Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

Эксперты рассказали, как избежать нежелательного разрастания агрессивных растений на участке.

Почему некоторые цветы могут превратить клумбу в заросли

Садоводство — это искусство, которое часто основано на методе проб и ошибок. Однако некоторые ошибки могут стоить вам лет изнурительной борьбы с сорняками.

Исследование британского Общества морозостойких растений (HPS) выявило настоящих "зеленых агрессоров", которые чаще всего разочаровывают владельцев приусадебных участков, пишет Country Living.

Главред решил выяснить, какие именно декоративные культуры попали в "черный список" и почему их красота обманчива.

Акант — главный враг идеальной клумбы

Лидером рейтинга стал Акант (Acanthus), известный в народе как "медвежьи галифе". Несмотря на величественный вид, эксперты называют его хуже березки или бузины. Глава HPS Стив Бастин признается, что и сам допустил эту ошибку в начале карьеры и годами пытался избавиться от растения.

Акант чрезвычайно трудно удалить: даже маленький кусочек корня, оставшийся в земле, способен дать новую жизнь "захватчику".

Цветочные "бандиты": анемоны и лизимахия

На втором и третьем местах оказались лизимахия и японская анемона. Последнюю специалисты окрестили "бандитом на суглинке". На плодородных почвах она распространяется с неконтролируемой скоростью, буквально затопляя соседние цветы и превращая ухоженный цветник в дикие заросли.

Топ-8 растений, которые могут испортить сад:

Акант — почти невозможно искоренить.

— почти невозможно искоренить. Лисимахия (верболистник) — слишком агрессивно разрастается.

— слишком агрессивно разрастается. Японская анемона — подавляет соседние культуры.

— подавляет соседние культуры. Герань Харди — быстро теряет декоративность и захватывает пространство.

— быстро теряет декоративность и захватывает пространство. Эуфорбия (молочай) — трудно контролировать самосев.

— трудно контролировать самосев. Ирис желтый (водяной) — способен за короткое время превратить пруд в болото.

— способен за короткое время превратить пруд в болото. Мята — "подземный агрессор", захватывающий участок через корни.

— "подземный агрессор", захватывающий участок через корни. Русская лоза — растет со скоростью до 4 метров в год.

Как не допустить ошибки

Опытные специалисты отмечают, что в садовых центрах на этикетках редко пишут об "агрессивном характере" растения, поэтому перед покупкой стоит помнить о нескольких ключевых правилах безопасности.

Например, мяту рекомендуют высаживать только в горшке, поскольку из-за активных подземных корневищ эта трава способна быстро захватить всю открытую почву.

Также важно держать под строгим контролем лозу, особенно так называемую "лозу-милю за минуту" (русскую лозу). Если вы выбрали это растение, будьте готовы к радикальной летней обрезке, ведь без ухода она мгновенно поглотит забор и соседние деревья.

Что касается оформления водоемов, то здесь существует безопасная альтернатива. Вместо желтого ириса, который вырастает до полутора метров и вытесняет все живое вокруг, лучше выбрать кувшинку или камыш.

Эти растения так же привлекают пчел и бабочек, однако ведут себя значительно "вежливее" по отношению к соседним культурам.

О ресурсе: Country Living Country Living — это популярное американское издание, посвященное дому, саду и загородной жизни. Оно было основано в 1978 году Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), пишет Википедия. Издание публикует материалы на следующие темы: дом и интерьер;

садоводство;

рецепты и еда;

рукоделие;

сельский и "медленный" образ жизни. Контент ориентирован на широкую аудиторию (особенно семейную и женскую). Продвигает концепцию "спокойной, осознанной жизни" и уюта.

