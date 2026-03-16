Персик после заморозков: ошибка, которую нельзя допускать при весенней обрезке

Руслан Иваненко
16 марта 2026, 19:57
Эксперт рассказал, как правильно обрезать персик после суровой зимы, чтобы сохранить урожай
Персик, обрезка
Когда лучше всего формировать крону в виде "открытой чаши" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как оценить состояние почек перед обрезкой
  • Секреты короткой обрезки и стимуляции роста побегов
  • Советы по прививке деревьев и обновлению сортов

Эта зима стала настоящим испытанием на выносливость для украинских садоводов. Длительные экстремальные морозы внесли суровые коррективы в привычный график садовых работ. Больше всего пострадали теплолюбивые культуры, в частности персики, что требует от хозяев радикально нового подхода к весеннему уходу.

Главред решил разобраться, как минимизировать убытки и сохранить потенциал плодового сада в условиях климатического стресса.

Опытный специалист и автор профильного ресурса "Украинское Яблоко" предостерег от поспешных действий.

По его словам, главная ошибка сезона — это слишком ранняя обрезка по старым календарям. Из-за глубокого подмерзания древесины и почек эксперт рекомендует отложить секатор до момента появления "розового бутона".

Именно в этой фазе становится очевидным реальное состояние дерева: живые почки четко контрастируют с погибшими от холода, что позволяет провести хирургически точную коррекцию кроны без лишнего травмирования растения.

Проверка состояния дерева

Прежде чем приступить к работе, каждому садоводу стоит провести тщательную "инспекцию" побегов. Для проверки состояния дерева необходимо сделать контрольные продольные срезы почек.

Ярко-зеленая ткань внутри свидетельствует об удачной зимовке, тогда как коричневый цвет сигнализирует о повреждении. Стоит помнить, что даже при частичном подмерзании персик может начать цветение, однако часто сбрасывает завязь из-за нехватки внутренних ресурсов.

Как сформировать крону

В вопросе формирования кроны специалист остается сторонником классической, но максимально эффективной схемы "открытая чаша". Такая геометрия обеспечивает идеальный доступ солнечного света к каждой ветке и гарантирует свободную циркуляцию воздуха.

Во время работы следует удалять вертикальные побеги-конкуренты и те ветви, которые направлены внутрь кроны. Приоритет остается за смешанными веточками с крепкими почками, а тонкие побеги стоит разгружать, оставляя на них не более двух-трех плодов, чтобы дерево не истощилось.

Особое внимание специалист "Украинского Яблока" уделяет санитарной безопасности. Поскольку срезы на подмерзшей древесине заживают дольше, их необходимо обязательно обрабатывать масляной краской или специальными садовыми замазками.

Это надежный барьер против инфекций и пересыхания. Что касается защитного опрыскивания, то наибольшую эффективность оно демонстрирует в период растрескивания почек, когда температура воздуха стабилизируется на отметке 5–7 градусов тепла.

Подробнее об обрезке персика смотрите в видео.

Об источнике: YouTube-канал "Украинское яблоко"

Канал "Украинское яблоко" — он предлагает широкий спектр информации об агротехнике, уходе за садами, подкормке и защите растений. В частности, в своих видео канал подробно рассказывает о важных сезонных работах в саду, таких как осенняя подкормка абрикосов, персиков и других плодовых культур.
Помимо практических советов, канал демонстрирует конкретные решения и продукты, рекомендованные для улучшения состояния плодовых деревьев.

Новости партнеров

Силы обороны сорвали планы Кремля по наступлению — Зеленский рассказал подробности

Силы обороны сорвали планы Кремля по наступлению — Зеленский рассказал подробности

21:39Фронт
Трамп признался, кого боится Путин, и высказался о помощи Украине — подробности

Трамп признался, кого боится Путин, и высказался о помощи Украине — подробности

21:07Мир
Россия перебрасывает элиту ВДВ: Сырский заявил об изменении основного направления удара

Россия перебрасывает элиту ВДВ: Сырский заявил об изменении основного направления удара

19:07Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

Китайский гороскоп на завтра, 17 марта: Змеям - унижение, Обезьянам - хандра

Китайский гороскоп на завтра, 17 марта: Змеям - унижение, Обезьянам - хандра

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

Как добиться блестящих окон без разводов: забытый лайфхак от бабушек

Как добиться блестящих окон без разводов: забытый лайфхак от бабушек

В СССР скрыли правдивую историю Краматорска — что нашли под городом

В СССР скрыли правдивую историю Краматорска — что нашли под городом

Последние новости

22:06

"Хочу жить": российская ведущая в слезах рассказала о своей смертельной болезни

22:04

"Самолеты Судного дня": почему их появление в небе вновь привлекло внимание сети

21:55

Лучшее средство от конденсата на стекле: эффект держится несколько недель

21:39

Силы обороны сорвали планы Кремля по наступлению — Зеленский рассказал подробностиВидео

21:07

Трамп признался, кого боится Путин, и высказался о помощи Украине — подробностиВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:06

Тепло берет паузу: насколько упадут столбики термометра в Днепре

21:03

Легендарный рецепт пасхального кулича - получится у всехВидео

21:02

Редкая встреча: Ольга Сумская показала свежее фото Ротару

20:29

Урожай огурцов может пропасть полностью: какие соседи вредят им больше всегоВидео

Реклама
20:26

Какие деликатесы считались роскошью в СССР: могли позволить себе далеко не все

20:24

В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выгляделоФотоВидео

20:09

Температура может опуститься до -2: погода на Тернопольщине изменит курс

19:57

Персик после заморозков: ошибка, которую нельзя допускать при весенней обрезкеВидео

19:21

Единственный путь к миру: Свитан сказал, как Украина может победить РоссиюВидео

19:21

"Путин дал зеленый свет": раскрыты подробности "соглашения" России с СШАВидео

19:20

Почему на чае появляется райдужная пленка и безопасно ли пить напиток с ней

19:10

Война вокруг Ирана меняет правила мировой игры: Денисенко о проблеме для Украинымнение

19:07

Россия перебрасывает элиту ВДВ: Сырский заявил об изменении основного направления удара

18:34

Какие животные приносили украинцам достаток и счастье: тайны фольклораВидео

18:20

"Будем достигать целей на земле": в Кремле выступили с новым заявлением о войне

Реклама
18:13

Много новичков: Ребров объявил состав на решающие матчи плей-офф к ЧМ-2026

17:59

"Настоящий друг Украины": Шон Пенн прибыл в Киев

17:58

Угроза только для одной области — РФ готовит новый удар, что станет целью

17:57

Как вторая кожа: легкий макияж на каждый день с эффектом фотошопа покорил TikTokВидео

17:18

Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

17:02

Удалила часть органа: украинская актриса пошла на рискованный шаг

16:55

Депутаты рвутся на фронт: Арахамия объяснил слова Зеленского о мобилизации нардепов

16:54

На Житомирщине значительно похолодает: стало известно, на сколько снизится температура

16:51

12 вещей, которые категорически запрещено сливать в раковину: об этом знают не все

16:41

Взрывы не утихают уже три дня: Москва под массированной атакой, что известно

16:22

Украину накрыла волна похолодания: известно, когда вернётся весеннее тепло

16:02

Почему туи внезапно чернеют: как спасти деревья после зимы

15:45

7 привычек, которые могут обидеть вашу собаку: об этом мало кто задумывается

15:43

Три знака зодиака, которым вскоре очень повезет: кому улыбнётся удача

15:03

В центре Киева, вероятно, упал российский "Ланцет": в Минобороны прокомментировали провокацию

14:55

Слепнет и прикована к постели: у молодой российской ведущей нашли новую опухоль

14:55

Не только в Киеве: в Украине есть ещё одна "Родина-мать" — где её можно увидеть

14:34

Современная французская классика: лучшие фильмы Изабель Юппер

14:23

Путин планирует напасть на одну из стран ЕС: Bild предупредил о новой угрозе

14:18

Имеет ли молитва силу без прощения: что говорит церковь

Реклама
13:53

При каких условиях украинцы поддержали бы передачу Донбасса России: что показал опрос

13:50

Что означает слово "камизелька" и откуда оно взялось: знают далеко не все

13:25

ВСУ остановили оккупантов на Запорожском направлении и укрепили позиции – военный

13:17

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: новая дата

13:17

Судье "Танцев со звездами" сделал предложение мужчина: "Самое легкое решение"

12:44

Что означает древнее украинское слово "сіни" и откуда оно произошло

12:28

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

12:19

"От меня получил": под горячую руку Трегубовой попал известный актер

11:53

Цены на овощи в Украине изменились: картофель дешевеет, а томаты дорожают

11:49

Тайна римского Колизея раскрыта: почему у него осталась только одна стена

