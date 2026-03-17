Смертельный враг слизней и улиток: какой цветок стоит посадить на участке

Если спросить опытных садоводов о том, какое, по их мнению, лучшее средство от слизней и улиток, многие из них посоветуют это растение.

Названо растение, являющееся естественным врагом слизней и улиток

Какое растение отпугивает слизней и улиток

Как создать естественный барьер от слизней

Украинские огороды в новом сезоне снова окажутся под атакой слизней и улиток. Фермеры жалуются, что стоит лишь одной ночью пройти дождю, и утром листья на растениях выглядят так, будто их кто-то погрыз. Химические средства и ловушки помогают не всегда, поэтому огородники все чаще ищут более безопасные и долгосрочные решения.

И, похоже, такое решение нашлось — причем совершенно неожиданное. Об этом пишет УНИАН.

Опытные садоводы утверждают, что самый эффективный способ остановить нашествие моллюсков — не ловушки и не гранулы, а обычная настурция. Яркое вьющееся растение, которое обычно высаживают для красоты или добавляют в салаты, оказалось настоящим кошмаром для слизней.

Причина — в высоком содержании глюкозинолатов. Для человека они абсолютно безопасны, а вот моллюски не переносят их запаха и вкуса. Поэтому настурция работает как естественный барьер, который вредители не рискуют пересекать.

Как отзываются о методе дачники

Огородники, которые уже опробовали метод, уверяют: после высадки настурции ситуация меняется буквально за несколько дней. Соседние растения остаются невредимыми, а слизни обходят участок стороной.

Чтобы барьер был эффективным, специалисты советуют высевать настурцию не отдельными кустами, а сплошным кольцом вокруг грядок. Расстояние между растениями — не более 20 см. Именно такая плотность создает "непроходимую стену" для вредителей.

Как правильно ухаживать за растением

поливать 1–2 раза в неделю в утренние часы

высаживать в середине мая

ежегодно обновлять посадки, ведь настурция — однолетнее растение

использовать листья и цветы в салатах — они съедобны и имеют пикантный вкус

При надлежащем уходе растение быстро превращается в пышную лиану, которая надежно защищает грядки изнутри.

Если слизни уже размножились

Эксперты предупреждают: если моллюски все же прорвали "зеленую оборону", придется переходить к активным методам. Народные способы — от золы до ловушек — остаются актуальными, но профилактика с помощью настурции значительно снижает риск повторного нашествия.

Вас может заинтересовать:

