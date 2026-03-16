Персик после заморозков: ошибка, которую нельзя допускать при весенней обрезке

Эксперт рассказал, как правильно обрезать персик после суровой зимы, чтобы сохранить урожай

Когда лучше всего формировать крону в виде "открытой чаши"

Вы узнаете:

Как оценить состояние почек перед обрезкой

Секреты короткой обрезки и стимуляции роста побегов

Советы по прививке деревьев и обновлению сортов

Эта зима стала настоящим испытанием на выносливость для украинских садоводов. Длительные экстремальные морозы внесли суровые коррективы в привычный график садовых работ. Больше всего пострадали теплолюбивые культуры, в частности персики, что требует от хозяев радикально нового подхода к весеннему уходу.

Главред решил разобраться, как минимизировать убытки и сохранить потенциал плодового сада в условиях климатического стресса.

Опытный специалист и автор профильного ресурса "Украинское Яблоко" предостерег от поспешных действий.

По его словам, главная ошибка сезона — это слишком ранняя обрезка по старым календарям. Из-за глубокого подмерзания древесины и почек эксперт рекомендует отложить секатор до момента появления "розового бутона".

Именно в этой фазе становится очевидным реальное состояние дерева: живые почки четко контрастируют с погибшими от холода, что позволяет провести хирургически точную коррекцию кроны без лишнего травмирования растения.

Проверка состояния дерева

Прежде чем приступить к работе, каждому садоводу стоит провести тщательную "инспекцию" побегов. Для проверки состояния дерева необходимо сделать контрольные продольные срезы почек.

Ярко-зеленая ткань внутри свидетельствует об удачной зимовке, тогда как коричневый цвет сигнализирует о повреждении. Стоит помнить, что даже при частичном подмерзании персик может начать цветение, однако часто сбрасывает завязь из-за нехватки внутренних ресурсов.

Как сформировать крону

В вопросе формирования кроны специалист остается сторонником классической, но максимально эффективной схемы "открытая чаша". Такая геометрия обеспечивает идеальный доступ солнечного света к каждой ветке и гарантирует свободную циркуляцию воздуха.

Во время работы следует удалять вертикальные побеги-конкуренты и те ветви, которые направлены внутрь кроны. Приоритет остается за смешанными веточками с крепкими почками, а тонкие побеги стоит разгружать, оставляя на них не более двух-трех плодов, чтобы дерево не истощилось.

Особое внимание специалист "Украинского Яблока" уделяет санитарной безопасности. Поскольку срезы на подмерзшей древесине заживают дольше, их необходимо обязательно обрабатывать масляной краской или специальными садовыми замазками.

Это надежный барьер против инфекций и пересыхания. Что касается защитного опрыскивания, то наибольшую эффективность оно демонстрирует в период растрескивания почек, когда температура воздуха стабилизируется на отметке 5–7 градусов тепла.

Об источнике: YouTube-канал "Украинское яблоко" Канал "Украинское яблоко" — он предлагает широкий спектр информации об агротехнике, уходе за садами, подкормке и защите растений. В частности, в своих видео канал подробно рассказывает о важных сезонных работах в саду, таких как осенняя подкормка абрикосов, персиков и других плодовых культур.

Помимо практических советов, канал демонстрирует конкретные решения и продукты, рекомендованные для улучшения состояния плодовых деревьев.

