Почему туи внезапно чернеют: как спасти деревья после зимы

Почему туи чернеют

Туи — одно из самых популярных растений для живых изгородей в садах. Однако весной многие владельцы участков замечают тревожный симптом: хвоя начинает чернеть или буреть, а густая зеленая изгородь теряет декоративный вид.

Специалисты объясняют, что почему чернеют туи — вопрос, на который может быть несколько ответов. Иногда это естественный процесс, но в некоторых случаях проблема сигнализирует о болезни или ошибках ухода.

Естественное побурение туи

Иногда побурение туи внутри куста — это совершенно нормальное явление. Большинство популярных сортов, например "Смарагд" или "Брабант", периодически обновляют хвою, пишет trojmiasto.pl.

Такой процесс происходит примерно раз в 2–3 года. Старые веточки внутри густой кроны получают мало солнечного света, поэтому растение постепенно прекращает их питать. В результате хвоя сначала желтеет, затем буреет и опадает.

Главный признак естественного процесса — внешняя часть растения остается зеленой, а сухие ветки находятся только внутри куста.

В этом случае достаточно аккуратно удалить сухую хвою руками или смыть ее слабой струей воды.

Почему туи буреют после зимы

Очень часто садоводы замечают проблему ранней весной и думают, что растения замерзли. Но на самом деле причиной может быть так называемая физиологическая засуха.

Туи остаются зелеными круглый год и продолжают испарять влагу даже зимой. При этом почва может быть замерзшей, поэтому корни не способны получать воду.

В результате растение буквально страдает от жажды, несмотря на наличие влаги вокруг. Побеги начинают буреть, особенно на солнечной и ветреной стороне.

Чтобы избежать проблемы, важно:

хорошо поливать туи осенью перед морозами

поливать растения во время зимних оттепелей

начать регулярный полив весной после оттаивания почвы

Ошибки при посадке и уходе

Очень часто туи чернеют из-за неправильного ухода. По словам специалистов, до 80% проблем с живой изгородью начинается еще во время посадки.

Туи плохо растут:

в тяжелой глинистой почве, где застаивается вода

в сухом песчаном грунте

при слишком густой посадке

Также растения могут страдать из-за неправильного полива. Частая ошибка — ежедневный поверхностный полив, при котором вода не достигает корней. Лучше поливать реже, но обильно, чтобы влага проникала на глубину 30–40 см.

Засоление почвы

Если туи растут возле дороги или тротуара, причиной проблемы может стать дорожная соль. Она попадает в почву вместе с талой водой и повреждает корни растений.

Похожая проблема возникает при чрезмерном использовании минеральных удобрений. В таком случае рекомендуется обильно полить почву весной, чтобы вымыть лишние соли.

Вредители и болезни туи

Иногда почернение туи связано с вредителями или грибковыми заболеваниями. Наиболее распространенные вредители — клещи, тля и личинки жуков.

Но самой опасной болезнью считается фитофтороз. При этом заболевании корни растения начинают гнить, хвоя быстро желтеет и буреет, а дерево легко вынимается из земли.

К сожалению, пораженное растение чаще всего невозможно спасти — его приходится удалять, чтобы болезнь не распространилась на другие кусты.

Как ухаживать за туями, чтобы они не чернели

Чтобы живая изгородь оставалась густой и зеленой, важно соблюдать основные правила ухода:

правильно выбирать место посадки

регулярно поливать растения

использовать удобрения для хвойных

мульчировать почву корой

периодически очищать крону от сухой хвои

При правильном уходе туи могут десятилетиями сохранять декоративный вид и украшать участок.

