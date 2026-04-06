Колорадский жук и близко не подойдёт: что посадить рядом с картофелем

Вместо токсичных препаратов опытные огородники советуют использовать растение, которое делает картофель "невидимым" для колорадских жуков.

Как отпугнуть колорадских жуков от картофеля

Вы узнаете:

Почему кориандр защищает картофель

Каких насекомых привлекает кориандр

Как правильно сажать кориандр рядом с картофелем

Весной многие огородники ищут эффективные способы борьбы с вредителями, не используя химические препараты. Один из самых действенных и экологически безопасных методов – посадка кориандра рядом с картофелем.

Главред узнал, как экологично прогнать колорадского жука с огорода.

Почему кориандр отпугивает вредителей

Растение выделяет сильный аромат, который маскирует запах картофеля, затрудняя колорадским жукам поиск своей любимой пищи, пишет Agroforum.hu. Кроме того, аромат кориандра привлекает полезных насекомых – пчел, божьих коровок, ос и златоглазок, которые активно уничтожают вредителей.

Таким образом, огородник получает двойной эффект. Картофель защищен, а польза для экосистемы сада возрастает. Растение также эффективно борется с тлей и паутинным клещом.

Как правильно посадить кориандр рядом с картофелем

Использовать можно как семена, так и листья кориандра. Семена прорастают довольно медленно, но их измельчение перед посевом значительно ускоряет процесс. Корни кориандра могут немного затруднять выкапывание картофеля, но оба растения прекрасно сочетаются, ведь любят богатую, хорошо дренированную почву и солнце.

Перед посадкой картофеля почва должна хорошо прогреться. Верхние 10 см должны иметь температуру около 8 градусов. Если почва еще холодная или плотная, посадку лучше отложить, чтобы не ухудшить развитие растений. В случае отсутствия осадков важно обеспечить достаточное увлажнение почвы.

Когда сажать картофель в 2026 году / Инфографика: Главред

Почему посадка кориандра уменьшает количество вредителей

Сильный аромат кориандра не только маскирует запах картофеля, но и привлекает полезных насекомых, которые питаются вредителями. Это естественный способ поддерживать баланс в природе. Божьи коровки и другие насекомые помогают уничтожать личинки колорадского жука, а золотоочки контролируют тлю. Такой подход позволяет значительно сократить использование химических препаратов и сделать огород более экологичным.

Стоит ли использовать кориандр, если раньше его не сажали

Даже если раньше никогда не выращивали кориандр, посадка его рядом с картофелем будет полезной. Он повышает защиту растений, привлекает полезных насекомых и способствует здоровому росту картофеля. Это естественный, безопасный и проверенный временем метод, который помогает уменьшить количество вредителей без применения химии.

Об источнике: Agroforum.hu Agroforum.hu — это венгерский аграрный веб-ресурс, посвященный сельскому хозяйству, садоводству и вопросам экологического и устойчивого фермерства. Он работает как комплексная платформа, где публикуются новости, аналитика, советы экспертов и практические статьи для фермеров, агрономов и любителей сельского хозяйства. На сайте можно найти материалы о выращивании культур, защите растений, управлении хозяйством и других темах, связанных с агробизнесом и садоводством, а также обсуждения и обмен опытом среди пользователей.

