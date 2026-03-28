Рассада взойдет за сутки: простой способ вырастить крепкий перец

Анна Ярославская
28 марта 2026, 12:55
Чем полить перец, чтобы он не вытягивался? Садовод поделилась рецептом эффективной подкормки.
Крепкая рассада перца без химии: простой рецепт, который работает / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

  • Что делать, если рассада тонкая и длинная
  • Почему не всходит рассада
  • Чем подкормить рассаду перца

Крепкая рассада — залог богатого урожая. Иногда бывает, что рассада перца или вовсе не всходит, или растет очень слабой и вытягивается.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали, что делать, чтобы рассада не вытягивалась, а росла коренастой, набирала массу, наращивала хорошую корневую систему и, самое главное, не болела.

"Дело в том, что часто рассада перца не всходит или всходит очень долго, а потом растёт слабой. Чтобы она была крепкой, она должна взойти быстро". - объяснили на канале.

По словам эксперта, если перец не всходит, не стоит ждать. Лучше сразу же готовить питательный настой и поливать рассаду сразу. Она взойдёт уже на второй день и будет расти крепкой и здоровой. Кроме того, такая рассада хорошо перенесёт пересадку и даст крупный, богатый урожай в будущем.

Что любит и чего не любит перец
Что любит и чего не любит перец / Инфографика: Главред

Как сделать, чтобы рассада взошла моментально

Садовод рассказала, как заставить рассаду перца взойти быстро что делать после того, как она уже взошла.

Для уже взошедшей рассады этот питательный настой применяется для того, чтобы рассада не вытягивалась, росла крепкой, с толстым мощным стеблем.

"Чтобы она не была хилой и слабой, ей нужно много питания. К сожалению, магазинные подкормки не дают столько микро- и макроэлементов, витаминов и аминокислот, как эта подкормка", - говорится на канале.

Подкормка содержит:

  • глюкозу — строительный материал для рассады;
  • белок, благодаря которому рассада растёт толстой и не вытягивается;
  • азот, который просто необходим молоденькой рассаде для быстрых всходов (часто перец не всходит именно из-за нехватки азота).

От этой подкормки рассада будет здоровой, не будет болеть, станет расти как на дрожжах, хорошо перенесёт пересадку и в будущем даст крупный, вкусный урожай.

Как приготовить подкормку для рассады перца

В любую удобную ёмкость налейте 300 мл отстоянной воды. Воду из-под крана не стоит использовать, кипячёную — тоже.

Добавьте 1 чайную ложку мёда. Мёд — мощный стимулятор роста и развития, даёт мощный толчок рассаде.

В 100 мл отстоянной воды разведите чайную ложку мёда, добавьте щепотку дрожжей, чтобы активировать дрожжи и все полезные свойства мёда. Дрожжи помогают переработать глюкозу, чтобы все полезные вещества перешли в воду.

Как поливать рассаду

Если рассада не взошла — поливайте этим настоем сразу же, и она взойдёт уже на следующий день.

Если рассада уже взошла — поливайте вместо обычного полива один раз в неделю вплоть до пересадки.

Как писал Главред, чтобы смородина хорошо росла и давала щедрый урожай, кустам необходимо регулярное питание. При этом совсем не обязательно покупать дорогие удобрения — эффективную подкормку можно приготовить из простых ингредиентов прямо дома.

