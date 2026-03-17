Смертельный враг слизней и улиток: какой цветок стоит посадить на участке

Дарья Пшеничник
17 марта 2026, 15:12
Если спросить опытных садоводов о том, какое, по их мнению, лучшее средство от слизней и улиток, многие из них посоветуют это растение.
Слизни и улитки
Названо растение, являющееся естественным врагом слизней и улиток / Коллаж: Главред, фото: freepik, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Какое растение отпугивает слизней и улиток
  • Как создать естественный барьер от слизней

Украинские огороды в новом сезоне снова окажутся под атакой слизней и улиток. Фермеры жалуются, что стоит лишь одной ночью пройти дождю, и утром листья на растениях выглядят так, будто их кто-то погрыз. Химические средства и ловушки помогают не всегда, поэтому огородники все чаще ищут более безопасные и долгосрочные решения.

И, похоже, такое решение нашлось — причем совершенно неожиданное. Об этом пишет УНИАН.

Опытные садоводы утверждают, что самый эффективный способ остановить нашествие моллюсков — не ловушки и не гранулы, а обычная настурция. Яркое вьющееся растение, которое обычно высаживают для красоты или добавляют в салаты, оказалось настоящим кошмаром для слизней.

Причина — в высоком содержании глюкозинолатов. Для человека они абсолютно безопасны, а вот моллюски не переносят их запаха и вкуса. Поэтому настурция работает как естественный барьер, который вредители не рискуют пересекать.

Как отзываются о методе дачники

Огородники, которые уже опробовали метод, уверяют: после высадки настурции ситуация меняется буквально за несколько дней. Соседние растения остаются невредимыми, а слизни обходят участок стороной.

Чтобы барьер был эффективным, специалисты советуют высевать настурцию не отдельными кустами, а сплошным кольцом вокруг грядок. Расстояние между растениями — не более 20 см. Именно такая плотность создает "непроходимую стену" для вредителей.

Как правильно ухаживать за растением

  • поливать 1–2 раза в неделю в утренние часы
  • высаживать в середине мая
  • ежегодно обновлять посадки, ведь настурция — однолетнее растение
  • использовать листья и цветы в салатах — они съедобны и имеют пикантный вкус

При надлежащем уходе растение быстро превращается в пышную лиану, которая надежно защищает грядки изнутри.

Если слизни уже размножились

Эксперты предупреждают: если моллюски все же прорвали "зеленую оборону", придется переходить к активным методам. Народные способы — от золы до ловушек — остаются актуальными, но профилактика с помощью настурции значительно снижает риск повторного нашествия.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

огород лайфхак
Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

Войну можно заставить закончиться: Зеленский обратился к США с идеями

Украина восстановит "Дружбу", но есть важный нюанс: кто профинансирует ремонт

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выглядело

Поздравления с Днем рождения сестре - красивые картинки и лучшие пожелания

Войну можно заставить закончиться: Зеленский обратился к США с идеями

На Тернопольщине станет заметно холоднее: каким будет максимальный "плюс"

Не более 1000 в месяц: как будет работать "Нацкешбэк" на топливоНе более 1000 в месяц: как будет работать «Нацкешбэк» на топливо
"Семейные узы": внук-беглец Ротару показал долгожданную встречуВидео

Россия сократила производство ракет: Зеленский — о планах противника

Представляли опасность для системы: какие колоритные украинские слова стерли в СРСР

"Главное, в церковь не несите": в Украине начали готовить суши-паски

"Большая опасность": названа область, в которой РФ хочет создать буферную зону

Почему в СССР массово строили из стеклоблоков: советский строительный феномен

Риск остаться без цветения: какие растения категорически нельзя обрезать в марте

О луковой шелухе можно забыть: новый способ покрасить яйца на Пасху

"Беспредел": путинистку Распутину с больной дочерью выгоняют из дома

Глава НАБУ Кривонос является подозреваемым в деле о вымогательстве взятки в размере 120 тыс. долларов за землю — экс-прокурор САП

Одна мелочь "съедает" давление: почему шины авто внезапно спускаютсяВидео

Шойгу бьет тревогу из-за прямой угрозы для Урала со стороны Украины

РФ требует не только территории: в Кремле выдвинули новый циничный ультиматум

Малину будет некуда девать: что положить под кусты в марте для богатого урожаяВидео

Не просто омлет: рецепт сытного завтрака из двух яиц за 5 минут

Строгие приметы в праздник 18 марта: что нельзя делать

Цены на АЗС взлетят: насколько подорожают бензин, дизель и газ в Украине

Исчез без следа: в лесу нашли затерянный город, который считали мифом

Пугачева появилась в образе из культового клипа 37 лет спустя - как он выглядит

Багряный, юхтовый, блаватный: что на самом деле означают эти цвета

Дроны атаковали авиазавод в РФ: под ударом могли быть самолёты А-50Видео

В Ровенской области ухудшится погода: синоптики предупреждают о скачке температуры

Украинцы покупают килограммами: в супермаркетах подорожали базовые продукты

Хозяйка заметила странность во рту кошки: что напугало ветеринара

Впервые в истории: Украина получила финальные условия для вступления в ЕС

"Он был жестким": внезапно умер звезда фильма "Назад в будущее"

Китайский гороскоп на завтра, 18 марта: Тиграм - обиды, Змеям - конфликты

Нагар и жир исчезнут мгновенно: чем отмыть газовые конфорки до блеска

Что бросить в лунку, чтобы собрать ранний урожай томатов: секрет дачников

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

Зашли в тупик, времени мало: МВФ бьет тревогу по поводу помощи Украине

Когда Украина была империей и как выглядели её границы на карте — забытая правдаВидео

Угрозы Ирана и путь к прекращению войн: Зеленский сделал ряд важных заявлений

"В психиатрической больнице": LELEKA удивила признанием перед ЕвровидениемВидео

Немцы проверили: зачем класть туалетную бумагу в холодильник

Что уже не модно в 2026 году – советы стилистов для современного образа

Полтавщину накрывает похолодание: синоптики предупредили об изменении температуры

Разбила сердца фанатам: "Баффи" Сара Мишель Геллар сообщила тяжелую новость

Удар по портам и энергетике: РФ атаковала Одесчину, начались перебои со светомФото

Григорий Решетник остался сам - что произошло

Деньги сами идут в руки: у трех знаков "зашуршит в кармане" уже с 17 марта

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 марта (обновляется)

Срочно перебрасывают войска: в ISW заявили о сорванных планах россиян на фронте

Карта Deep State онлайн за 17 марта: что происходит на фронте (обновляется)

