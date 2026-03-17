Риск остаться без цветения: какие растения категорически нельзя обрезать в марте

Вы узнаете:
- Какие растения нельзя обрезать в марте
- Когда и как правильно обрезать садовый жасмин
- Когда нужно обрезать жимолость
Март традиционно считается месяцем активных работ в саду. Многие хозяева берутся за секаторы, стремясь придать растениям опрятный вид и стимулировать их развитие. Однако именно в этот период существует риск нанести вред некоторым видам. Неправильное время обрезки может лишить сад цветения или даже сделать растения более уязвимыми к болезням.
Главред рассказывает, какие растения ни в коем случае нельзя обрезать в марте.
Жимолость
Жимолость ценится за нежный аромат и декоративные цветы, но март — самое неподходящее время для ее обрезки, пишет Express. В это время растение формирует цветочные почки, и, срезав их, вы рискуете оставить куст без цветения. Эксперты советуют ориентироваться на период цветения: весенние и летние сорта обрезают только после того, как они отцветут, а те, что цветут осенью, лучше формировать следующей весной.
Кленовые деревья
Несмотря на то, что обрезка кленовых деревьев не повредит взрослому дереву, специалисты советуют не обрезать их в марте. Клены весной активно выделяют сладкий сок. Если обрезать их в марте, дерево начнет "кровоточить", что оставит следы на коре и сделает его более уязвимым к вредителям и болезням. Кроме того, сок может привлекать насекомых, способных повредить молодую древесину. Именно поэтому специалисты советуют проводить обрезку летом, когда движение сока уже не такое интенсивное и риск для дерева минимален.
Азалии
Азалии требуют особо внимательного ухода. Их следует обрезать сразу после окончания цветения, иначе в следующем году кустарник может остаться без цветов. Для большинства сортов оптимальное время — лето, когда растение уже отцвело и готово к формированию кроны. Важно использовать острые и чистые инструменты, ведь любые повреждения или грязь на лезвиях могут вызвать болезни.
Жасмин
Жасмин обрезают после завершения цветения, которое обычно приходится на осень. Однако все зависит от сорта: есть виды, цветущие зимой, и их нужно формировать в конце зимы или в начале весны. Поэтому перед обрезкой стоит учитывать особенности конкретного вида, чтобы не потерять декоративность растения.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
