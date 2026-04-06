Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

Руслан Иваненко
6 апреля 2026, 03:15
Эксперты рассказали, как избежать нежелательного разрастания агрессивных растений на участке.
Цветы
Почему некоторые цветы могут превратить клумбу в заросли / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Как избежать нежелательного разрастания растений в саду
  • Какие цветы способны затопить соседние культуры
  • Какие способы контроля инвазивных растений рекомендуют эксперты

Садоводство — это искусство, которое часто основано на методе проб и ошибок. Однако некоторые ошибки могут стоить вам лет изнурительной борьбы с сорняками.

Исследование британского Общества морозостойких растений (HPS) выявило настоящих "зеленых агрессоров", которые чаще всего разочаровывают владельцев приусадебных участков, пишет Country Living.

Главред решил выяснить, какие именно декоративные культуры попали в "черный список" и почему их красота обманчива.

Акант — главный враг идеальной клумбы

Лидером рейтинга стал Акант (Acanthus), известный в народе как "медвежьи галифе". Несмотря на величественный вид, эксперты называют его хуже березки или бузины. Глава HPS Стив Бастин признается, что и сам допустил эту ошибку в начале карьеры и годами пытался избавиться от растения.

Акант чрезвычайно трудно удалить: даже маленький кусочек корня, оставшийся в земле, способен дать новую жизнь "захватчику".

Цветочные "бандиты": анемоны и лизимахия

На втором и третьем местах оказались лизимахия и японская анемона. Последнюю специалисты окрестили "бандитом на суглинке". На плодородных почвах она распространяется с неконтролируемой скоростью, буквально затопляя соседние цветы и превращая ухоженный цветник в дикие заросли.

Топ-8 растений, которые могут испортить сад:

  • Акант — почти невозможно искоренить.
  • Лисимахия (верболистник) — слишком агрессивно разрастается.
  • Японская анемона — подавляет соседние культуры.
  • Герань Харди — быстро теряет декоративность и захватывает пространство.
  • Эуфорбия (молочай) — трудно контролировать самосев.
  • Ирис желтый (водяной) — способен за короткое время превратить пруд в болото.
  • Мята — "подземный агрессор", захватывающий участок через корни.
  • Русская лоза — растет со скоростью до 4 метров в год.

Как не допустить ошибки

Опытные специалисты отмечают, что в садовых центрах на этикетках редко пишут об "агрессивном характере" растения, поэтому перед покупкой стоит помнить о нескольких ключевых правилах безопасности.

Например, мяту рекомендуют высаживать только в горшке, поскольку из-за активных подземных корневищ эта трава способна быстро захватить всю открытую почву.

Также важно держать под строгим контролем лозу, особенно так называемую "лозу-милю за минуту" (русскую лозу). Если вы выбрали это растение, будьте готовы к радикальной летней обрезке, ведь без ухода она мгновенно поглотит забор и соседние деревья.

Что касается оформления водоемов, то здесь существует безопасная альтернатива. Вместо желтого ириса, который вырастает до полутора метров и вытесняет все живое вокруг, лучше выбрать кувшинку или камыш.

Эти растения так же привлекают пчел и бабочек, однако ведут себя значительно "вежливее" по отношению к соседним культурам.

О ресурсе: Country Living

Country Living — это популярное американское издание, посвященное дому, саду и загородной жизни.

Оно было основано в 1978 году Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), пишет Википедия.

Издание публикует материалы на следующие темы:

  • дом и интерьер;
  • садоводство;
  • рецепты и еда;
  • рукоделие;
  • сельский и "медленный" образ жизни.

Контент ориентирован на широкую аудиторию (особенно семейную и женскую). Продвигает концепцию "спокойной, осознанной жизни" и уюта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цветы сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
23:57Фронт
19:27Война
19:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять