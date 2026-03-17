Смертельный враг слизней и улиток: какой цветок стоит посадить на участке

Украинские огороды в новом сезоне снова окажутся под атакой слизней и улиток. Фермеры жалуются, что стоит лишь одной ночью пройти дождю, и утром листья на растениях выглядят так, будто их кто-то погрыз. Химические средства и ловушки помогают не всегда, поэтому огородники все чаще ищут более безопасные и долгосрочные решения.
И, похоже, такое решение нашлось — причем совершенно неожиданное. Об этом пишет УНИАН.
Опытные садоводы утверждают, что самый эффективный способ остановить нашествие моллюсков — не ловушки и не гранулы, а обычная настурция. Яркое вьющееся растение, которое обычно высаживают для красоты или добавляют в салаты, оказалось настоящим кошмаром для слизней.
Причина — в высоком содержании глюкозинолатов. Для человека они абсолютно безопасны, а вот моллюски не переносят их запаха и вкуса. Поэтому настурция работает как естественный барьер, который вредители не рискуют пересекать.
Как отзываются о методе дачники
Огородники, которые уже опробовали метод, уверяют: после высадки настурции ситуация меняется буквально за несколько дней. Соседние растения остаются невредимыми, а слизни обходят участок стороной.
Чтобы барьер был эффективным, специалисты советуют высевать настурцию не отдельными кустами, а сплошным кольцом вокруг грядок. Расстояние между растениями — не более 20 см. Именно такая плотность создает "непроходимую стену" для вредителей.
Как правильно ухаживать за растением
- поливать 1–2 раза в неделю в утренние часы
- высаживать в середине мая
- ежегодно обновлять посадки, ведь настурция — однолетнее растение
- использовать листья и цветы в салатах — они съедобны и имеют пикантный вкус
При надлежащем уходе растение быстро превращается в пышную лиану, которая надежно защищает грядки изнутри.
Если слизни уже размножились
Эксперты предупреждают: если моллюски все же прорвали "зеленую оборону", придется переходить к активным методам. Народные способы — от золы до ловушек — остаются актуальными, но профилактика с помощью настурции значительно снижает риск повторного нашествия.
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
