других представителей семейства луковых среди перцев — простой и эффективный способ отпугивания тли. Лук и чеснок высаживают осенью или ранней весной, как только почву можно обработать.

Базилик

Если вы хотя бы раз случайно прикасались к кустику базилика в саду, то знаете, какой у него резкий и насыщенный аромат. Этот запах можно использовать, чтобы маскировать естественный аромат перца и томатов. Он мешает трипсам и другим садовым вредителям найти вашу культуру. Также известно, что базилик эффективно отпугивает тлю, паутинного клеща и белокрылку.

Базилик, как и перец, очень чувствителен к холоду. Он лучше всего растет при температуре выше 18°C.

Укроп

Если вы не срежете весь укроп на салат, а позволите ему зацвести, его золотистые зонтики покроются крошечными, богатыми нектаром цветками. Они привлекают множество полезных насекомых, в частности ос-паразитов, золотоочек и мух-повисюх, которые охотятся на тлю, белокрылок, яйца вредителей и других незваных гостей. Укроп можно высевать в течение всего вегетационного периода, начиная с конца весны, когда минует угроза заморозков.

Кинза

Кинза предпочитает прохладу, поэтому ее лучше всего высаживать весной и осенью. Когда температура повышается, растение обычно начинает стрелковаться или зацветать. И для привлечения полезных насекомых это именно то, что нужно.

Как и у укропа, мелкие нектарники в соцветиях кинзы привлекают ос-паразитоидов, божьих коровок, золотоочек и мух-повисюхов, которые питаются мелкими мягкотелыми садовыми вредителями.

Коровьи бобы

Коровьи бобы имеют разные названия в зависимости от цели выращивания. Сорта, дающие съедобные семена, обычно называют "черноглазыми бобами", а те, что выращиваются на корм скоту — "полевыми бобами". Оба вида являются прекрасным почвопокровным материалом или "живой мульчей", которая помогает сдерживать рост сорняков и насыщает почву азотом.

Высаживайте вигну в конце весны, когда минует угроза заморозков. В то же время коровьий горох может подавлять прорастание семян соседних культур, поэтому его стоит подсаживать только к рассаде или уже окрепшим растениям.

Белый клевер

Белый клевер — популярное растение для использования в роли "живой мульчи", поскольку оно чрезвычайно неприхотливо в выращивании и выполняет сразу несколько важных функций. Как и коровья горох, клевер обогащает почву азотом.

Обильное цветение клевера также привлекает множество полезных насекомых, в частности пчел. Клевер высаживают осенью, в конце зимы или ранней весной. Он хорошо переносит низкие температуры и помогает стабилизировать почву в холодное время года.

Об источнике: Southern Living

Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
